Тантăш № 33 (4702) 03.09.2020

♦ Кĕтнĕ вăхăт тинех çитрĕ — пĕлÿ çурчĕсем алăкĕсене уçрĕç. Коронавирус чирне пула çăмăл мар условисенче вĕренме тивет пулсан та шкулсенче йăл кулă, илемлĕ чечек çыххисен, пăлхануллă та хаваслă тантăшсен уявĕ хуçаланчĕ. Ку çеç-и? Республикăра икĕ çĕнĕ пĕлÿ çурчĕ — Шупашкарти Çĕнĕ хулара, Куславкка районĕнчи Куснарта — ачасене йыхравларĕ.

— Пирĕн шкула уçма Чăваш Республикин Пуçлăхĕн тивĕçĕсене вăхăтлăх пурнăçлакан Олег Николаев та килчĕ. Ăна курсан питĕ савăнтăм. Вăл пурне те лайăх паллăсемпе вĕренме сунчĕ. Эпир Олег Алексеевич каланине пурнăçа кĕртме тăрăшатпăр. Чăн-чăн уяв хуçаланчĕ пĕлÿ çурчĕ умĕнче! Ял халăхĕ, ашшĕ-амăшĕ тата ытти хăна пуçтарăннă. Эпир каникул вĕçленессе чăтăмсăррăн кĕтрĕмĕр, мĕншĕн тесен çĕнĕ шкула килесшĕн çунтăмăр. Пирĕн кунта вĕренес килет! Пĕтĕм услови пур шкулта, çĕнĕ компьютерсем, интерактивлă доскасем, сенсорлă панельсем, лифт… — савăннине пытармарĕ Куславкка районĕнчи Куснар шкулĕнче 4-мĕш класра вĕренекен Матвей Шмелев.

— Çак куна ытти çултинчен ытларах та кĕтрĕм. Мĕншĕн тесен çуркунне дистанци мелĕпе вĕренме тиврĕ-çке. Эпир пурте шкулшăн тунсăхлани тÿрех палăрчĕ. Урамра 1-мĕш классем линейкăна пуçтарăнни хама та аса илÿсемпе ачалăха тавăрчĕ. Епле хăвăрт шăвать вăхăт! Вĕренÿ çулĕн пĕрремĕш кунĕ класс сехечĕпе пуçланчĕ. Ăна, «Сăр тата Хусан хÿтĕленÿ чиккисене тунисен паттăрлăх страницисем» проектпа килĕшÿллĕн, класс ертÿçи Ирина Аркадьевна ирттерчĕ. Вăл хатĕрленĕ презентаци чуна пырса тиврĕ. Малашлăха ырă шухăшсемпе ăнтăлма хатĕр эпĕ. Дистанци мелĕсĕр, шкул сукмакне вĕренÿ çулĕ тăршшĕпех çирĕппĕн такăрлатасса шанас килет, — чунне уçрĕ Çĕнĕ Шупашкарти 12-мĕш шкулта 10- мĕш класра вĕренекен Даша Яковлева («Пирĕн ку шкулта вĕренес килет!»)

♦ Во многих школах республики активно развивается Российское движение школьников. Лидеры участвуют в разных конкурсах, флешмобах, челленджах, проводят исследовательские работы. А самое главное – у этих ребят есть шанс выиграть путевки во Всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», «Артек».

Ученица Акрамовской школы Моргаушского района Даша Кудряшова давно мечтала попасть в один из этих центров. Активистка, отличница, участник школьных олимпиад и научно-практических конференций всегда отличалась ответственностью, стремлением к новому (Надежда есть)

♦ Федеральный благотворительный проект «Мечтай со мной» - это история про добрых людей вокруг, про преодоление препятствий, про то, как быть счастливым несмотря ни на что. Он был образован в 2014 году как добровольческая инициатива и исполняет заветные мечты детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта – дать положительные эмоции и новые впечатления людям, которые переносят длительные медицинские процедуры.

6 сентября за исполнением своей мечты выезжает в столицу России Даша Иванова со своей мамой. 9-летняя девочка хочет оказаться в музее «Поле чудес». Дашу ждет благотворительная экскурсия по студиям таких телепрограмм, как «Вечерний Ургант»,«Сегодня вечером», «Большая игра», «Жить здорово», выставка героев программы «Спокойной ночи, малыши!», музей «Истории радиотехники и телевизионного оборудования» (В музей «Поле Чудес»)

♦ Недавно мы с бабушкой сĕездили в Канаш к девочке-инвалиду Виталине. Ей исполнилось 14 лет, и она получила паспорт. Виталина живет с мамой на даче. Почему на даче? Потому что жить им больше негде. Долгое время они стоят в очереди на жилье. Любовь Михайловна (мама) куда только не обращалась, дошла даже до Президента страны Владимира Путина, но вопрос почему-то очень долго решается. Виталина с мамой переехали жить в маленький дачный домик, так как у них на сĕемную квартиру не хватало денег. Потихонечку они начали обустраиваться. Долгое время у них не было электричества.

♦ В 2017 году даже накануне Нового года пользовались свечкой. А как же хорошо у них сейчас: в маленькой комнате, где стоит русская печка, уютно и душевно! Все чисто и убрано. Их огород наполнен свежими ягодами и овощами! Благодаря маминой заботе, девочка не сдается. Виталина не ходит с детства и плохо видит. Они с мамой ездили в Москву, Питер, Китай, делали несколько операций, но они не помогли. Вита не расстраивается, надеется, что у нее все будет хорошо, и каждый день проводит с пользой. Учится правильно выговаривать слова, писать, читать. Ей нравится выполнять домашние задания от учительницы Татьяны Николаевны, которая приезжает заниматься с ней. В свободное время Виталина рисует, смотрит телевизор и слушает детское радио. Мама очень любит дочку и переживает за нее, старается долго не задерживаться на работе. Любовь Михайловна много времени проводит с дочерью. Выносит коляску и ее саму на улицу, чтобы дочка могла любоваться красками природы. Всем известно, наши женщины Чувашии очень трудолюбивые. Мама Виталины построила чудесную баню. Внутри так красиво и просторно. На деньги, которые выплатили за детей во время пандемии, они купили две машины дров (Девочка по имени Вита)

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