Указ Главы Чувашской Республики от 27 декабря 2019 года № 155 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 апреля 2015 г. № 62».
Указ Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 156 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственному гражданскому служащему Чувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 декабря 2019 года № 509-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2019 года № 511-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2019 года № 512-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2019 года № 513-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 514-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2019 года № 559 «Об утверждении Порядка оказания поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2019 года № 564 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 октября 2019 г. № 423».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2019 года № 566 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 546».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2019 года № 569 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 апреля 2014 г. № 141».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 571 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 575 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 71».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 576 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 2007 г. № 119».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 578 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 октября 2017 г. № 433».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 588 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 апреля 2014 г. № 138».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 589 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 590 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 мая 2013 г. № 199».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 591 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2013 г. № 483».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 592 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 218».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 593 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 августа 2018 г. № 308».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 595 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2019 г. № 306».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 596 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2010 г. № 327».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 598 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 2012 г. № 550».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 599 «Об утверждении Порядка оказания поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных не коммерческих организаций в сферах деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 600 «Об утверждении Порядка оказания поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций в сферах деятельности Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 2019 года № 1052-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2019 года № 1054-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2019 года № 1055-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2019 года № 1057-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2019 года № 1061-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2019 года № 1062-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 года № 1064-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 года № 1065-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 года № 1066-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 года № 1068-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 1095-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2019 года № 1100-р.
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 декабря 2019 года № 132-25/э «О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам».
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 11 декабря 2019 года № 1932 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 23.12.2019 г., регистр. № 5669).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 13 ноября 2019 года № 827 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 23.12.2019 г., регистр. № 5670).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 23 декабря 2019 года № 246-о «Об утверждении Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2020 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 24.12.2019 г., регистр № 5672).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 23 декабря 2019 года № 247-о «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики» (з Зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 24.12.2019 г., регистр. № 5673).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 2 декабря 2019 года № 2179 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 13 ноября 2013 г. № 2162» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 24.12.2019 г., регистр. № 5674).
Приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 19 декабря 2019 года № 257 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 24.12.2019 г., регистр. № 5675).
Приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 23 декабря 2019 года № 245-о «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 30 сентября 2019 г. № 190-о» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 25.12.2019 г., регистр. № 5676).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 24 декабря 2019 года № 183/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 26 декабря 2017 г. № 117/п» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 25.12.2019 г., регистр. № 5677).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 декабря 2019 года № 130/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 г. № 114-21/в» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 25.12.2019 г., регистр. № 5678).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 20 декабря 2019 года № 129-24/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 83-30/в» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 25.12.2019 г., регистр. № 5679).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 4 декабря 2019 года № 536 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по назначению и выплате государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 26.12.2019 г., регистр. № 5680).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 13 ноября 2019 года № 03/1-03/903 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 6 мая 2015 г. № 03/1-03/216» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 26.12.2019 г., регистр. № 5683).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 13 ноября 2019 года № 03/1-03/904 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 4 сентября 2012 г. № 04-13/334» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 26.12.2019 г., регистр. № 5684).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 11 декабря 2019 года № 543 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 26.12.2019 г., регистр. № 5685).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16 декабря 2019 года № 03/1-03/1021 «О внесении изменений в приказ Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 27 января 2012 г. № 04-13/19» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 26.12.2019 г., регистр. № 5686).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» об опубликовании на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) информации о регулируемой деятельности.
Информационное сообщение АО «Чувашская энергосбытовая компания» к сведению бытовых потребителей электроэнергии.
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