Эти мальчишки и девчонки как будто из другого мира – вежливые, статные, подтянутые, с прямой осанкой, дисциплинированные. Они – гордость школы, а в будущем – республики и страны. Как это учиться в кадетской школе? Быть кадетом? Об этом рассказали ученики 5-6-х классов.

Мария ЛЕВИЦКАЯ , 5-й класс:

– Я учусь здесь с 1-го класса. Для

меня быть кадетом – это не толь-

ко носить форму, но и оправдывать

ее. То есть быть честным, всегда за-

ступаться за тех, кто слабее. Нужно

всегда оказывать поддержку и по-

мощь. Когда я вырасту, стану хоро-

шим врачом, буду помогать людям.

Ярослав ЛУКОВНИКО В, 5-й класс.

– В этой школе учился мой крест-

ный отец. Я всегда хотел быть таким

же смелым и отважным, как он. Когда я

попал в школу, где он обучался, очень

обрадовался. В первый же день уче-

бы обзавелся новыми друзьями. В на-

шем классе 25 учеников. Помимо того,

что изучаем разные предметы, у нас

проводятся занятия по хореографии и

самбо. Мы изучаем разные танцы. На

самбо много узнаем о захватах, приемах. Я занимаюсь этим

видом спорта с 1-го класса. Помню, в 4-м классе даже занял

1-е место в своей весовой категории.

Еще одно значимое событие – кадетский бал. Мы всегда ста-

раемся заработать как можно больше очков и занять 1-е место.

Мне очень нравится учиться в кадетской школе.

Валерия ВАСИЛЬЕВА, 6-й класс:

– Близкие мне люди очень хотят,

чтобы я стала военным, как папа. А

кадетская школа как раз то место, где

воспитываются выдержка, сила, чест-

ность. Нас учат помогать друг другу. В

школе мне нравится все: одноклассни-

ки, учителя, кружки, военная подготов-

ка, бальные танцы, кружок французско-

го языка.

Саша ИВАНОВ, 6-й класс:

– Видя меня на улице в кадетской

форме, люди останавливают, спра-

шивают, где я учусь. Говорят «мо-

лодец» и желают учиться хорошо. Я

знаю, что кадет всегда и во всем дол-

жен быть лучше всех. Быть честным,

сильным, порядочным, ответственным,

мужественным, примером и в учебе, и в

поступках. В прошлой четверти я вышел

отличником, в этой тоже постараюсь.

Степа КУЗЬМИН, 6-й класс:

– Когда вырасту, я мечтаю рабо-

тать в полиции, как мой папа. Он май-

ор полиции, а я хочу стать генера-

лом. Для этого нужно хорошо учиться,

быть дисциплинированным, добрым,

справедливым, храбрым, помогать

человеку в трудных обстоятельствах.

Кира ЛЮБИМОВА, 5-й класс:

– Помню, когда мне было 6 лет, ро-

дители обсуждали, в какую школу мне

пойти. Мама тогда рассказала про

нашу. Я сначала не понимала, кто это

кадет. Когда мне объяснили, начала

себя представлять в военной форме.

И когда мы ее купили, я сразу же на-

чала примерять.

Мне нравится в школе все-все: стро-

евые подготовки, построения, кадет-

ский бал, кружки. И все живем дружно.

София СТЕПАНОВА, 6-й класс:

– Свою жизнь я хочу связать с пра-

воохранительными органами. Нашу

школу курируют работники МВД, они

готовят нас к дальнейшей профессии.

Я хочу служить в МВД, как и моя се-

стра. Хочу пойти по ее стопам, помо-

гать тем, кому действительно нужна

помощь.