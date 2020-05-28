Наши выпускники – наша гордость!

Выпускница Чебоксарской ДМШ № 2 имени В.П. Воробьева Маша Бахтина – воспитанница класса скрипки заслуженного работника культуры России и Чувашии Натальи Серегиной. Блестящие музыкальные данные в комплексе с трудолюбием и упорством – серьезная основа для яркой профессиональной перспективы ученицы, планирующей профессионально продолжить музыкальное образование.

Многочисленные дипломы лауреата подтверждают победы Маши в международных, всероссийских и республиканских конкурсах в сольных и ансамблевых номинациях.

Маша участвовала в престижных профессиональных конкурсах: Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Шанс» и Международный конкурс-фестиваль молодых музыкантов имени А.Я. Эшпая в г. Йошкар-Ола, Международный фестиваль-конкурс «Калейдоскоп талантов», Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени З.Шапиро и многие другие. Жюри отметили техничную и глубокую эмоциональную насыщенность исполнения. Далее…

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Елена ХРИСАНОВА. Чебоксарской ДМШ № 2 имени В.П. Воробьева.