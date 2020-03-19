Эти мальчишки и девчонки как будто из другого мира – вежливые, статные, подтянутые, с прямой осанкой, дисциплинированные. Они – гордость школы, а в будущем – республики и страны. Как это учиться в кадетской школе? Быть кадетом? Об этом рассказали ученики 5-6-х классов.
Мария ЛЕВИЦКАЯ , 5-й класс:
– Я учусь здесь с 1-го класса. Для
меня быть кадетом – это не толь-
ко носить форму, но и оправдывать
ее. То есть быть честным, всегда за-
ступаться за тех, кто слабее. Нужно
всегда оказывать поддержку и по-
мощь. Когда я вырасту, стану хоро-
шим врачом, буду помогать людям.
Ярослав ЛУКОВНИКО В, 5-й класс.
– В этой школе учился мой крест-
ный отец. Я всегда хотел быть таким
же смелым и отважным, как он. Когда я
попал в школу, где он обучался, очень
обрадовался. В первый же день уче-
бы обзавелся новыми друзьями. В на-
шем классе 25 учеников. Помимо того,
что изучаем разные предметы, у нас
проводятся занятия по хореографии и
самбо. Мы изучаем разные танцы. На
самбо много узнаем о захватах, приемах. Я занимаюсь этим
видом спорта с 1-го класса. Помню, в 4-м классе даже занял
1-е место в своей весовой категории.
Еще одно значимое событие – кадетский бал. Мы всегда ста-
раемся заработать как можно больше очков и занять 1-е место.
Мне очень нравится учиться в кадетской школе.
Валерия ВАСИЛЬЕВА, 6-й класс:
– Близкие мне люди очень хотят,
чтобы я стала военным, как папа. А
кадетская школа как раз то место, где
воспитываются выдержка, сила, чест-
ность. Нас учат помогать друг другу. В
школе мне нравится все: одноклассни-
ки, учителя, кружки, военная подготов-
ка, бальные танцы, кружок французско-
го языка.
Саша ИВАНОВ, 6-й класс:
– Видя меня на улице в кадетской
форме, люди останавливают, спра-
шивают, где я учусь. Говорят «мо-
лодец» и желают учиться хорошо. Я
знаю, что кадет всегда и во всем дол-
жен быть лучше всех. Быть честным,
сильным, порядочным, ответственным,
мужественным, примером и в учебе, и в
поступках. В прошлой четверти я вышел
отличником, в этой тоже постараюсь.
Степа КУЗЬМИН, 6-й класс:
– Когда вырасту, я мечтаю рабо-
тать в полиции, как мой папа. Он май-
ор полиции, а я хочу стать генера-
лом. Для этого нужно хорошо учиться,
быть дисциплинированным, добрым,
справедливым, храбрым, помогать
человеку в трудных обстоятельствах.
Кира ЛЮБИМОВА, 5-й класс:
– Помню, когда мне было 6 лет, ро-
дители обсуждали, в какую школу мне
пойти. Мама тогда рассказала про
нашу. Я сначала не понимала, кто это
кадет. Когда мне объяснили, начала
себя представлять в военной форме.
И когда мы ее купили, я сразу же на-
чала примерять.
Мне нравится в школе все-все: стро-
евые подготовки, построения, кадет-
ский бал, кружки. И все живем дружно.
София СТЕПАНОВА, 6-й класс:
– Свою жизнь я хочу связать с пра-
воохранительными органами. Нашу
школу курируют работники МВД, они
готовят нас к дальнейшей профессии.
Я хочу служить в МВД, как и моя се-
стра. Хочу пойти по ее стопам, помо-
гать тем, кому действительно нужна
помощь.
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