Тантăш № 35 (4704) 17.09.2020

♦ Пирĕн шкулта 87 ача ăс пухать. Кашни класра — 8-9 вĕренекен. Пĕлÿ çурчĕ тавра — улмуççи сачĕ. Кашни çулах вăл пире пан улмипе савăнтарать. Пахча çимĕç ÿсекен лаптăк та инçех мар вырнаçнă. Эпир кашни çуркунне унта помидор, хăяр, çĕр улми, кишĕр, купăста, кăшман акса-лартса хăваратпăр, çуллахи практика вăхăтĕнче çумлатпăр, шăваратпăр, кăпкалататпăр. Шкул çуртĕнче те, ун йĕри-тавра та тĕрлĕ чечек ешерет. Клумбăсем илемĕпе куçа илĕртчĕр тесе кашни кĕркунне чечек вăрри пуçтаратпăр.

Шкулта эпир тĕрлĕ предмета ăса хыватпăр, мероприятисене хастар хутшăнатпăр. Кашни çулах Кĕрхи фестиваль, Çĕнĕ çул çул çÿревĕ, стройпа юрă смотр-конкурсĕ, спорт ташшисен ăмăртăвĕ ирттересси йăлана кĕнĕ. 2-мĕш класра ăс пухакансене вара Раççей шкул ачисен юхăмне илетпĕр. Пире пĕлÿ çуртĕнче кичем мар. Уроксем пуçланиччен те вăхăта усăллă ирттеретпĕр. Тунтикун линейка пулать, ытларикун — информаци минучĕ, юнкунпа кĕçнерникун — зарядка. Эрнекун шкул хастарĕсем малашнехи ĕçсене палăртаççĕ, шăматкун иртсе кайнă эрнене пĕтĕмлететпĕр.

(Пĕлÿ çуртĕнче кичем мар)

♦ В 30-й школе г. Чебоксары в рамках II Всероссийского фестиваля молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» реализуется социальный проект «Музей – связующая нить между прошлым и будущим». Руководителем является учитель истории Любовь Иванова.

Проект направлен на сохранение преемственности поколений и формирование патриотизма, посредством донесения боевых и трудовых традиций чувашского народа. Главным инструментом сохранения исторического прошлого является школьный музей Боевой славы 324-й Верхнеднепровской Краснознаменной стрелковой дивизии. Именно он позволяет собрать, систематизировать и сохранить крупицы, следы прошлых эпох, используя инновационные тех-нологии. Участие в поисково-исследовательской работе, встречи с интересными людьми, знакомство с историческими фактами помогают обучающимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много сил вложили их предки в Великую Победу. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений земляков, бережное отношение к культурному и историческому наследию. Цель данного проекта – сохранение исторической памяти для передачи наследия прошлого подрастающему поколению.

(Между прошлым и будущим)

♦ Эдилия Алиманова – яркая звездочка отделения народных инструментов Чебоксарской детской музыкальной школы имени В.П. Воробьева, воспитанница класса преподавателя Натальи Макаровой.

С первого класса Эдилия проявляет яркие музыкальные способности в исполнительстве на аккордеоне, большое трудолюбие, целеустремленность. Эти качества позволяют ей добиваться высоких результатов в фестивально-конкурсной деятельности. Она является многократным лауреатом и дипломантом международных конкурсов «Золотая осень» и «Калейдоскоп талантов», Всероссийских конкурсов «Гармонь – душа моя!», «Весна.RU», «Шаг к успеху», «Озорные кнопочки», «Твое достижение», «Быть добру», межрегиональных и республиканских конкурсов.

Обладая большим творческим потенциалом, юная аккордеонистка постоянно участвует в городских и республиканских культурно-массовых и концертных мероприятиях. Выступая на самых различных сценах республики, участвуя в концертных программах, посвященных празднованию Дня города, в благотворительных концертных акциях в детской республиканской больнице, реабилитационном центре для детей-инвалидов, в детских садах, школах, библиотеках, Эдилия не только пропагандирует национальную музыку и народный инструмент, но и вдохновляет и заряжает слушателей своим оптимизмом.

