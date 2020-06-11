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Вести Чувашии, 23 (1696) № 11.06.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 153 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 31 марта 2009 г. № 16».
Указ Главы Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 154 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 28 декабря 2010 г. № 189».
Указ Главы Чувашской Республики от 3 июня 2020 года, № 155 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 30 апреля 2014 г. № 59».
Указ Главы Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 156 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 6 апреля 2018 г. № 36».
Указ Главы Чувашской Республики от 5 июня 2020 года № 157 «О представлении лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации по контракту, заявления о невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года».
Указ Главы Чувашской Республики от 8 июня 2020 года № 158 «О мерах поощрения за вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике».
Указ Главы Чувашской Республики от 8 июня 2020 года № 159 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 259-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 июня 2020 года № 263-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 июня 2020 года № 264-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 июня 2020 года № 265-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 259 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 192».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 260 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. № 292».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 261 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 2011 г. № 178».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 262 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2017 г. № 262».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 263 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 264 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 556».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 265 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 563».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 266 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 267 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 268 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 ноября 2012 г. № 528».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 269 «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2021 год и основных направлениях приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2022–2023 годы».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 270 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № 66».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 271 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 272 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2012 г. № 500».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 мая 2020 года № 276 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2016 г. № 338».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 278 «О предоставлении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2020 года № 279 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. № 117».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 450-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 мая 2020 года № 457-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 461-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 468-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 470-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 474-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 475-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 476-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 477-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 481-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 488-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 490-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 492-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 495-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 497-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 498-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 503-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 527-р.
Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за май 2020 года и его результатах.
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 27 апреля 2020 года № 74 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.05.2020 г., регистр. № 5979).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30 апреля 2020 года № 688 «Об утверждении Регламента осуществления Министерством здравоохранения Чувашской Республики ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.05.2020 г., регистр. № 5984).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 175 «О представлении государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.05.2020 г., регистр. № 5985).
Приказ Государственно й службы Чувашской Республики по делам юстиции от 27 мая 2020 года № 126-о «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, оказывающих содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.05.2020 г., регистр. № 5987).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 28 мая 2020 года № 127-о «Об утверждении формы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.05.2020 г., регистр. № 5988).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 8 мая 2020 года № 01-07/250 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики государственной услуги «Рассматривает уведомления о проведении публичных мероприятий на территории объектов, являющихся памятниками истории и культуры, и готовит официальные ответы с мотивированными заключениями о возможности или невозможности проведения публичных мероприятий» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.05.2020 г., регистр. № 5989).
Приказ Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации от 27 апреля 2020 года № 24-од «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, и государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.06.2020 г., регистр. № 5990).
Приказ Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 25-од «О внесении изменений в приказ Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 48-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.06.2020 г., регистр. № 5991).
Приказ Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 26-од «Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.06.2020 г., регистр. № 5992).
Приказ Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 27-од «Об утверждении Порядка уведомления государственным гражданским служащим Чувашской Республики в Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.06.2020 г., регистр. № 5993).
Приказ Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 28-од «Об утверждении Положения о сообщении государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.06.2020 г., регистр. № 5994).
Приказ Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 29-од «О порядке уведомления полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации (лица, исполняющего обязанности полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации) о фактах обращения в целях склонения лица, замещающего должность государственной гражданской службы Чувашской Республики в Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.06.2020 г., регистр. № 5995).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 15 мая 2020 года № 90 «О внесении изменений в приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 28 августа 2013 г. № 123» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.06.2020 г., регистр. № 5996).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 18 мая 2020 года № 02-03/41 «О кодексе этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.06.2020 г., регистр. № 5997).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 14 мая 2020 года № 83 «О внесении изменения в приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 16 марта 2016 г. № 45» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.06.2020 г., регистр. № 5998).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 202 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 30 мая 2017 г. № 121» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.06.2020 г., регистр. № 5999).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 20 мая 2020 года № 203 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6001).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 313 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.06.2020 г., регистр. № 6007).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru).
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