Вести Чувашии, 32 (1705) № 14.08.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 4 августа 2020 года № 204 "О награждении государственными наградами Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 5 августа 2020 года № 205 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171".
Указ Главы Чувашской Республики от 10 августа 2020 года № 206 "О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики".
Указ Главы Чувашской Республики от 10 августа 2020 года № 207 "О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики".
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 5 августа 2020 года № 362-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 7 августа 2020 года № 364-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 7 августа 2020 года № 365-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2020 года № 396 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 407 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 408 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2016 г. № 495".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 409 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. № 233".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 410 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2020 года № 414 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2020 года № 415 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2018 г. № 366".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2020 года № 416 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 июля 2020 года № 417 "О государственном докладе "О состоянии условий и охраны труда в Чувашской Республике в 2019 году".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2020 года № 419 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2018 г. № 459".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июля 2020 года № 423 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 563".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июля 2020 года № 425 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 426 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2017 г. № 318".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 427 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2008 г. № 132".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 428 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 августа 2020 года № 431 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2020 г. № 183".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 августа 2020 года № 432 "Об утверждении Положения о нагрудном знаке "За развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике» и почетной грамоте "За развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике"
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июля 2020 года № 646-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2020 года № 649-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 663-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 664-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 669-р.
Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу №3а-78/2020 по административному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Кайсаровой Татьяны Николаевны о признании недействующими нормативных правовых актов в части.
Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66а-1137/2020.
Приказ Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики от 10 июля 2020 года № 255 "О внесении изменений в некоторые приказы Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.07.2020 г., регистр. № 6166).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 13 июля 2020 года № 01-07/384 "Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) региональ ного (республиканского) значения «Дом, в котором жил заслуженный де ятель искусств Мордовской ССР, художник Ноздрин Е.А., 1920-1955 гг.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Гоголя, д. 32" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.07.2020 г., регистр. № 6169).
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 8 июля 2020 года № 1152 "Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями в Чувашской Республике" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 31.07.2020 г., регистр. № 6172).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 28 июля 2020 года № 03/1-03/486 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 6 мая 2015 г. № 03/1-03/216" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 31.07.2020 г., регистр. № 6173).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 июля 2020 года № 01/06-493 "Об утверждении Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с использованием электронного ресурса" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 31.07.2020 г., регистр. № 6174).
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 31 июля 2020 года № 273 "О внесении изменения в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 30 мая 2017 г. № 121" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.08.2020 г., регистр. № 6175).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
от 13 июля 2020 года № 311 "Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функцию организатора по предоставлению гражданам компенсации за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики при превышении фактического увеличения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого дома, над размерами предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.08.2020 г., регистр. № 6176).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 3 августа 2020 № 165-о "Об утверждении Положения об Общественном совете при Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.08.2020 г., регистр. № 6177).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 10 июля 2020 года № 177 "Об утверждении административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги «Предоставляет земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством деятельности, расширения такой деятельности» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.08.2020 г., регистр. № 6178).
Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 23 июня 2020 года № 356 (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.08.2020 г., регистр. № 6179).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 30 июля 2020 года № 619 "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 15 мая 2017 г. № 494" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.08.2020 г., регистр. № 6180).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 20 июля 2020 года № 183 "О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.08.2020 г., регистр. № 6181).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 16 июля 2020 года № 151/п "О внесении изменения в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 17 октября 2018 г. № 139/п" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.08.2020 г., регистр. № 6182).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16 июня 2020 года № 03/1-03/372 "О персональных данных в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.08.2020 г., регистр. № 6183).
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