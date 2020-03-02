Указ Главы Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 44 «О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министре сельского хозяйства Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 45 «О министре цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 46 «О председателе Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

Указ Главы Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 47 «О Кудряшове С.В.».

Указ Главы Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 48 «Об исполняющем обязанности министра образованияи молодежной политики Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 49 «О Высшем экономическом совете Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 21 февраля 2020 года № 50 «О Воропаеве И.М.».

Указ Главы Чувашской Республики от 21 февраля 2020 года № 51 «Об исполняющем обязанности министрапромышленности и энергетики Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 52 «О внесении изменений в Указ ПрезидентаЧувашской Республики от 22 марта 2005 г. № 27».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 53 «О Скворцове С.И.».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года, № 54 «Об исполняющем обязанности руководителяГосударственной ветеринарной службы ЧувашскойРеспублики – главного государственноговетеринарного инспектора Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 февраля 2020 года № 65-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 68-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 70-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 71-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 72-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 22 января 2020 года № 24 «Об утверждении Бюджетного прогноза Чувашской Республикина период до 2035 года».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 24 января 2020 года № 26 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики«Развитие земельных и имущественных отношений».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 24 января 2020 года № 27 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорийЧувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 24 января 2020 года № 28 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики«Экономическое развитие Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 24 января 2020 года № 30 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 25 октября 2017 г. № 429».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 24 января 2020 года № 31 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 февраля 2020 года № 45 «Об определении объема средств, которые региональный оператор вправеизрасходовать в 2020 году на финансирование республиканской программыкапитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 февраля 2020 года № 47 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 15 декабря 2011 г. № 580».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 февраля 2020 года № 48 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 21 февраля 2005 г. № 40».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 февраля 2020 года № 49 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета МинистровЧувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 17 января 2020 года № 21-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 17 января 2020 года № 24-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 7 февраля 2020 года № 77-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 17 февраля 2020 года № 91-р.

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республикиот 13 февраля 2020 года № 28 «Об утверждении ставок субсидий на поддержку собственного производствамолока и на обеспечение прироста собственного производства молока» (зарегистрирован Министерством юстиции и имущественныхотношений Чувашской Республики 14.02.2020 г., регистр. № 5783).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республикиот 24 января 2020 года № 4-од «Об утверждении Административного регламента осуществления Государственной жилищной инспекцией Чувашской Республикилицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (зарегистрирован Министерством юстиции иимущественных отношений Чувашской Республики19.02.2020 г., регистр. № 5785).

РЕКЛАМА:

Уведомление АО «Чувашская энергосбытовая компания» о введении ограничения режима потребления (потребитель - ООО «БытСервис»).