Квотирование рабочих мест - гарантия трудоустройства инвалидов

Трудовая деятельность для человека является важным условием полноценной жизнедеятельности. Она не только является способом экономически обеспечить свое существование и реализовать свои способности, но и приобщиться к общественным ценностям.

Проблема занятости и трудоустройства инвалидов в современном обществе была и остается актуальной. Инвалиды испытывают ряд трудностей в трудоустройстве, потому что очень часто работодатели под разными предлогами их не трудоустраивают, ограничивают в правах, делают недоступными некоторые виды работ из-за физической неприспособленности инвалидов.

Одним из важнейших направлений при содействии занятости инвалидов является реализация закона о квотировании рабочих мест для инвалидов, согласно которому работодателям республики со среднесписочной численностью работников более 100 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3% от среднесписочной численности работников; организациям со среднесписочной численностью работников от 35 до 100 человек – 2%.

С 1 марта 2022 г. вступят в силу изменения, внесенные в федеральный Закон о занятости населения, в части квотирования рабочих мест для инвалидов. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве инвалида. Данное условие значительно повысит возможность инвалидов реализовать свой трудовой потенциал.

Сегодня в региональном банке вакансий для трудоустройства инвалидов имеется 636 рабочих мест. С начала года при содействии органов службы занятости республики нашли работу 525 граждан с инвалидностью.

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