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Вести Чувашии, 26 (1699) № 03.07.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 23 июня 2020 года № 167 «О присуждении Государ-ственных молодежных премий Чувашской Республики 2019 года».
Указ Главы Чувашской Республики от 24 июня 2020 года № 168 «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 26 июня 2020 года № 170 «О награждении государ-ственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 года, № 171 «Об обеспечении прав за-страхованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции».
Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 года, № 172 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 26 января 2009 г. № 4».
Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 года № 173 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 года № 301-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 273 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 291 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 нояб-ря 2007 г. № 289».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 300 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 де-кабря 2019 г. № 607».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 301 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2011 г. № 212».
Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 305 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 307 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республи-ки».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 313 «Об органе исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченном на формирование и утверждение реестра граждан Российской Федерации, принявших на сопровождаемое или вре-менное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и де-тей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 316 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 512-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 513-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 514-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 515-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 526-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2020 года № 533-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 550-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 552-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 553-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2020 года № 562-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2020 года № 563-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 567-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 569-р.
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной полити-ке и тарифам от 23 июня 2020 года № 13-7/п «О признании утратившим силу постановления Госу-дарственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 5 мая 2016 г. № 18-5/п».
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 112 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного учреждения Чу-вашской Республики, находящегося в ведении Государственного комитета Чувашской Республики п о делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и конкурса на включение в кадро-вый резерв на замещение должности руководителя государственного учреждения Чувашской Республики, находящегося в ведении Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.06.2020 г., регистр. № 6053).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 25 мая 2020 года № 245 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чуваш-ской Республики от 22 декабря 2015 г. № 63» (зарегистрирован Государственной службой Чуваш-ской Республики по делам юстиции 15.06.2020 г., регистр. № 6054).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 235 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чуваш-ской Республики от 15 февраля 2016 г. № 81» (зарегистрирован Государственной службой Чуваш-ской Республики по делам юстиции 16.06.2020 г., регистр. № 6058).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 236 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чуваш-ской Республики от 15 февраля 2016 г. № 82» (зарегистрирован Государственной службой Чуваш-ской Республики по делам юстиции 16.06.2020 г., регистр. № 6059).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 237 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чуваш-ской Республики от 15 февраля 2016 г. № 83» (зарегистрирован Государственной службой Чуваш-ской Республики по делам юстиции 16.06.2020 г., регистр. № 6060).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 22 мая 2020 года № 238 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чуваш-ской Республики от 15 февраля 2016 г. № 84» (зарегистрирован Государственной службой Чуваш-ской Республики по делам юстиции 16.06.2020 г., регистр. № 6061).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 113 «О порядке премирования, выплаты мате-риальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременного поощрения, ежемесячного денежного поощрения работникам, заме-щающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Чуваш-ской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.06.2020 г., регистр. № 6062).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 109 «О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики и включение в кадровый резерв Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2020 г., регистр. № 6063).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 11 июня 2020 года № 02-03/99 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Чувашской Республики от 25 октября 2013 г. № 02-03/85» (зарегистрирован Госу-дарственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2020 г., регистр. № 6064).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 8 июня 2020 года № 02-03/95 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 20 сентября 2019 г. № 02-03/198» (зарегистрирован Государ-ственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2020 г., регистр. № 6065).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 25 мая 2020 года № 115 «О реализации мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, Государствен-ным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-ям» (з Зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2020 г., регистр. № 6066).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 27 мая 2020 года № 02-03/49 «О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государ-ственной гражданской службы Чувашской Республики и включении в кадровый резерв Министер-ства промышленности и энергетики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.06.2020 г., регистр. № 6067).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 16 июня 2020 года № 135-о «Об утверждении Положения о порядке сообщения государственными граж-данскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной граж-данской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по де-лам юстиции, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (зарегистрирован Государственной служ-бой Чувашской Республики по делам юстиции 18.06.2020 г., регистр. № 6068).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 16 июня 2020 года № 133-о «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции, за-мещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции на Порта-ле органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.06.2020 г., регистр. № 6069).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 16 июня 2020 года № 134-о «Об утверждении порядка уведомления государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юсти-ции, о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения» (зарегистри-рован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.06.2020 г., регистр. № 6070).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 16 июня 2020 года № 132-о «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции, при замещении которых государственные гражданские служащие Чувашской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Государственной службой Чу-вашской Республики по делам юстиции 18.06.2020 г., регистр. № 6071).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 16 июня 2020 года № 136-о «О реализации мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.06.2020 г., регистр. № 6072).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 28 мая 2020 года № 139 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 апреля 2011 г. № 78» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.06.2020 г., регистр. № 6073).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 29 мая 2020 года № 845 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, нахо-дящихся в ведении Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.06.2020 г., регистр. № 6074).
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 40-од «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной инспекции по надзору за техническим состоя-нием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики» (зарегистрирован Госу-дарственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.06.2020 г., регистр. № 6075).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 2 июня 2020 года № 259 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, нахо-дящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зареги-стрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.06.2020 г., ре-гистр. № 6076).
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики от 10 июня 2020 года № 39-од «О внесении изменения в приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоход-ных машин и других видов техники Чувашской Республики от 25 мая 2011 г. № 50-од» (зареги-стрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.06.2020 г., ре-гистр. № 6077).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 1 июня 2020 года № 134 «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован Государствен-ной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.06.2020 г., регистр. № 6080).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 2 июня 2020 года № 221 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной ветеринарной службы Чу-вашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по де-лам юстиции 23.06.2020 г., регистр. № 6081).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 3 июня 2020 года № 139 «Об утверждении служебного распорядка Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2020 г., регистр. № 6085).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 16 июня 2020 года № 02-03/67 «Об утверждении порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Мини-стерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики, и государственными граждан-скими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной граждан-ской службы Чувашской Республики в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-ра, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих»
(зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.06.2020 г., регистр. № 6087).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30 апреля 2020 года № 01-07/241 «Об утверждении Административного регламен-та Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Осуществляет оценку качества оказания обществен-но полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями в соответ-ствии с компетенцией Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-вашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по де-лам юстиции 23.06.2020 г., регистр. № 6088).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 8 июня 2020 года № 02-03/59 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской служ-бы Чувашской Республики в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики, при замещении которых государственные гражданские служащие Чувашской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Государственной службой Чу-вашской Республики по делам юстиции 23.06.2020 г., регистр. № 6089).
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