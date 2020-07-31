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Вести Чувашии, 30 (1703) № 31.07.2020
* Указ Главы Чувашской Республики от 22 июля 2020 года № 195 «Об утверждении формы уведомления лица, замещающего государственную должность Чувашской Республики, о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, формы журнала регистрации таких уведомлений».
Указ Главы Чувашской Республики от 22 июля 2020 года № 196 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. № 102».
Указ Главы Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 197 «О лимите и квотах добычи лося и косули сибирской на территории Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 198 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171».
Указ Главы Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 199 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 24 июля 2020 года № 200 «О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполняющем обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 28 июля 2020 года № 202 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 369 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 декабря 2006 г. № 304».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 370 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № 66».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 374 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 70».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июля 2020 года № 392 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2020 года № 394 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2007 г. № 269».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 399 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2014 г. № 156».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 403 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июля 2014 г. № 233».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 411 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2020 года № 620-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2020 года № 621-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2020 года № 622-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2020 года № 623-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 630-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 631-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 632-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 633-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 634-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 636-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 639-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июля 2020 года № 640-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2020 года № 645-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2020 года № 655-р.
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Чувашской Республики Николаева Олега Алексеевича.
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Чувашской Республики Степанова Николая Алексеевича.
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Чувашской Республики Матвеева Сергея Петровича.
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Чувашской Республики Степанова Константина Олеговича.
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Чувашской Республики Андреева Александра Михайловича.
Извещение о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Чувашской Республики, порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета.
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 11 июня 03/1-03/358 «О внесении изменения в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 31 марта 2020 г. № 03/1-03/210» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.07.2020 г., регистр. № 6140).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 11 июня 2020 года № 03/1-03/359 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности системы водоснабжения Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.07.2020 г., регистр. № 6141).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16 июня 03/1-03/369 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности, качества, бесперебойности, энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.07.2020 г., регистр. № 6142).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 25 июня 2020 года № 1096 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30 мая 2018 г. № 634» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.07.2020 г., регистр. № 6143).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 17 июля 2020 года № 177 «Об утверждении ставок субсидий на возмещение части затрат на обеспечение прироста производства зерновых и зернобобовых культур» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.07.2020 г., регистр. № 6144).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 26 июня 2020 года № 134 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.07.2020 г., регистр. № 6147).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 29 июня 2020 года № 247 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, премии по результатам работы, ежемесячного денежного поощрения, материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.07.2020 г., регистр. № 6148).
Информационное сообщение ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации «Реконструкция аэротенка-смесителя секции «А» (инв. № 82621) с внедрением процесса нитриденитрификации производительностью до 55 тыс. м3 в сутки.», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности.
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о размещении на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) информации о регулируемой деятельности.
Извещение о проведении торгов ООО «СТРОЙ СИТИ» по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
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