Указ Главы Чувашской Республики от 31 января 2020 года № 10 «О Васильеве Ю.Е.».
Указ Главы Чувашской Республики от 31 января 2020 года № 12 «О Енилиной С.А.».
Указ Главы Чувашской Республики от 3 февраля 2020 года № 13 «Об исполняющем обязанности министра финансовЧувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 3 февраля 2020 года № 14 «О Димитриеве С.П.».
Указ Главы Чувашской Республики от 3 февраля 2020 года № 15 «Об Исаеве И.В.».
Указ Главы Чувашской Республики от 3 февраля 2020 года № 16 «О Яковлеве К.Г.».
Указ Главы Чувашской Республики от 5 февраля 2020 года № 17 «Об исполняющем обязанности министраприродных ресурсов и экологииЧувашской Республики.
Указ Главы Чувашской Республики от 5 февраля 2020 года, № 18 «Об исполняющем обязанности министра культуры,по делам национальностей и архивного делаЧувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 19 «Об Иванове П.В.».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 20 «О структуре органов исполнительной власти Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 21 «О Николаеве А.М.».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 22 «О Председателе Кабинета МинистровЧувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 23 «О заместителе Председателя КабинетаМинистров Чувашской Республики – министреэкономического развития и имущественныхотношений Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года, № 24 «О заместителе Председателя КабинетаМинистров Чувашской Республики –исполняющем обязанности министра финансовЧувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 6 февраля 2020 года № 25 «О Вязовском С.Ю.».
Указ Главы Чувашской Республики от 7 февраля 2020 года № 26 «О награждении государственными наградамиЧувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 31 января 2020 года № 19-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 февраля 2020 года № 27-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 24 декабря 2019 года № 570 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2014 г. № 397».
Постановление Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 25 декабря 2019 года № 597 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 25 сентября 2008 г. № 285».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 25 декабря 2019 года № 601 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 30 июня 2006 г. № 158».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 25 декабря 2019 года № 602 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 25 мая 2006 г. № 131».
Постановление Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 25 декабря 2019 года № 603 «О внесении изменений в государственнуюпрограмму Чувашской Республики «Развитиесельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 25 декабря 2019 года № 604 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданамв Чувашской Республике медицинской помощи на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 26 декабря 2019 года № 605 «О подготовке и проведении празднования в 2020 году 100-летияобразования Чувашской автономной области».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 27 декабря 2019 года № 608 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 4 декабря 2018 г. № 492».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 27 декабря 2019 года № 609 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 27 февраля 2019 г. № 49».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 декабря 2019 года № 611 «Об утверждении Порядка согласования установления или изменения муниципальногомаршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярныхперевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленнымсоответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальныммаршрутом регулярных перевозок, между уполномоченным органом исполнительнойвласти Чувашской Республики и органом местного самоуправления, к компетенциикоторых отнесено установление данных маршрутов».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 31 декабря 2019 года № 619 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2019 г. № 187».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 31 декабря 2019 года № 620 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 4 декабря 2018 г. № 491».
Постановление Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 31 декабря 2019 года № 621 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 31 декабря 2019 года № 622 «Об утверждении фонда оплаты труда работников государственных учрежденийЧувашской Республики и фонда оплаты труда работников муниципальныхобразовательных организаций, учтенного в межбюджетных трансфертах, на2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 22 января 2020 года № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета МинистровЧувашской Республики».
Постановление Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 22 января 2020 года № 12 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 31 декабря 2014 г. № 502».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 22 января 2020 года № 14 «Об утверждении Порядка организации и осуществления региональногогосударственного контроля (надзора) за соблюдением стандартов раскрытияинформации в отношении субъектов естественных монополий, оказывающихуслуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям,расположенным в пределах территории Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 22 января 2020 года № 23 «О признании утратившими силу некоторых постановлений КабинетаМинистров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 24 января 2020 года № 29 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 ноября 2016 г. № 495».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 декабря 2019 года № 1104-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 декабря 2019 года № 1106-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 декабря 2019 года № 1110-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 декабря 2019 года № 1112-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 декабря 2019 года № 1113-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 31 декабря 2019 года № 1115-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 31 декабря 2019 года № 1117-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 10 января 2020 года № 10-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 15 января 2020 года № 18-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 27 января 2020 года № 42-р.
