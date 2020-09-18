Вести Чувашии, 37 (1710) № 18.09.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 11 сентября 2020 года № 226.
Указ Главы Чувашской Республики от 11 сентября 2020 года № 227.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 сентября 2020 года № 424-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 сентября 2020 года № 426-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 сентября 2020 года № 427-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 сентября 2020 года № 429-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 августа 2020 года № 494 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 сентября 2020 года № 496 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 497 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 498 "Об утверждении Правил реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Чувашской Республики перед Чувашской Республикой по бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам из республиканского бюджета Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 сентября 2020 года № 499 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2020 года № 500 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 554".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 501 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 502 "О распределении грантов между муниципальными образованиями в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2019 года".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 503 "О распределении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на выплату ежегодных грантов Главы Чувашской Республики образовательным организациям в Чувашской Республике на 2020 год".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 504 "О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 507 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2015 г. № 15".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 508 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2006 г. № 148".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 509 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2019 г. № 222".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 510 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2013 г. № 483".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 511 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 42".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 512 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 513 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2016 г. № 75".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 514 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 515 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 551".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 516 "Об утверждении Порядка предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 517 "О передаче Министерству финансов Чувашской Республики отдельных полномочий органов исполнительной власти Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 518 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 сентября 2020 года № 519 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 мая 2019 г. № 152".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2020 года № 520 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2020 г. № 178".
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 сентября 2020 года № 521 "О переименовании автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики".
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 773-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2020 года № 774-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2020 года № 777-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2020 года № 782-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2020 года № 783-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2020 года № 786-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2020 года № 788-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2020 года № 789-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 сентября 2020 года № 790-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 сентября 2020 года № 792-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 сентября 2020 года № 793-р.
Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу от 24.07.2020 г. № 3а-137/2020 по административному исковому заявлению первого заместителя прокурора Чувашской Республики А.П.Евграфова к Кабинету Министров Чувашской Республики о признании частично недействующими отдельных положений раздела VII Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2019 № 604 ( в редакции от 27 марта 2020 г. № 138 и от 10 июня 2020 г. № 308).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 10 сентября 2020 года № 03/1-03/595 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 30 декабря 2015 г. № 03/1-03/817".
Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 26 августа 2020 года № 323 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.09.2020 г., регистр. № 6248).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 24 августа 2020 года № 678 "О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 22 марта 2017 г. № 293" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.09.2020 г., регистр. № 6249).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 23 июня 2020 года № 159 "Об утверждении административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги "Принимает заявления и выдает документы об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.09.2020 г., регистр. № 6250).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 208 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного учреждения Чувашской Республики, находящегося в ведении Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, и конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности руководителя государственного учреждения Чувашской Республики, находящегося в ведении Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.09.2020 г., регистр. № 6251).
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 14 августа 2020 года № 209 "Об утверждении форм договоров-поручений на представление интересов Чувашской Республики в органах управления и контроля хозяйственных обществ с участием Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.09.2020 г., регистр. № 6252).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 1220 "О внесении изменения в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 14 января 2016 г. № 41" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.09.2020 г., регистр. № 6253).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24 августа 2020 года № 03/1-03/546 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 12 октября 2015 г. № 03/1-03/584" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.09.2020 г., регистр. № 6254).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 4 сентября 2020 года № 178-о "О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 22 мая 2020 г. № 123-о" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.09.2020 г., регистр. № 6255).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 2 сентября 2020 года № 170/п "Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве финансов Чувашской Республики" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.09.2020 г., регистр. № 6256).
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 7 сентября 2020 года № 179-о "О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 22 апреля 2020 г. № 90-о" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.09.2020 г., регистр. № 6257).
Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 24 августа 2020 года № 165/п "Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканский центр бухгалтерского учета» и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера)" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.09.2020 г., регистр. № 6258).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24 августа 2020 года № 03/1-03/544 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 ноября 2015 г. № 03/1-03/681" (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.09.2020 г., регистр. № 6259).
Извещение Минприроды Чувашии о праве на получение разрешения на добычу кабана по итогам жеребьевки в общедоступные охотничьи угодья.
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» об опубликовании информации о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары».
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
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