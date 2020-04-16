Школьная газета – это важное средство общения между сверстниками. Она играет ту же роль, что и пресса в обществе: помогает сформировать гражданскую позицию, воспитать в детях любовь к родному краю, его истории и культуре, развивает творческие и коммуникативные способности. Кроме того, она выполняет и образовательную функцию, позволяя детям и подросткам приобретать навыки журналистской деятельности.

Я хочу рассказать о своей школьной газете «Голос школы». Она выходит ежемесячно форматом А-4 на восьми страницах в цветном варианте. Большое внимание уделяется первой полосе газеты. Чтобы сделать эту страницу более живой и интересной, решили использовать одно большое новостное фото и анонсы материалов. В газете стали традиционными и любимыми рубрики: «Школьный калейдоскоп», «Знай наших», «Проба пера», «Слово учителю», «Сильнее, выше, быстрее» и другие. В последних номерах газеты появилась новая рубрика «Точка зрения». В ней поднимаем темы, волнующие всех, например: «Нужна ли ученику школьная форма?», «Ваш взгляд на школьную столовую», «Чтение – это модно?». На страницах «Голоса школы» стараемся осветить все интересующие темы. Школьная газета должна быть поставщиком интересной информации со свежим, оригинальным, неожиданным взглядом на тему. Читатели должны ее воспринимать как свою, родную, в которую всегда можно обратиться со своими проблемами. Успех школьной газеты зависит именно от связи с аудиторией. Именно поэтому на ее страницах проводим разные конкурсы, такие, как конкурс стихотворений и рисунков о весне, конкурс стихотворений, посвященных Деду Морозу и другие. В основном газета выходит на русском языке, но отдельные страницы печатаются на чувашском.

Газета – это своеобразная летопись школы. Она отражает то, чем живет школа, ее особенности и проблемы, праздники и будни, успехи и нерешенные вопросы, она рассказывает о достижениях и победах отдельных представителей коллектива, может выражать их мнение, свое видение на создавшуюся проблему или значимое событие. Ни один праздник не проходит без внимания наших журналистов.

Чтобы издавать и распространять газету, прежде всего, нужна крепкая команда. В редакционную коллегию входят учащиеся 5-11-х классов. Все поручения внутри объединения распределяются на добровольной основе, являются сменными в течение творческого процесса. Курирует работу «пресс-центра» учитель русского языка и литературы Елена Ильинична Ларионова.

Редакционную коллегию возглавляют редактор и его заместитель. Они занимаются созданием макета газеты согласно теме выпуска, принимают подготовленные журналистами материалы, вместе с дизайнером подбирают иллюстрации, осуществляют тиражирование газеты на бумажных и электронных носителях. Верстку производят верстальщики, которые хорошо разбираются в программах Word, Microsoft Office Publisher. Фотографами являются старшеклассники. В редколлегию входят и ребята, которых мы называем техническими работниками. Они набирают тексты на компьютере, занимаются фотошопом. Журналистами являются ребята из разных классов.

Задача редакционной коллегии состоит не только в том, чтобы осветить в газете школьную жизнь, но и в том, чтобы донести эту информацию до широких масс. Сегодняшний школьник мало читает, он увереннее чувствует себя в сети интернет. Поместив нашу газету на разные сайты, мы можем рассчитывать на большее количество просмотров и нашего электронного издания. Мы так и поступаем: у нас есть сайты в социальных сетях, таких, как Инстаграм и ВК. Также с нашей газетой можно ознакомиться на сайте школы, в сетевом городе. Именно электронное издание газеты находит больше откликов, т.к. «Голос школы» интересует не только учащихся и учителей школы, но и с увлечением читают ее родители и выпускники Урмарской школы.

Кажется, все знают, каким должен быть настоящий журналист: грамотным, честным, объективным, обладать широким кругозором. Главная заповедь журналиста та же, что у врача – не навредить. Журналист должен быть терпимым к точке зрения, которую он не разделяет и не навязывать читателям свою, воспитывать в себе доброжелательность и чувство справедливости. Чтобы добиться настоящих успехов, мало захотеть! Важно не забывать про старание, самосовершенствование, упорство и усердие. А как всего этого добиться юному журналисту? Прежде всего, учиться! Учиться у профессионалов!

В Межрегиональном открытом творческом конкурсе школьных газет «Школа-пресс» школьная газета Урмарской школы имени Г.Е. Егорова участвует с 2014 года. За это время газета показала себя только с лучшей стороны. 2014 год – лауреат конкурса, 2015 год – победитель в номинации «Лучшая газета сельской школы», 2016 год – 3 место в номинации «Лучший дизайн школьной газеты», 2017 год – 2 место в номинации «Лучшая газета сельской школы», 2019 год – лауреат конкурса, 2020 год – победитель в номинации «Лучшая газета сельской школы».

«В начале было Слово…» – фраза, с которой начинается «Евангелие от Иоанна». Этими словами евангелист обозначает вечность Слова. Подробнее...

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Евгения КРАСНОВА, редактор школьной газеты «Голос школы» Урмарской школы им. Г.Е. Егорова.