«Лучший день для особого ребенка»
12 Dec, 2019 | Тантăш | Патшалăх заданийĕ | волонтерство

В Международный день инвалидов мы – члены волонтерского отряда «АкрамоВО» – осуществили свою прошлогоднюю задумку в рамках проекта «РДШ – территория самоуправления» и устроили «Лучший день для особого ребенка» для Давида Андреева. В чем же заключался особый день? Да в том, что осуществилась мечта самого Давида – он впервые посетил Музей верховых чувашей в селе Моргауши, побывал в районной детской библиотеке и, в очередной раз, в понравившемся развлекательном центре. Давиду помогли волонтеры, а волонтеров поддержали учителя Акрамовской школы – супруги Борзаевы.
Нам нравятся разные мероприятия. Мы третий год участвуем во Всероссийской краеведческой экспедиции «Я познаю Россию». Первый год побывали в нескольких экспедициях и нас это увлекло. Во второй год заслужили бронзовые значки, теперь стремимся к «серебру». Мы даже предложили помочь и Давиду поучаствовать в данном проекте. Только пусть он еще немного подрастет, окрепнет. А еще волонтерский отряд «АкрамоВО» занял 100-ю позицию среди молодых отрядов в номинации «Добрый старт» Всероссийского конкурса РДШ «Добро не уходит на каникулы». Самое главное для нас то, что мы провели вместе с Давидом продуктивный день, порадовали мальчика. Ему очень понравились картины чувашских художников, предметы быта чу-вашей 19-20 веков, литература по военной истории и развлекательные игры. Везде, где мы побывали, нас принимали радушно, Давиду же вручали памятные подарки.
Давид из многодетной семьи, у него прекрасные родители. Мы надеемся, что наша маленькая экскурсия по достопримечательностям районного центра запомнится семье лишь добром. И уверяем, это не последний раз!!! Мы рады всем, кто поддержал нашу инициативу! Щедрый вторник получился действительно ЩЕДРЫМ!

www.hypar.ru

Станислав ТРОФИМОВ, Константин РЫЖКОВ, волонтерский отряд «АкрамоВО».
Моргаушский район, Акрамовская школа.

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