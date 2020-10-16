Вести Чувашии, 41 (1714) № 16.10.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 267 «Об утверждении критериев отнесения граждан к категории пострадавших от последствийраспространения новой коронавирусной инфекции для определения возможности обучения попрограммам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования».
Указ Главы Чувашской Республики от 8 октября 2020 года № 268 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республикиот 10 февраля 2012 г. № 23».
Указ Главы Чувашской Республики от 9 октября 2020 года № 269 «О награждении государственными наградамиЧувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 270 «О внесении изменения в Указ ПрезидентаЧувашской Республики от 28 декабря 2010 г. № 189».
Указ Главы Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 272 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 273 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республикиот 20 сентября 2017 г. № 98».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 467-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 7 октября 2020 года № 470-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 7 октября 2020 года № 471-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 474-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 475-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 12 октября 2020 года № 478-рг.
ПостановлениеКабинета Министров Чувашской Республикиот 26 сентября 2020 года № 542 «О внесении изменений в государственную программуЧувашской Республики «Развитие образования».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 30 сентября 2020 года № 544 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 7 октября 2020 года № 551 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 февраля 2014 г. № 34».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 7 октября 2020 года № 552 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 22 июля 2015 г. № 274».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 28 сентября 2020 года № 850-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 29 сентября 2020 года № 857-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 29 сентября 2020 года № 858-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 2 октября 2020 года № 863-р.
РаспоряжениеКабинета МинистровЧувашской Республикиот 2 октября 2020 года № 864-р.
Распоряжение Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 6 октября 2020 года № 865-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 2 октября 2020 года № 867-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 5 октября 2020 года № 868-р.
РаспоряжениеКабинета МинистровЧувашской Республикиот 5 октября 2020 года № 869-р.
РаспоряжениеКабинета МинистровЧувашской Республикиот 5 октября 2020 года № 873-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 5 октября 2020 года № 874-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 октября 2020 года № 878-р.
Распоряжение Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 6 октября 2020 года № 885-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 октября 2020 года № 888-р.
Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республикиот 1 октября 2020 года № 143/682-6 «О формировании территориальных избирательных комиссий Чувашской Республики».
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 9 октября 2020 года № 01/06-706 «Об утверждении производственных программ Муниципального унитарногопредприятия «Чистая вода», осуществляющего холодное водо-снабжение иводоотведение, на 2020-2021 годы».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 9 сентября 2020 года № 389 «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими ЧувашскойРеспублики, замещающими должности государственной гражданской службы ЧувашскойРеспублики в Министерстве труда и социальной защиты Чувашской Республики, разрешенияминистра труда и социальной защиты Чувашской Республики (лица, исполняющего егообязанности) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией(кромеучастия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в томчисле выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстветруда и социальной защиты Чувашской Республики, участия в съезде (конференции) или общемсобрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражногокооперативов, товарищества собственников недвижимости)» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции30.09.2020 г., регистр. № 6304).
Приказ Министерства цифрового развития, информационной политикии массовых коммуникаций Чувашской Республикиот 4 сентября 2020 года № 200 «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Чувашской Республи-ки,замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерствецифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики,разрешения министра цифрового развития, информационной полити-ки и массовых коммуникацийЧувашской Республики (лица, исполняющего его обязанности) научастие на безвозмездной основе вуправлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органомпрофессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданнойв Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧувашскойРеспублики, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции01.10.2020 г., регистр. № 6306).
Приказ Министерства промышленностии энергетики Чувашской Республикиот 7 сентября 2020 года № 02-03/90 «О комиссии по соблюдению требований к служебномуповедению государственных гражданских служащихЧувашской Республики, замещающих должностигосударственной гражданской службы Чувашской Республики,в Министерстве промышленности и энергетики ЧувашскойРеспублики, и урегулированию конфликта интересов» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 01.10.2020 г., регистр. № 6307).
Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республикиот 9 сентября 2020 года № 02-03/91 «О порядке сообщения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики,замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики вМинистерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики, о получении подарка, сдачи иоценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республикипо делам юстиции01.10.2020 г., регистр. № 6308).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 14 сентября 2020 года № 397 «Об утверждении Порядка премирования руководителя государственного учреждения Чувашской Республики, оказывающего меры социальной поддерж-ки,находящегося в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции02.10.2020 г., регистр. № 6309).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 11 сентября 2020 года № 178 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственного комитетаЧувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 05.10.2020 г., регистр. № 6310).
