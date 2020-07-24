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Вести Чувашии, 29 (1702) № 24.07.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 189 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 190 «О мерах по оказанию со-действия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Главы Чувашской Республики и выборов в органы местного самоуправления в Чуваш-ской Республике 13 сентября 2020 года».
Указ Главы Чувашской Республики от 17 июля 2020 года № 191 «О Моторине И.Б.».
Указ Главы Чувашской Республики от 18 июля 2020 года № 192 «О признании утратив-шими силу некоторых актов Президента Чувашской Республики и Главы Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 18 июля 2020 года № 193 «О резерве управленче-ских кадров Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 18 июля 2020 года № 194 «О единовременной вы-плате семьям, имеющим трех и более детей».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13 июля 2020 года № 328-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 337-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 314 «О дополнительных мерах по комплексному развитию территорий населенных пунктов Чуваш-ской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 315 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 317 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2024 годы».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 318 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие транс-портной системы Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2020 года № 320 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 фев-раля 2020 г. № 43».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июня 2020 года № 323 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республи-ки».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июня 2020 года № 324 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» и автономной не-коммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситу-ации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 331 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 де-кабря 2014 г. № 460».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 335 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октяб-ря 2000 г. № 185».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 339 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 нояб-ря 2014 г. № 397».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 346 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республи-ки».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 348 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части за-трат на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природ-ного газа в качестве топлива».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 349 «О системе электронного документооборота в органах исполнительной власти Чувашской Респуб-лики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 350 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ок-тября 2016 г. № 425».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2020 года № 351 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июля 2020 года № 352 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республи-ки».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июля 2020 года № 353 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 де-кабря 2010 г. № 559».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2020 года № 354 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2010 г. № 181».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2020 года № 355 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских окру-гов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пе-дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Чувашской Республики, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего об-щего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2020 года № 356 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ок-тября 2013 г. № 419».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июля 2020 года № 357 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 июля 2003 г. № 162».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 359 «О ходатайстве Кабинета Министров Чувашской Республики о присвоении городу Чебоксары по-четного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 360 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октяб-ря 2010 г. № 324».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 361 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 фев-раля 2005 г. № 30».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 362 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 авгу-ста 2001 г. № 180».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 363 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ок-тября 2011 г. № 469».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 364 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 365 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октяб-ря 2019 г. № 418».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 366 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Рес-публики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 367 «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 января 2017 г. № 6».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 368 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 371 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 де-кабря 2012 г. № 550».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 372 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июня 2005 г. № 152».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 373 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2018 г. № 82».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 375 «Об утверждении состава учреждений территориальной подсети Чувашской Республики сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 376 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республи-ки».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 377 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2016 г. № 308».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 378 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие строи-тельного комплекса и архитектуры».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 379 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Чувашской Республике до-полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муници-пальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятель-ность по образовательным программам до школьного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федера-ции «Развитие образования».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 381 «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридиче-ским лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридиче-ских лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, нахо-дящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств республиканского бюджета Чуваш-ской Республики и требований к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций таким юридическим лицам за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2020 года № 383 «Об утверждении Порядка осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска зараже-ния новой коронавирусной инфекцией, на территории Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2020 года № 384 «Об утверждении Порядка осуществления выплат стимулирующего характера за выполнение осо-бо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, на территории Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июля 2020 года № 385 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на стимулирование увеличения производства масличных культур».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июля 2020 года № 386 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2020 г. № 257».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июля 2020 года № 388 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республи-ки».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июля 2020 года № 389 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республи-ки».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июля 2020 года № 390 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 де-кабря 2019 г. № 539».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2020 года № 573-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2020 года № 574-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2020 года № 575-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 2020 года № 585-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2020 года № 592-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2020 года № 593-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июля 2020 года № 594-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июля 2020 года № 595-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июля 2020 года № 596-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 июля 2020 года № 601-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 июля 2020 года № 602-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 июля 2020 года № 603-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 июля 2020 года № 604-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июля 2020 года № 608-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июля 2020 года № 609-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2020 года № 616-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2020 года № 618-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2020 года № 619-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 628-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 629-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 635-р.
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и та-рифам от 17 июля 2020 года № 01/06-495 «Об утверждении производственной программы Обще-ства с ограниченной ответственностью «КАРИНА», осуществляющего водоотведение, на 2020-2023 годы».
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 1013 «Об оказании медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообра-щения и пациентам с инфарктом миокарда в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государ-ственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.07.2020 г., регистр. № 6132).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 15 июня 2020 года № 486 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Рес-публики по делам юстиции 09.07.2020 г., регистр. № 6133).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30 июня 2020 года № 1119 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 23 сентября 2019 г. № 1394» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.07.2020 г., регистр. № 6134).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 17 июня 2020 года № 1032 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22 сентября 2017 г. № 1293» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.07.2020 г., регистр. № 6135).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 03/1-03/422 «О внесении изменений в приказ Ми-нистерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Респуб-лики от 14 ноября 2017 г. № 03/1-03/1012» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.07.2020 г., регистр. № 6136).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной поли-тике и тарифам от 10 июля 2020 года № 14-8/в «О внесении изменения в постановление Государ-ственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2019 г. № 118-21/в» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юс-тиции 10.07.2020 г., регистр. № 6137).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 18 июня 2020 года № 498 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 18 октября 2012 г. № 525» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.07.2020 г., регистр. № 6138).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 22 июня 2020 года № 235 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 25 ноября 2010 г. № 122» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.07.2020 г., регистр. № 6139).
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной поли-тике и тарифам от 17 июля 2020 года № 15-10/в «Об утверждении розничных цен на газ, реализу-емый населению» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.07.2020 г., регистр. № 6145).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 26 июня 2020 года № 133 «Об утверждении Перечня должност-ных лиц Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, уполномоченных осуществлять региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуни-ципального и муниципального характера» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.07.2020 г., регистр. № 6146).
Уведомление Акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» о введении ограничения режима потребления (потребитель: Гаражный кооператив № 9 «Удача»).
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