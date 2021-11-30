Для Екатерины Андреевой из Алатыря курсы парикмахеров от центра занятости могут стать первой ступенькой к осуществлению давней мечты

10 декабря 2021 года в Отделе КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Алатырю прошло очередное практическое занятие с группой из 10 безработных граждан, обучающихся по профессии «парикмахер». Анастасия Якимчева, мастер производственного обучения УМЦ «Аспект», объяснила и показала «курсанткам» на практике приемы по окрашиванию, стрижке и укладке волос.

Среди обучающихся новой профессии одной из самых активных и любознательных является Екатерина Андреева. Ранее она работала продавцом– консультантом магазина одежды. Поняв, что работа не приносит удовлетворения, уволилась и встала на учет в центр занятости. Во время очередной явки на перерегистрацию Екатерина узнала о возможности прохождения профессионального обучения по профессии «парикмахер» и решилась на это, тем более, что она с детства проявляла интерес к этому занятию.

Познав азы парикмахерского искусства и получив 17 декабря документ об освоении новой компетенции, Екатерина планирует пройти стажировку в одной из парикмахерских Алатыря, чтобы на практике закрепить все навыки и тонкости профессии «парикмахер». Затем она планирует не только оказывать услуги самостоятельно, но и вести в Instagram аккаунты других практикующих парикмахеров. Администрирование Instagram–аккаунтов является на сегодняшний день очень перспективным и хорошо оплачиваемым занятием, позволяющим работать удаленно.

Пройти бесплатные курсы профессиональной переподготовки и обучиться новой специальности по направлению Центра занятости можно, если:

- гражданин не имеет квалификации;

- невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой квалификации;

- необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации;

- гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.

В период прохождения обучения за безработным гражданином сохраняется право на получение пособия по безработице, за исключением случаев, предусмотренных Законом о занятости населения.

Занятия надо посещать, не пропуская, иначе за прогулы гражданин рискует быть отчисленным и снятым с учета в ЦЗН.

Услуга оказывается бесплатно в рамках государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

www.hypar.ru

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