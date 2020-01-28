Тантăш № 3 (4722) 28.01.2020

Çар çынни пулма ĕмĕтленет

Комсомольски тăрăхĕнчи Нĕркеç шкулĕнчен çĕкленӳллĕ кăмăлпа тухрăм. Самана таппипе тан утакан ачасемпе тĕл пулса калаçни хавхалантарчĕ. Акă 9-мĕш класра вĕренекен Татьяна Прокопьева вĕренӳре лайăх паллăсемпе ĕлкĕрсе пырать, тĕрлĕ пултарулăх конкурсне хутшăнса малти вырăнсем йышăнать, шкул чысне хӳтĕлет. Маттур хĕрача пĕрле вĕренекенсемшĕн тĕслĕх пулса тăрать. Татьяна кăçал ЧР Пуçлăхĕн стипендине тивĕçнĕ. Нĕркеç шкулĕн вĕрентекенĕсем ăслă, хастар, çивĕч тăнлă хĕрачан вĕренӳри тата пултарулăхри ăсталăхне пысăк хак параççĕ.

5 çултах – агитбригадăна

Шкула та кайман-ха ун чухне, çепĕç сассипе юрă шăрантарнă, такмак каласа ташланă. Маттур та пултаруллă хĕрачана ял тăрăхĕнче хăвăрт асăрханă, 5 çултах шкул çумĕнчи агитбригадăна илнĕ. Никам вĕрентмесĕрех сцена çинче хăйне тытма, куракансене илĕртме пĕлнĕ хĕрача. Зал темĕнччен алă çупни те хавхалантарнă пĕчĕк «çăлтăра». «Эпир тус-тантăшпа пĕрле пухăнаттăмăр та ялти ватăсем валли урамра концерт лартаттăмăр. Вĕсем пире пылак çимĕçпе хăналатчĕç. Пĕр-пĕринпе ăмăртсах юрлаттăмăр, пĕрмай пĕр сăвă-юрă йăлăхтарасран çĕнĕрен çĕнни вĕренме тăрăшаттăмăр», — ăшшăн кулать Таня. Çавна кура хĕрачана амăшĕ 7 çултах Комсомольскинчи ача-пăча ӳнер шкулне çавăтса кайнă.

Таня юрлассипе Пĕтĕм тĕнчери, Раççейри, регион шайĕнчи конкурссенче пĕрре мар малти вырăн йышăннă. 7 çул каялла ӳнер шкулне илсе кайнăшăн амăшне тав тăвать халь. Вăл икĕ хутчен Раççей ача-пăча хорĕнче юрланă. Чăвашла та, вырăсла та, çавăн пекех акăлчанла та юрăсем шăрантарма ăста Таня. Туйра амăшĕн хĕресне хĕрне илемлĕ юрăпа саламланине те ăшшăн аса илчĕ. Чăтăмлăхпа тӳсĕмлĕх, хăй вăйне шанни ăна çитĕнӳ хыççăн çитĕнӳ тума пулăшать. Фортепиано калама та ăста. «Сцена çине тухнă хыççăн вăтанма пăрахрăм. Хама ирĕклĕ тытатăп. Кирек кампа та пĕр чĕлхе тупаятăп. Çакă мана пурнăçра та пулăшасса шанатăп», – палăртать Таня.

Амăшне парнепе савăнтарасшăн

Прокопьевсем Хирти Сĕнтĕрте пурăнаççĕ, ял çыннисемшĕн тĕслĕх пулса тăраççĕ. 2014 çулта республикăра «Çулталăк çемьи» конкурсра 2-мĕш вырăн йышăннă вĕсем. Мал ĕмĕтпе пурăнакансем фермер хуçалăхĕ йĕркеленĕ. Григорий Анатольевичпа Ольга Вячеславовна ĕне-вăкăр, пăру нумай тытаççĕ. Çирĕп кил хуçалăхĕнче пурин валли те ĕç тупăнать. Ашшĕ-амăшне Таня та нумай пулăшать. Çавăн пекех çуллахи вăхăтра ял çыннисем патне вăрлăх сухан пуçтарма çӳрет. «Кашни кун ирхи 6 сехетре вăранатăп. 8 сехетрен пуçласа каçхи 5-ченех хирте ĕçлетпĕр. Урамра хĕвел çунтарать-и — ăна та пăхмастпăр. Вăрлăх сухана вăхăтра тирпейлемелле-çке. Çулла усăсăр иртмерĕ, укçа-тенкĕ ĕçлесе илме пултартăм. Хам валли лайăх телефон туянтăм. Кăçал çулла вăрлăх сухан çинче ĕçлесе тата стипендине хушса аннене пысăк парне туса парас килет. Хальлĕхе вăл вăрттăнлăх пултăр», — терĕ çывăх çыннине чунтан сума сăвакан хĕрача.