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 29 января 2020 года № 01/06-55 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «Вител», осуществляющего холодное водоснабжение, на2020-2023 годы».
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 29 января 2020 года № 01/06-57 «Об утверждении производственных программ Муниципального унитарногопредприятия «Управляющая компания города Цивильск», осуществляющегохолодное водоснабжение и водоотведение, на 2020 год».
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 29 января 2020 года № 01/06-58 «О признании утратившими силу некоторых приказовГосударственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифам».
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 29 января 2020 года № 01/06-56 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифам от 5 декабря 2017 г. № 01/06 – 926».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 4 декабря 2019 года № 534 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги«Исполняет функции организатора по назначению ежемесячной денежной компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофына Чернобыльской АЭС, а также гражданам, на которых распространено действие Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихсявоздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», на питание детей в дошкольных образовательных организациях, а также обучающихся ворганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам» (зарегистрирован Министерством юстициии имущественных отношений Чувашской Республики23.01.2020 г., регистр. № 5738).
Приказ Министерства Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 26 декабря 2019 года № 156 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по аттестации экспертов, привлекаемых Министерством ЧувашскойРеспублики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован Министерством юстициии имущественных отношений Чувашской Республики24.01.2020 г., регистр. № 5739).
Приказ Министерства трудаи социальной защиты Чувашской Республикиот 26 декабря 2019 года № 568 «Об утверждении Административного регламента осуществленияМинистерством труда и социальной защиты Чувашской Республики надзора иконтроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 27.01.2020 г., регистр. № 5741).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республикиот 10 января 2020 года № 9 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республикии признании утратившим силу приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 7 апреля 2017 г. № 787» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики27.01.2020 г., регистр. № 5742).
Приказ Министерства цифрового развития, информационнойполитики и массовых коммуникаций Чувашской Республикиот 13 января 2020 года № 5 «О внесении изменения в приказ Министерства информационной политики имассовых коммуникаций Чувашской Республики от 31 июля 2012 г. № 19» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики28.01.2020 г., регистр. № 5746).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республикиот 9 января 2020 года № 9 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохраненияЧувашской Республики от 30 марта 2016 г. № 614» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики29.01.2020 г., регистр. № 5747).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республикиот 13 января 2020 года № 8 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстициии имущественных отношений Чувашской Республики29.01.2020 г., регистр. № 5748).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйстваЧувашской Республикиот 10 января 2020 года № 02-03/3 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства транспорта идорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Министерством юстициии имущественных отношений ЧувашскойРеспублики 30.01.2020 г., регистр. № 5749).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республикиот 9 января 2020 года № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохраненияЧувашской Республики от 18 марта 2016 г. № 522» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 30.01.2020 г., регистр. № 5750).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республикиот 14 января 2020 года № 34 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохраненияЧувашской Республики от 26 сентября 2016 г. № 1506» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 30.01.2020 г., регистр. № 5751).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 29 января 2020 года № 3-3/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифови тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью«Вител» на 2020-2023 годы» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 30.01.2020 г., регистр. № 5752).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 29 января 2020 года № 4-3/в «О внесении изменений в постановление Государственной службыЧувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 5 декабря 2017 г. № 114-23/в» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 30.01.2020 г., регистр. № 5753).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 29 января 2020 года № 6-3/в «О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственнойслужбы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрировано Министерствомюстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики30.01.2020 г., регистр. № 5754).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 29 января 2020 года № 5-3/в «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение дляМуниципального унитарного предприятия «Управляющая компания городаЦивильск» на 2020 год» (зарегистрировано Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 30.01.2020 г., регистр. № 5755).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республикиот 29 января 2020 года № 7/п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службыЧувашской Республики в Министерстве финансов Чувашской Республики,исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованиемсведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которыеконкурс может не проводиться» (зарегистрирован Министерствомюстиции и имущественных отношенийЧувашской Республики04.02.2020 г., регистр. № 5770).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) о регулируемой деятельности.
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