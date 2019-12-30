Указ Главы Чувашской Республики от 19 декабря 2019 года № 151 «О награждении медалью ордена«За заслуги перед Чувашской Республикой».
Указ Главы Чувашской Республики от 23 декабря 2019 года № 152 «О присвоении почетного звания «Почетныйгражданин Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 154 «О присвоении классных чинов государственной гражданскойслужбы Чувашской Республики государственнымгражданским служащим Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 543 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики«Развитие культуры и туризма».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 544 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 29 декабря 2018 г. № 599».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 декабря 2019 года № 546 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2018 г. № 388».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 декабря 2019 года № 548 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 марта 2019 г. № 66».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 декабря 2019 года № 551 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 февраля 2017 г. № 44».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 декабря 2019 года № 552 «О распределении субсидий из республиканского бюджета ЧувашскойРеспублики бюджетам муниципальных районов на выплату денежныхпоощрений победителям конкурса муниципальных программ по работес детьми и молодежью на 2019 год».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 17 декабря 2019 года № 554 «Об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда работниковгосударственных органов Чувашской Республики, аппаратов мировых судейЧувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ипризнании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета МинистровЧувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 17 декабря 2019 года № 555 «Об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда работниковорганов местного самоуправления в Чувашской Республике, осуществляющихделегированные государственные полномочия Российской Федерациии государственные полномочия Чувашской Республики, и признанииутратившими силу некоторых постановлений Кабинета МинистровЧувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 17 декабря 2019 года № 556 «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республикина капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользованиярегионального и межмуниципального значения и нанесение дорожнойразметки на них в рамках реализации национального проекта «Безопасные икачественные автомобильные дороги», на содержание, проведение диагностикии проектирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорогобщего пользования регионального или межмуниципального значения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Постановление КабинетаМинистров Чувашской Республикиот 18 декабря 2019 года № 557 «О внесении изменений вгосударственную программуЧувашской Республики «Развитиеобразования».
Постановление Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 19 декабря 2019 года № 563 «О внесении изменений в некоторыепостановления Кабинета МинистровЧувашской Республики».
Постановление Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 23 декабря 2019 года № 567 «О внесении изменений в постановлениеКабинета Министров Чувашской Республикиот 7 декабря 2017 г. № 482».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 25 декабря 2019 года № 584 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 26 мая 2006 г. № 139».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 25 декабря 2019 года № 587 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 9 декабря 2019 года № 1043-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 1050-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 декабря 2019 года № 1056-р.
Распоряжение Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 20 декабря 2019 года № 1077-р.
Распоряжение Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 20 декабря 2019 года № 1078-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 20 декабря 2019 года № 1079-р.
Распоряжение Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 20 декабря 2019 года № 1081-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 20 декабря 2019 года № 1082-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 20 декабря 2019 года № 1083-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 декабря 2019 года № 1085-р.
РаспоряжениеКабинета Министров Чувашской Республикиот 24 декабря 2019 года № 1086-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 24 декабря 2019 года № 1088-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 24 декабря 2019 года № 1089-р.
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 20 декабря 2019 года № 01/06-1316 «О внесении изменений в приказ Государственной службыЧувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 6 декабря 2018 г. № 01/06-1162».