Прокопьевсен çемйи спортпа туслă. Кунта Таньăн кукашшĕпе кукамăшĕн, Вячеслав Михайловичпа Вера Васильевнăн, витĕмĕ те пысăк. Иккĕшĕ те çăмăл атлетика енĕпе спорт мастерĕн кандидачĕсем. Ачисемпе мăнукĕсене паянхи кун та хавхалантарса пыраççĕ вĕсем. «Атте, анне, эпĕ — хоккей юрататпăр» ăмăртăва та çемьепе пĕрле хутшăннă Прокопьевсем. Кукамăшĕпе амăшĕ, йăмăкĕ те хоккей вылянă. Таня «Трус не играет в хоккей» юрăпа хавхалантарнă спорт уявĕнче. Чечня вăрçинче пулнă ашшĕ кашни çулах, Тăван çĕршывăн хӳтĕлевçисен кунĕнче, юлташне Иван Быкова асăнса ял тăрăхĕнче футбол турнирĕ йĕркелесе ирттерет. Кунта та çемйипех хутшăнаççĕ Прокопьевсем. <...>

Елена АТАМАНОВА.

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Выставка рисунков Александры Моряковой

21 января в Калининской школе Вурнарского района состоялось открытие третьей выставки рисунков ученицы 8-го класса Александры Моряковой на тему: «В мире моих друзей». Первая ее персональная выставка «Земля – наш общий дом» была организована два года назад, а вторая – «Мой волшебный мир» – в прошлом году.

Сама Александра комментирует свое увлечение так: «С детства мне очень нравилось рисовать, и тому доказательство – переполненные папки с рисунками. Мне кажется, что любовь к прекрасному мне привила мама. Ей самой очень нравится мир искусства, и она видит красоту во всем: в сочетаниях разных цветов, в природе, в одежде и в интерьере. Я люблю рисовать на разные темы. Меня привлекают пейзажи, скульптура, дизайн интерьера в миниатюре, минимализм иллюстраций. Сейчас я стала создавать портреты людей, которые меня окружают и особенно нравятся. В работах использую цветные карандаши и акварель, иногда гуашь, но хотелось бы попробовать и другие материалы. Например, акрил или масло. С каждым рисунком мое желание творить растет все больше и больше, и на это меня вдохновляют различные интернет-художники, мифология древних народов, музыка, а иногда даже моменты из фильмов, сказок и мультфильмов. Также очень сильно мотивируют выставки моих картин в школе, с организацией которых помогает наш учитель рисования Галина Кирилловна. Я очень надеюсь, что развитие новейших технологий в нашем мире не помешает искусству продолжать жить и вдохновлять людей, потому что мы учимся видеть прекрасное в мелочах, понимать друг друга и любить именно благодаря искусству».

Галина ЛУКИНА, заместитель директора по ВР.



Надежный и верный друг

В деревне невозможно жить без собаки. И мы очень рады, что в нашей семье появился Фокс. Мы всегда держали пса, но наш четвероногий друг Амур умер. И мы решили завести другую собаку. Однажды папа в интернете увидел объявление, что одна женщина нашла собаку на улице и ищет для нее хороших хозяев. Обсудив этот вопрос с семьей, было принято решение взять ее к себе. К тому же она была очень похожа на Амура. На следующий же день папа поехал за собакой, а мы все с нетерпением стали ждать нашего нового члена семьи.

И вот, питомец оказался в стенах нашего дома. Она все осмотрела, понюхала, обошла двор и подошла к папе, как бы давая согласие жить у нас. Из-за рыжего окраса мы решили назвать ее Фоксом. Уж очень она была похожа на лису. Фокс – умная дворняжка. Говорят, что собаки на протяжении всей жизни признают только одного хозяина, что доказывает их преданность человеку. Фокс считает своим хозяином папу. Когда он приходит с работы домой, ее глаза наполняются искренней радостью и любовью. Наш маленький друг поднимается на задние лапы и начинает вилять хвостом: ждет, когда папа ее погладит. Нашему приходу она радуется не меньше, потому что мы обычно ходим с ней гулять.

Для нас Фокс является полноценным членом семьи. Любая собака нуждается в воспитании, и я горжусь тем, что принимаю участие в этом процессе. Я радуюсь, когда она выполняет мои команды. В такие моменты чувствуется особая связь между моим четвероногим другом и мной.

