Что ожидает работодателей в 2022 году

С 1 января 2022 года, в соответствии с изменениями, внесёнными в Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, юридические лица, в уставном капитале которых имеется доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых среднесписочная численность работников превышает указанный предел, обязаны размещать на единой цифровой платформе (портале «Работа в России» (https://trudvsem.ru)) информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.

Также с 1 марта 2022 г. квота для приема на работу инвалидов будет считаться выполненной работодателем в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой, т.е. только при фактическом трудоустройстве гражданина с инвалидностью.

Напоминаем, для работодателей, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством Чувашской Республики установлена квота в размере 3% от среднесписочной численности работников, а работодателям с численностью от 35 до 100 человек 2% от среднесписочной численности работников.

Непредставление сведений о наличии свободных рабочих мест влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей (Статья 19.7.КОАП РФ).

Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 рублей (Статья 5.42 КОАП РФ).

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