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикиот 9 декабря 2019 года № 02-03/227 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 25 октября 2013 г. № 02-03/85» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественных отношенийЧувашской Республики13.12.2019 г., регистр. № 5639).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 20 ноября 2019 года № 518 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественных отношенийЧувашской Республики13.12.2019 г., регистр. № 5640).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 11 декабря 2019 года № 120-23/п «Об установлении тарифов и сборов на услуги в аэропорту г. Чебоксары,оказываемые обществом с ограниченной ответственностью«Международный Аэропорт Чебоксары» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношенийЧувашской Республики 16.12.2019 г., регистр. № 5646).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республикиот 21 ноября 2019 года № 228-о «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги«Предоставляет право ограниченного пользования земельными участками, находящимися в государственной собственности Чувашской Республики, (сервитута)» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественных отношенийЧувашской Республики17.12.2019 г., регистр. № 5647).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республикиот 17 декабря 2019 года № 178/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 25 ноября 2016 г. № 106/п» (зарегистрирован Министерством юстициии имущественных отношений Чувашской Республики17.12.2019 г., регистр. № 5648).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республикиот 17 декабря 2019 года № 179/п «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районови бюджетам городских округов и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики17.12.2019 г., регистр. № 5649).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республикиот 17 декабря 2019 года № 180/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 26 декабря 2017 г. № 116/п» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 17.12.2019 г., регистр. № 5650).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республикиот 12 декабря 2019 года № 626 (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 18.12.2019 г., регистр. № 5651).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республикиот 16 декабря 2019 года № 627 (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 18.12.2019 г., регистр. № 5652).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 14 ноября 2019 года № 513 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги«Исполняет функции организатора по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих исотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связис выполнениемзадач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях СеверногоКавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественных отношенийЧувашской Республики18.12.2019 г., регистр. № 5653).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 15 ноября 2019 года № 515 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги«Исполняет функции организатора по приему от граждан документов, их проверке и направлению в Министерство Российской Федерации по делам гражданскойобороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий представления о выдаче удостоверений единого образца гражданам,подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественных отношенийЧувашской Республики18.12.2019 г., регистр. № 5654).
Приказ Министерства природных ресурсови экологии Чувашской Республикиот 16 декабря 2019 года № 951 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природныхресурсов и экологии Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 18.12.2019 г., регистр. № 5655).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республикиот 11 декабря 2019 года № 1940 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохраненияЧувашской Республики от 23 сентября 2019 г. № 1394» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 18.12.2019 г., регистр. № 5656).
Приказ Министерства транспортаи дорожного хозяйства Чувашской Республикиот 13 декабря 2019 года № 02-03/231 «О внесении изменения в приказ Министерства транспорта и дорожногохозяйства Чувашской Республики от 20 сентября 2019 г. № 02-03/198» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 18.12.2019 г., регистр. № 5657).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 17 декабря 2019 года № 128-24/тп «О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственнойслужбы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 19.12.2019 г., регистр. № 5659).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 17 декабря 2019 года № 127-24/э «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщикаэлектрической энергии Акционерного общества «Чувашская энергосбытоваякомпания», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничномрынке на территории Чувашской Республики, на 2020 год» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 19.12.2019 г., регистр. № 5660).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 17 декабря 2019 года № 126-24/э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей,по Чувашской Республике на 2020 год» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 19.12.2019 г., регистр. № 5663).
Приказ Министерства природных ресурсови экологии Чувашской Республикиот 10 декабря 2019 года № 929 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсови экологии Чувашской Республики от 22 апреля 2016 г. № 432» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 19.12.2019 г., регистр. № 5664).
Совместный приказ Министерства юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики и Министерства экономическогоразвития, промышленности и торговли Чувашской Республикиот 19 декабря 2019 года № 244-о/258 «О признании утратившим силу совместного приказа Министерстваимущественных и земельных отношений Чувашской Республики,Министерства экономического развития, промышленности и торговлиЧувашской Республики от 8 июля 2015 г. № 62-д/103» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений ЧувашскойРеспублики 19.12.2019 г., регистр. № 5665).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республикиот 19 декабря 2019 года № 243-о «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Чувашской Республики,находящихся в ведении Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстициии имущественных отношений ЧувашскойРеспублики 19.12.2019 г., регистр. № 5666).
Приказ Министерства строительства, архитектурыи жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 18 декабря 2019 года № 03/1-03/1028 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектурыи жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 14 ноября 2017 г. № 03/1-03/1012» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 19.12.2019 г., регистр. № 5667).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республикиот 21 ноября 2019 года № 2106 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 15 июля 2015 г. № 1592» (зарегистрирован Министерством юстициии имущественных отношений ЧувашскойРеспублики 20.12.2019 г., регистр. № 5668).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 16 декабря 2019 года № 122-22/тп «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организацийна территории Чувашской Республики и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2020 год» (зарегистрировано Министерствомюстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики23.12.2019 г., регистр. № 5671).
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов объявление по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимогои недвижимого имущества.
Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.
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