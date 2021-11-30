Порядка 2000 безработных граждан Чувашии повысили свою конкурентоспособность, переобучившись через центр занятости

Сегодня рынок труда требует квалифицированных специалистов, владеющих новыми технологиями, обладающих современными знаниями и умениями, способных быстро адаптироваться к трудовому процессу. Те, кто по тем или иным причинам не соответствует этим требованиям, оказываются не у дел.

Но никогда не поздно учиться и снова стать конкурентоспособным специалистом. Служба занятости Чувашской Республики предоставляет зарегистрированным безработным гражданам такую возможность. Они могут пройти бесплатные курсы профессиональной переподготовки и обучиться новой специальности. Особенностью профессионального обучения по направлению Центра занятости является ускоренная форма приобретения профессиональных умений и навыков. По завершении программы нужно сдать экзамен, после чего выдается документ, подтверждающий квалификацию. В период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости за безработным гражданином сохраняется право на получение пособия по безработице.

Получить новую профессию или повысить квалификацию по направлению органов службы занятости можно, если:

- гражданин не имеет квалификации;

- невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой квалификации;

- необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации;

- гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.

Принудительно отправить безработного человека получать новую профессию нельзя, это самостоятельный выбор гражданина. Курсы не являются обязательными, безработный может ждать появления понравившейся вакансии. Однако, если соискатель согласился на прохождение курсов, но был отчислен за неуспеваемость, – это будет нарушением, за которое могут лишить пособия.

С начала года порядка 2 тыс. жителей республики направлено органами службы занятости населения на обучение по таким профессиям, как охранник, делопроизводитель, парикмахер, лифтер, повар, специалист по ногтевому сервису, специалист по персоналу, швея, дизайнер по интерьеру, дизайнер компьютерной графики, бухгалтер, специалист по закупкам и др.

Правильному выбору профессии содействуют профессиональные консультации специалистов центра занятости, тестирование, знакомство с востребованными профессиями при помощи профессиограмм и планирование действий по трудоустройству. Грамотное управление процессом профессионального самоопределения соискателя осуществляется центром занятости не только на основе анализа рынка труда и обзора востребованных профессий, но и при учете качеств личности ищущего работу человека: его образования, опыта, способностей, возможностей, склонностей и желаний. В результате соискатель совершает осознанный выбор профессии и намечает ступеньки своего профессионального роста.

С начала года государственную услугу по профессиональной ориентации получили 33,7 тыс. жителей республики, из них 18,3 тыс. - женщины. Услуга предоставляется гражданам, зарегистрированным в качестве ищущих работу, бесплатно и воспользоваться ею можно несколько раз.

www.hypar.ru

Реклама.