Тантăш № 34 (4703) 10.09.2020

♦ — «Пуçланă ĕçе яланах вĕçне çитермелле», — вĕрентет мана кукаçи. Çавăнпа çирĕп кăмăллă пулма тăрăшатăп. Хăш- пĕр чухне юлхав пусасшăн. Çапах çĕнтеретĕп ăна, кукаçин сăмахне асра тытатăп, — шкулта «5» паллăпа çеç вĕреннин вăрттăнлăхне уçрĕ Вика.

Хĕрача Канаш районĕнчи Çĕнĕ Мамире пурăнать, Пайкилтре 8-мĕш класра ăс пухать. Унпа тĕл пулнă чухне вăл кукамăшĕпе Надежда Димитриевнăпа Катекри чиркĕве кайма хатĕрленнĕччĕ. Вĕренÿ çулĕ пуçланас умĕн унта молебен иртет.

— 4-5-мĕш классенче вĕреннĕ чухне Турă çуртне манпа пĕрремĕш хут пычĕ. Çамрăкскере кĕлĕре тăма çăмăл мар ĕнтĕ, ывăнчĕ. Тепрехинче каллех пĕрле кайма кăмăл турĕ. «Чиркÿрен тухсан чунра çăмăл та лайăх», — тет мăнукăм. Вика Тĕлĕнтермĕш ĕçсем тăвакан Çветтуй Николая йăлăнмалли кĕлле те çумра чиксе çÿрет, — калаçу пуçларăмăр хĕрачан кукамăшĕпе.

— Мĕншĕн каяс мар чиркĕве? Вăл усал тумасть вĕт, пушшех тепĕр май, пулăшать. Чуна лăпкăлăх кÿрет, — терĕ Вика. Михаил Петровичпа Надежда Димитриевна патне час-часах çÿрет хĕр. Вĕсене тĕрлĕ ĕç тума пулăшать. Унта ĕç майне ытларах та хăнăхать. Вика килсе кĕрсенех: «Васкавлă пулăшу çитрĕ-ха пирĕн», — тет йăл кулса кукамăшĕ. Надежда Димитриевна хăйĕн амăшне те мĕн ватăличчен пăхса пурăннă. Ватă кукамăшĕ Викăна питĕ юратнă. Юратмасăр! Хĕрача ăна пăхнă, унпа ватă çын пек пупленĕ, кăмăлне çавăрма пĕлнĕ. Чĕвĕл чĕкеç чĕлхиллĕскерĕн сăпайлăхĕ те çителĕклех. Ку ырă енсене вăл кукамăшĕнчен вĕренет.

(«Манăн саккун: кашни кун тăрăшмалла!»)

♦ Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Именно так можно сказать про ученицу 9-го класса 57-й школы города Чебоксары Софию Тараканову. Помимо того, что в школе учится только на «5» и «4», она занимается хореографией и вокалом, совершенствует навыки рисования.

По совету родственницы пытающуюся двигаться в такт музыке 3-летнюю Софью родители решили записать в кружок танцев. Девочке и самой нравились занятия. Чуть повзрослев, она бегала сразу в два кружка, параллельно осваивая технику современных и народных танцев. И решила остановиться на одном. Теперь девочка занимается в народно-танцевальном коллективе «Радость» при Доме культуры «Салют».

– Мы изучаем танцы разных народов. Все они не похожи друг на друга, каждый по-своему оригинален. Теперь я знаю немецкий, еврейский, греческий и, конечно, русский и чувашский танцы. Очень нравится греческий. Здесь веселая, озорная мелодия, и нужно быстро двигать ногами. По душе и наряд – белое, свободное, легкое платье.

В нашей группе – 15 человек, все девочки. Хореограф –Зоя Анатольевна. Коллектив выступал в Сочи, Анапе, но пока наша группа так далеко не выезжала. Мы были в Йошкар-Оле на конкурсе, часто выступаем на городских площадках. С удовольствием занимаюсь хореографией, это – моя жизнь. Танцую везде: дома, в кружке, даже на улице. В голове у меня всегда музыка, – рассказывает София.

Старшеклассница признается, что в начале обучения перед выступлениями чувство страха и волнения не покидало ее. А сейчас наоборот, ее тянет на сцену. Хочется выступать перед многолюдной аудиторией, слышать аплодисменты, чувствовать, что зрителям все по душе.

(Главное – улыбаться)

♦ Ученик 8-й гимназии г. Шумерля, активист Российского движения школьников Юрий ЯРАНДАЕВ удостоился именной стипендии главы администрации города. Активные и целеустремленные, инициативные и решительные, талантливые и образованные – еще 5 шумерлинских школьников – волонтеры, призеры и победители олимпиад, различных творческих и технических конкурсов, мероприятий акций тоже стали стипендиатами.

Удостоились заслуженных наград – именных спортивных премий «Спортивные надежды города Шумерля» активисты, развивающиеся по направлению спорта: воспитанник шахматной секции «Пегас» Центра детского творчества Александр Белов и Кристина Петякова, обучающаяся по баскетбольному виду спорта в Детско-юношеской спортивной школе «Олимп».

(Активный и целеустремленный)

♦ Артем СЕМЕНОВ стал лучшим волонтером и тим-лидером месяца. Он активно помогал в организации молодежных субботников, онлайн-празднования Дня города Чебоксары, патриотических акций, а также включился в состав «Мобильной бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны».

(Лучший тим-лидер)

♦ Ученица 9-й школы города Новочебоксарска Анастасия КОНДРАТЬЕВА удостоилась именной стипендии депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николая Малова. Она отличилась успехами в учебе и достижениями в общественной деятельности.

(За достижения – стипендия)

♦ Юный аккордеонист Савелий НОСИКОВ занимается музыкой в детской школе искусств №3 всего лишь год. Но, несмотря на свой юный возраст (Савелию только 6 лет), он уже добился достаточно серьезных результатов. Главное слагаемое успеха – его талант, стремление научиться хорошо владеть инструментом и желание стать выдающимся исполнителем, как известный российский аккордеонист Петр Дранга. Огромное впечатление произвело на Савелия выступление этого музыканта в Чебоксарах весной, когда маленький исполнитель Носиков был приглашен на сцену знаменитым аккордеонистом и сыграл свою пьесу на его большом итальянском инструменте.

За прошедший учебный год Савелий принял участие в трех различных конкурсах. Причем в последнем из них – в Международном конкурсе искусств «Music forum», который проходил дистанционно с 1 по 30 августа в городе Казани, Савелий стал победителем в номинации «Народные инструменты» среди солистов до 6 лет и получил диплом лауреата I степени.

(Шестилетний аккордеонист)

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