Указ Главы Чувашской Республики от 17 января 2020 года № 2 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 18 января 2020 года № 3 «О Кочеткове В.В.».
Указ Главы Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 4 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2019 года № 560 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие здравоохранения».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2019 года № 561 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2024 годы».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 583 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2017 г. № 383».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2019 года № 586 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2019 года № 610 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2019 года № 618 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2005 г. № 30».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2019 года № 1044-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2019 года № 1045-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2019 года № 1058-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2019 года № 1059-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 декабря 2019 года № 1060-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2019 года № 1063-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2019 года № 1084-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 декабря 2019 года № 1087-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 1091-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 1094-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 1097-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 1098-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 1099-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 1103-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 1105-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 1107-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 1108-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 1109-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2019 года № 1114-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2019 года № 1116-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 января 2020 года № 3-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 января 2020 года № 4-р.
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 13 декабря 2019 года № 02-03/230 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 13.01.2020 г., регистр. № 5711).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 18 декабря 2019 года № 2328 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22 января 2014 г. № 91» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 13.01.2020 г., регистр. № 5715).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2019 года № 668 (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 13.01.2020 г., регистр. № 5717).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 22 ноября 2019 года № 521 «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан, а также в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при осуществлении указанного регионального государственного контроля (надзора)» (з Зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 14.01.2020 г., регистр. № 5718).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 17 декабря 2019 года № 2306 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 12 октября 2011 г. № 1925» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 14.01.2020 г., регистр. № 5719).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16 декабря 2019 года № 1979 «О совершенствовании системы ранней диагностики злокачественных новообразований органов грудной клетки в целевой группе граждан в возрасте от 50 до 65 лет включительно, имеющих факторы риска развития рака легкого» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 14.01.2020 г., регистр. № 5720).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 18 декабря 2019 года № 957 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 8 февраля 2017 г. № 113» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 15.01.2020 г., регистр. № 5721).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 19 декабря 2019 года № 181/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 25 октября 2016 г. № 95/п» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 15.01.2020 г., регистр. № 5722).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 20 декабря 2019 года № 01/06-1314 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 февраля 2013 г. № 01/06-382» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 15.01.2020 г., регистр. № 5723).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 14 января 2020 года № 02-03/7 «О введении временного ограничения движения транспортных средств при выполнении капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения Шихазаны – Калинино с км 15+624 по км 28+000» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 16.01.2020 г., регистр. № 5724).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 20 декабря 2019 года № 01/06-1313 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 ноября 2012 г. № 01/06-2072» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 17.01.2020 г., регистр. № 5727).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 23 декабря 2019 года № 965 «Об утверждении Перечня растений и грибов, занесенных в Красную книгу Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 17.01.2020 г., регистр. № 5728).
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
Извещение о проведении торгов ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» по продаже арестованного имущества.
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» об опубликовании информации о регулируемой деятельности официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru).
Уведомление АО «Чувашская энергосбытовая компания» о введении ограничения режима потребления (ООО «БытСервис»).
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