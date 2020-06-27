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Вести Чувашии, 25 (1698) № 27.06.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 18 июня 2020 года № 164 «О первом заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполняющем обязанности министра финансов».
Указ Главы Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 165 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики работников здравоохранения».
Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года № 293-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года № 294-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 286 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды на 2020 год».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 289 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 365».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 290 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 292 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 294 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2015 г. № 231».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 296 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2013 г. № 53».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 302 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 74».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 303 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 309 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 491-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 506-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 509-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2020 года № 532-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2020 года № 540-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2020 года № 541-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июня 2020 года № 543-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июня 2020 года № 555-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 557-р.
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 18 мая 2020 года № 91 «О внесении изменений в приказ Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 20 мая 2013 г. № 57» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6043).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 249 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 4 декабря 2019 г. № 534» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6044).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 106 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) государственным гражданским служащим Чувашской Республики, замещающим должность государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6046).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 111 «Об утверждении Положения о порядке выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Чувашской Республики, материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и единовременных поощрений государственным гражданским служащим Чувашской Республики, замещающим должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2020 г., регистр. № 6047).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 25 мая 2020 года № 128 «О Почетной грамоте Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, благодарности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и дипломе Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики «Почетный наставник» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 11.06.2020 г., регистр. № 6048).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 9 июня 2020 года № 153 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 14 декабря 2011 г. № 205» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.06.2020 г., регистр. № 6049).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 107 «О Порядке сообщения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (выкупа)» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.06.2020 г., регистр. № 6050).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 103 «О порядке уведомления председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (лица, исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) о фактах обращения в целях склонения лица, замещающего должность государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, к совершению коррупционных правонарушений (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.06.2020 г., регистр. № 6051).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 104 «Об учреждении ведомственных наград Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.06.2020 г., регистр. № 6052).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 июня 2020 года № 10-6/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «КАРИНА» на 2020-2023 годы» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.06.2020 г., регистр. № 6055).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 мая 2020 года № 01-07/280 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики от 9 апреля 2009 г. № 01-07/93» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.06.2020 г., регистр. № 6056).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 5 июня 2020 года № 132/п «Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантной должности руководителя организации, находящейся в ведении Министерства финансов Чувашской Республики, и на включение в кадровый резерв на замещение должности руководителя организации, находящейся в ведении Министерства финансов Чувашской Республики, и Методики проведения конкурсов на замещение вакантной должности руководителя организации, находящейся в ведении Министерства финансов Чувашской Республики, и на включение в кадровый резерв на замещение должности руководителя организации, находящейся в ведении Министерства финансов Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.06.2020 г., регистр. № 6057).
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
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