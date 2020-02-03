Указ Главы Чувашской Республики от 28 января 2020 года, № 5 «О внесении изменений в некоторые указы ГлавыЧувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 29 января 2020 года № 6 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 12 декабря 2008 г. № 125».
Указ Главы Чувашской Республики от 29 января 2020 года № 7 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 21 февраля 2019 г. № 15».
Указ Главы Чувашской Республики от 30 января 2020 года № 9 «О временно исполняющем обязанностиГлавы Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики 31 января 2020 года № 11 «Об отставке Кабинета МинистровЧувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 января 2020 года № 11-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 января 2020 года № 13-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2019 года № 562 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2019 года № 565 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2019 года № 568 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 декабря 2019 года № 616 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г. № 361».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 января 2020 года № 8 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 февраля 2019 г. № 63».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 января 2020 года № 25 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2017 г. № 318».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 января 2020 года № 32 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № 66».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2020 года № 33 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 502».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 17 декабря 2019 года № 1069-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 декабря 2019 года № 1111-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 9 января 2020 года № 5-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 24 января 2020 года № 35-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 28 января 2020 года № 43-р.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 23 декабря 2019 года № 966 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 12 августа 2010 г. № 461» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 16.01.2020 г., регистр. № 5725).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 16 декабря 2019 года № 239 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 17.01.2020 г., регистр. № 5726).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 23 декабря 2019 года № 2065 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 2 сентября 2019 г. № 1273» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 17.01.2020 г., регистр. № 5729).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16 декабря 2019 года № 2000 «Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению Чувашской Республики по профилю «онкология» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 17.01.2020 г., регистр. № 5730).
Приказ Министерства Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 26 декабря 2019 года № 157 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при Министерстве Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным Ситуациям» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 21.01.2020 г., регистр. № 5731).
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 24 декабря 2019 года № 90-од «Об утверждении административного регламента предоставления Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машини других видов техники Чувашской Республики государственной услуги «Принимает экзамены на право управления самоходными машинами» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 22.01.2020 г., регистр. № 5732).
Приказ Министерства образованияи молодежной политики Чувашской Республики от 24 декабря 2019 года № 2369 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 14 января 2016 г. № 41» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 22.01.2020 г., регистр. № 5733).
Приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 24 декабря 2019 года № 269 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 26 сентября 2018 г. № 217» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 22.01.2020 г., регистр. № 5734).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 23 декабря 2019 года № 561 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 22.01.2020 г., регистр. № 5735).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 4 декабря 2019 года № 533 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по назначению оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также гражданам, на которых распространено действие Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (зарегистрирован Министерством юстициии имущественных отношений Чувашской Республики 22.01.2020 г., регистр. № 5736).
Приказ Министерства Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 26 декабря 2019 года № 155 «Об утверждении Административного регламента Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 23.01.2020 г., регистр. № 5737).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20 января 2020 года № 55 «Об использовании на территории Чувашской Республики рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 24.01.2020 г., регистр. № 5740).
Приказ Министерства трудаи социальной защиты Чувашской Республики от 26 декабря 2019 года № 570 «Об утверждении регламента осуществления Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 27.01.2020 г., регистр. № 5743).
Приказ Министерства образованияи молодежной политикиЧувашской Республикиот 31 декабря 2019 года № 2435 «Об утверждении Регламента осуществленияМинистерством образования и молодежной политики Чувашской Республики ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона«О закупках товаров, работ, услуг отдельнымивидами юридических лиц» и иных принятых всоответствии с ним нормативных правовых актовРоссийской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 27.01.2020 г., регистр. № 5744).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 22 января 2020 года № 2-2/тп «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 декабря 2019 г. № 122-22/тп» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 27.01.2020 г., регистр. № 5745).
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