Одна из самых умных созданий на планете – собака. Не только мы можем дарить ей любовь, но и она нам. Они могут думать, оценивать ситуацию, проявлять чувства. Собаки одни из немногих животных, которые эмоционально связаны со своим хозяином и зависимы от него. Сразу же невольно вспоминаются слова Маленького принца: «…мы в ответе за тех, кого приручили…». Собака всегда найдет дорогу домой, будет преданно сидеть у дверей, ожидая, когда ее впустят, накормят, выгуляют или поиграют.

Ксения ЩЕРБАКОВА, 6-й класс. Чебоксарский район, Синьял-Покровская школа.

Попала в сеть

10-летняя Маша сидела дома за ноутбуком и никак не могла от него оторваться. Недавно мама помогла ей зарегистрироваться в социальной сети «Вконтакте», с тех пор девочка увлеченно искала знакомые лица в интернете. Она нашла не только своих одноклассников, но и друзей с танцевального кружка.

Неожиданно позвонил телефон, и Маша, не отрывая взгляда от ноутбука, нажала «принять».

– Маша, выходи на улицу гулять! – услышала она голос подруги Тани.

– Не могу я пойти гулять, – сказала она. – Я «Вконтакте» с одной девочкой познакомилась. Мы переписываемся!

– Ну и переписывайтесь! – обиделась Таня. – А я с Аней и Дианой на школьную площадку пойду и тебя не позову.

– Ты не обижайся только, – уже чуть мягче сказала Маша. – Просто эта девочка мне сказала, что поможет в сто раз увеличить мамины деньги, и тогда мама сможет мне купить новый велосипед! И ролики! И красивое платьишко! И еще много чего другого….

– Как это в сто раз? – удивилась Таня.

– Скоро узнаешь, – ответила Маша и положила трубку.

Но спустя несколько дней Маша просто целый день рыдала. Потому что мама вставила банковскую карточку в банкомат, чтобы снять деньги, а там не оказалось ни копейки. Украли деньги прямо с карточки.

– Мне девочка в «Вконтакте» написала, чтобы я ей все данные с твоей карты переписала и ей прислала. Она сказала, что туда еще много-много денег положит, и ты сможешь мне все-все купить, – вытирая руками слезы, рассказала Маша маме.

Родители не стали ругать Машу, взяли ноутбук и поехали в полицию писать заявление о краже.

Девочку-обманщицу, с которой Маша переписывалась, полицейские все-таки поймали. Только оказалось, что это не девочка, а лысый дядька. И он так обманул не только Машу, но и много других людей.

Теперь у девочки в комнате на самом видном месте висят правила безопасности при использовании социальных сетей. Запомните их и вы, ребята...

Вера ФИЛИППОВА.



Против террора

Ученица школы №20 города Чебоксары Кристина РАФАНОВА стала победителем ХV Всероссийской научно-практической конференции «Государственная политика Российской Федерации в сфере борьбы с терроризмом, коррупцией и наркотизацией общества».

Кристина под руководством Ю.А. Молчановой представила проект: «Мероприятие «День отказа от курения» с использованием современных методов привлечения внимания молодежи». Работа будет включена в сборник статей по борьбе с терроризмом, коррупцией и наркотизацией общества.

Кайăксене пулăшар!

Хĕлле — кайăксемшĕн йы¬вăр вăхăт. Çак уйăхсенче кайăк¬сене апат шырама йывăртарах. Çулла йывăç-курăка тĕрлĕ хурт- кăпшанкăран сыхлакан «çунатлă туссем» выçăпа хытах аптăраççĕ, шăнаççĕ, вилекен те сахал мар. Çавăнпа кайăксем хамăр тăрăхрах йĕркеллĕ хĕл каçчăр тесен вĕсене апатлантармалла.

Пирĕн шкулта кĕркуннерен тытăнса «Кайăксене пулăшар!» акци иртет. Кашни çулах эпир сырăш ăсталатпăр. Шкул картишĕнчи пĕтĕм йывăç çинчех пур вĕсем. Эпир, шкулти волонтерсем, уроксем хыççăн сырăшсене юртан тасататпăр, тĕрлĕ кĕрпе, тырă, хĕвел çаврăнăш вăрри хурса паратпăр.

Юлташсем, ырă ĕç ырăпах таврăнать. Хĕллехи вăхăтра кайăксене пулăшар! Вĕсем пире çулла хăйсен илемлĕ юррипе савăнтарĕç.

7-мĕш класри волонтерсем.

www.hypar.ru

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