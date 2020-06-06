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Вести Чувашии, 22 (1695) № 06.06.2020
Указ Главы Чувашской Республики О награждении Почетной грамотой Чувашской Республики публичного акционерного общества «Химпром» от 25 мая 2020 года, № 141.
Указ Главы Чувашской Республики О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» работникам публичного акционерного общества «Химпром» от 25 мая 2020 года, № 142.
Указ Главы Чувашской Республики О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 от 26 мая 2020 года, № 143.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 26 мая 2020 года, № 242-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 мая 2020 года, № 243-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2020 года № 244 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Чувашской Республики от 9 октября 2019 г. № 401
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 280
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 19 мая 2020 года № 278
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 23 апреля 2020 года № 330Об установлении значений целевых показателей критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в Чувашской Республике
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 320 Об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборной скважины№ 1/73, расположенной на территории базы отдыха «Родник» АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии в Заволжской части г. Чебоксары Чувашской Республики
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 248 О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования»
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 258 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2010 г. № 428
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 мая 2020 года № 246 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 42
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 446-р
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 257 О предоставлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 254 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2015 г. № 368
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 255 Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Чувашской Республике, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 256 О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования»
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 281
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18 мая 2020 года № 810 О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 659
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 мая 2020 года № 01-07/265 О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 282
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 1 апреля 2020 года № 619 Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения)
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 103/п О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 12 ноября 2015 г. № 95/п
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 190 Об утверждении административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Принимает решение о предоставлении материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 20 апреля 2020 года № 191 Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики государственной услуги «Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Чувашской Республики, труженикам тыла военных лет»
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 30 апреля 2020 года № 743 О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 17 мая 2019 года № 958
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 03/1-03/268 Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 6 мая 2020 года № 01/07-243 О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 17 августа 2017 г. № 01-07/287
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 20 мая 2020 года № 119-о О внесении изменений в некоторые приказы Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 28 апреля 2020 года № 734О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 14 ноября 2014 г. № 1981
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 10 апреля 2020 года № 21-од Об утверждении административного регламента предоставления Государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики государственной услуги «Осуществляет в установленном Правительством Российской Федерации порядке государственную регистрацию самоходных машин и других видов техники, аттракционов»
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 22 мая 2020 года № 121-о Об утверждении Порядка взаимодействия Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики при осуществлении контрольных полномочий за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 22 мая 2020 года № 123-о Об утверждении Административного регламента Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции по предоставлению государственной услуги «Осуществляет оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями в соответствии с компетенцией Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции»
Указ Главы Чувашской Республики О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 30 сентября 1994 г. № 110 и Указ Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. № 152
Указ Главы Чувашской Республики О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 1 сентября 2006 г. № 73 и некоторые указы Главы Чувашской Республики
Указ Главы Чувашской Республики О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 22 марта 2005 г. № 27
Указ Главы Чувашской Республики О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 марта 2015 г. № 35
Указ Главы Чувашской Республики О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 11 марта 1994 г. № 36
Указ Главы Чувашской Республики О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92
Указ Главы Чувашской Республики О признании утратившими силу некоторых актов Главы Чувашской Республики
Указ Главы Чувашской Республики О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 30 марта 2006 г. № 21
Указ Главы Чувашской Республики О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 19 июня 2017 г. № 59
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 июня 2020 года, № 257-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 июня 2020 года, № 254-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 июня 2020 года, № 255-рг.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 501-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 507-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 504-р
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 мая 2020 года, № 250-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 июня 2020 года, № 258-рг.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 505-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 518-р
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 277 О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2012 г. № 313
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 483-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 516-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 519-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 480-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 484-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 494-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 487-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 489-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 486-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 499-р
Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества
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