(Вдохновляет оптимизмом)

♦ В народе говорят, что яркие звездочки видны издалека. Такими «небесными светилами» можно назвать учащихся 7-го класса 28-й школы г. Чебоксары Карину Кутузову и Дарью Еремееву, которые пронизывают своими прекрасными голосами сцены столичных домов культуры. Они уже шесть лет занимаются эстрадным вокалом.

Девочки с детского возраста ставили домашние выступления-концерты и разыгрывали сценки на дни рождения родственников. Затем в школе их артистические данные заметила учитель музыки Ольга Крепышева и предложила принять участие в фестивале творчества с песней «Ярко светят звезды на погонах». С этого все и началось. Дарья и Карина являются исполнителями песен «Ро-машки», «Три подружки», «Чучело- мяучело», «Атӑл тӑрӑх хӑпаратпӑр», «Анне». На сегодняшний день семиклассницы поют в школьном хоре и занимаются в вокальной студии «Домисолька». Они – обладатели солидных портфолио, в котором дипломы всероссийских, межрегиональных, городских и республиканских конкурсов-фестивалей. Также удостоились медалей в конкурсе «Ве-селые нотки», на городском конкурсе изобразительного и декоративно- прикладного творчества детей и молодежи «Радуга ремесел» и по технологии.

Юные певицы стараются охватить все сферы творческой деятельности. Карина, помимо пения, занималась в народном ансамбле танца «Сувар» под руководством заслуженного работника культуры ЧР и РФ Анатолия Музыкантова. В коллективном выступлении их ансамбль удостоился 2-го места в Международном фестиваль- конкурсе «Калейдоскоп талантов» при участии Карины Кутузовой. К сожалению, на одном из занятий, не- удачно прыгнув, она получила травму, однако, преодолевая боль, продолжила ходить на репетиции, так как пропускать их не хотелось. Девочка восстановилась, но пока возвращаться к танцам не спешит. «Возможно, в будущем я вернусь, время покажет», – говорит Карина. В свободное время она зачитывается подростковыми детективами и романами. Сейчас читает книгу Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький принц», также ходит в художественную школу, увлекается вязанием.

Дарья Еремеева тоже не теряет свободное время даром, как и троюродная сестра, она посещает художественную студию «Этюд» центра творчества «Росток». Любит читать детективы и романы, особенно ей нравится творение Джеймса Боуэна «Уличный кот по имени Боб». Кроме того, ей по душе вышивание крестиком нитками мулине, стразами, плетение фенечек из бисера, купание в пруду и рыбалка. В прошлом году она поймала небольших карасей и бычков. Теперь работает над двумя изображениями кошек одновременно: вышивает крестиком и выкладывает алмазную мозаику.

Девочки очень дружны, помогают воспитывать младших сестер и брата.

Обе учатся только на «4» и «5», им нравятся английский язык, изобразительное искусство, музыка, биология, технология, география, чувашский и русский языки. Поделились они и планами на будущее.

– Хочу быть ветеринаром, всегда любила животных. Дома у меня живет хомяк по кличке Хомка, – рассказала Карина.

– У меня много желаний, я пока не определилась, возможно, стану инженером или дизайнером, – отметила Дарья.

(Яркие звездочки видны издалека)

♦ — Географи, истори, биологи — çĕнĕ предметсем хушăнчĕç кăçал. Анчах эпĕ вĕсемпе кăштах паллашнă та ĕнтĕ. Пирĕн çемьере сакăр ача. Аслисем çак предметсене шĕкĕлченĕ май кăсăклансах уçса пăхаттăм. Уйрăмах истори кĕнекине час-часах алла тытаттăм, — калаçу пуçларĕ Карина Андреева хăйĕнпе паллаштарнă май.

кил.штерет

Красноармейски районĕнчи Еншик Чуллă шкулне ачасем ултă ялтан çÿреççĕ. Пĕлÿ çурчĕ хăтлă кунта, икĕ хутлă, классем çутă та таса. Коридор илемлĕ чечексемпе илĕртет. Çапах вĕренекен сахалли пăшăрхантарать.

