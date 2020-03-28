Указ Главы Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 72 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 73 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 10 августа 2009 г. № 50».
Указ Главы Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 74 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 марта 2015 г. № 35».
Указ Главы Чувашской Республики 19 марта 2020 года № 75 «О Косачёве В.А.».
Указ Главы Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 76 «Об исполняющем обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 77 «О министре здравоохранения Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 23 марта 2020 года № 78 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 марта 2020 года № 113-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 115-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 116-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 117-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 118-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 марта 2020 года № 119-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 марта 2020 года № 122-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 марта 2020 года № 125-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 февраля 2020 года № 62 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 66 «Вопросы Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 69 «Вопросы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 72 «Об утверждении Правил предоставления из республиканского бюджета Чувашской Республики грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Чувашской Республики на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 73 «Вопросы Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 74 «Вопросы Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 75 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2017 г. № 485».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 76 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 519».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 77 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 78 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 февраля 2020 года № 79 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2008 г. № 285».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 марта 2020 года № 80 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 83 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2013 г. № 483».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 85 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 367».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 86 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2012 г. № 112».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 87 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 70».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 88 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2018 г. № 105».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 89 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 95 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2020 года № 98 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий, связанных с обеспечением лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2020 года № 160-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 марта 2020 года № 173-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 марта 2020 года № 195-р.
Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конку-рентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за февраль 2020 года и его результатах.
Извещение о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Чувашской Республики.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 17 февраля 2020 года № 99 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 25 декабря 2017 г. № 1268» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.03.2020 г., регистр. № 5818).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 26 февраля 2020 года № 128 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики». (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.03.2020 г., регистр. № 5820).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 18 марта 2020 года № 50-о «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по вопросам проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции и конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции, Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции и конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.03.2020 г., регистр. № 5821).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 25 февраля 2020 года № 02-03/22 «Об утверждении регламента осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.03.2020 г., регистр. № 5822).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 17 марта 2020 года № 57 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 26» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.03.2020 г., регистр. № 5823).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 3 марта 2020 года № 128 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 26 мая 2016 г. № 257» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.03.2020 г., регистр. № 5825).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 17 марта 2020 года № 51/п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве финансов Чувашской Республики, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.03.2020 г., регистр. № 5827).
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» раскрытии информация о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары».
Извещение Минприроды Чувашии о проведении общественных обсуждений в форме сбора замечаний и предложений в письменном и устном виде по материалам оценки воздействия на окружающую среду лимита и квот добычи лося и косули на территории Чувашской Республики в сезон охоты 2020-2021 годов.
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