Карина ăс пухакан 5-мĕш класра виçĕ ача кăна. Пĕрремĕшĕнченех вĕсем çапла вĕренеççĕ. Хĕрача Çĕрпÿ районĕнчи Метикасси ялĕнчен çÿрет. Шкул автобусĕ патне тухма ирсерен пĕр вăхăтра вă-ранса пуçтарăнма хăнăхнă вăл. Çемьере 5-мĕш ача пулнă май аслисенчен вăр-варлăха вĕреннĕ. Ап-пăшĕ Наташа та çак шкулах 9-мĕшне çÿрет. Карина — тăрăшуллă, сăпайлă, çав вăхăтрах хăюллă та. Тин кăна парта хушшине ларнă пулин те лайăх паллăсемпе кăна вĕренекенскер историе шĕкĕлчеме тытăнни палăрчĕ.

— Эпир çураличчен камсем пулни, вĕсем мĕн ĕçлесе пурăнни кăсăклă. Кĕнеке вуласа Тăван çĕршывăн Аслă вăрçи çинчен ытларах пĕлтĕм. Нимĕçсем пирĕн пек ачасене шеллемесĕр вĕлернине вуласан чун ыратать. Нумаях пулмасть телевизорпа Бесланри хăрушă теракт çинчен куртăм. Путсĕр террористсене пула ачасем кăна 186-ăн вилни кулянтарчĕ, — хумханса калаçрĕ Карина.

Т.р. ăсти

Маттур шкул ачи тĕрлеме юратать. Ку ĕçе амăшĕпе кукамăшĕ хăнăхтарнă. Салтак тÿми чечекне хĕресле тĕрлесе ăна рамăна вырнаçтарнă вăл. Ĕçе шкулта пурнăçланă, «5» палла тивĕçнĕ.

— Кĕçĕн класра пире Рената Алексеевна вĕрентрĕ. Вăл манăн чи юратнă учитель. Класра виççĕн çеç пулин те туслă пурăнтăмăр. Пĕр енчен каласан, кун пек сахаллăн аван та: кашни урокрах пуринчен те ыйтаççĕ. Ку лайăхрах вĕренме, яваплăха туйма май парать, — терĕ хĕрача. Ÿкерÿ урокĕнче вăл хăйĕн амăшĕн сăнне сăнарланине лайăх астăвать. «Питĕ килĕшнĕччĕ вăл мана», — тет. Унсăр пуçне ĕç урокĕнче пĕчĕк пингвин ăсталани манăçмасть. Илемлĕ тетте халĕ те килĕнче упранать унăн. Карина ытти ача пек интернетпа кăсăкланма васкамасть. Унăн телефонĕ те «кнопкăлли».

— Мана интернетлă телефон мар, тăн кирлĕ, — ăслă калаçать хĕрача. — 3-мĕш класра «2» паллă илнĕччĕ. Хытă кулянтăм, намăс пулчĕ. Ăна хăвăртах тÿрлетрĕм, темăна тепĕр хут пăхса тухрăм та ăнлантăм. Килти ĕç йывăр чухне анне те пулăшать.

Хăй п.çерн. кукăль тутлă

Карина спортпа туслă. Вăл районта йĕлтĕрпе, ахаль чупассипе ăмăртать, малти вырăна йышăнни те пулнă. Пĕррехинче ăна районти тупăшура тĕксе хăварнă, çавна пула 4-мĕш кăна çитейнĕ вăл. Чунĕ ыратсан та пуç усман хĕрача. Ялта вĕсен пĕве пур. Хĕлле унта конькипе ярăнать Карина. Çулла — урамра роликпе. Шахматла выляма та пĕлет харсăрскер. Тантăшĕсене ку вăйă ăмăртăвĕнче çĕнтерсе тĕлĕнтернĕ. Шкулта шахмат кружокне çÿрени сая кайман. Чăваш чĕлхипе литературине вĕсене Ирина Владиславовна вĕрентет. Çак предмета уйрăмах юратнин сăлтавне пытармарĕ хĕрача. Учителĕ илемлĕ интонаципе вулани тыткăнлать ăна, çавăнпа идеал вырăннех хурать. Çитĕнсен вара математика вĕрентекенĕ пулма ĕмĕтленет. Анчах ăна повар профессийĕ те кăмăла каять. Амăшĕпе пĕрле вăл вĕтĕ кукăль янтăлать-çке. Хăй пĕçернине хăвăртрах тутанас килнине, тутлăраххине пытармарĕ.

(Ÿркенмен ачашăн чăрмав çук)

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