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республикиот 30 сентября 2020 года № 274 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйстваЧувашской Республики от 21 августа 2020 г. № 208» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 05.10.2020 г., регистр. № 6311).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 11 сентября 2020 года № 177 «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскимислужащими Чувашской Республики, замещающими должности государственнойгражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитетеЧувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайнымситуациям, разрешения председателя Государственного комитета ЧувашскойРеспублики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям(лица, исполняющего его обязанности) на участие на безвозмездной основев управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управленииполитической партией, органом профессионального союза, в том числевыборным органом первичной профсоюзной организации, созданной вГосударственном комитете Чувашской Республики по делам гражданскойобороны и чрезвычайным ситуациям, участия в съезде (конференции) или общемсобрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)» (зарегистрированГосударственной службойЧувашской Республики по делам юстиции05.10.2020 г., регистр. № 6312).
Приказ Государственной ветеринарной службыЧувашской Республикиот 14 сентября 2020 года № 333 «О внесении изменения в приказ Государственной ветеринарной службыЧувашской Республики от 14 марта 2011 г. № 30» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 06.10.2020 г., регистр. № 6313).
Приказ Министерства финансовЧувашской Республикиот 15 сентября 2020 года № 174/п «Об утверждении показателей эффективности деятельностиказенного учреждения Чувашской Республики«Республиканский центр бухгалтерского учета», критерияхоценки эффективности и результативности работы, порядкапремирования его руководителя» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 06.10.2020 г., регистр. № 6314).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республикиот 18 сентября 2020 года № 740 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 9 января 2018 г. № 2» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республикипо делам юстиции06.10.2020 г., регистр. № 6315).
Приказ Министерства экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республикиот 20 августа 2020 года № 216 «Об утверждении административного регламента предоставленияМинистерством экономического развития и имущественных отношенийЧу-вашской Республики государственной услуги «Передает имущество,находящееся в государственной собственности Чувашской Республики, вбезвозмездное пользование» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 07.10.2020 г., регистр. № 6316).
Приказ Министерства образованияи молодежной политики Чувашской Республикиот 17.09.2020 № 1360 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору организаций,осуществляющих образовательную деятельность (за исключениемгосударственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей,осуществляющих образовательную деятельность по образовательнымпрограммам дошкольного образования, в том числе адаптированным, иприсмотр и уход за детьми, для предоставления субсидий из республиканскогобюджета Чувашской Республики на финансовое обеспечение мероприятий посозданию в Чувашской Республике дополнительных мест (групп) для детей ввозрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 07.10.2020 г., регистр. № 6318).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 16 сентября 2020 года № 180 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Государственномкомитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны ичрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 07.10.2020 г., регистр. № 6319).
Приказ Министерства трудаи социальной защиты Чувашской Республикиот 18 сентября 2020 года № 413 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защитыЧувашской Республики от 23 апреля 2020 г. № 197» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 08.10.2020 г., регистр. № 6322).
Приказ Министерства транспортаи дорожного хозяйства Чувашской Республикиот 17 сентября 2020 года № 02-03/179 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожногохозяйства Чувашской Республики от 30 июля 2014 г. № 02-03/94» (зарегистриро-ван Государственнойслужбой Чувашской Республики по деламюстиции 08.10.2020 г., регистр. № 6324).
Приказ Министерства экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республикиот 20 августа 2020 года № 215 «Об утверждении административного регламента предоставленияМинистерством экономического развития и имущественных отношенийЧу-вашской Республики государственной услуги «Исполняет функцииуполномоченного органа по передаче религиозным организациямимущества, находящегося в государственной собственности ЧувашскойРеспублики, религиозного назначения, а также имущества, находящегося вгосударственной собственности Чувашской Республики, соответствующегокритериям, установленным Федеральным законом «О передаче религиозныморганизациям имущества религиозного назначения, находящегося вгосударственной или муниципальной собственности» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 08.10.2020 г., регистр. № 6326).
Приказ Государственного комитета Чувашской Республикипо делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямот 11 сентября 2020 года № 176 «О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства вГосударственном комитете Чувашской Республики по делам гражданскойобороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 08.10.2020 г., регистр. № 6328).
Приказ Министерства образованияи молодежной политики Чувашской Республикиот 21 сентября 2020 года № 1369 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежнойполитики Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 1815» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 08.10.2020 г., регистр. № 6329).
Приказ Министерства экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республикиот 17 сентября 2020 года № 248 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий региональногогосударственного контроля (надзора) за соблюдением требований Федерального закона «Об основахгосударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (за исключением правили требований, предусмотренных статьями 9, 13 - 15 Федерального закона «Об основах государственногорегулирования торговой деятельности в Российской Федерации»), при проведении которых не требуетсявзаимодействие Министерства экономического развития и имущественных отношений ЧувашскойРеспублики с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и порядка оформлениядолжностными лицами Министерства экономического развития и имущественных отношений ЧувашскойРеспублики результатов таких мероприятий» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции09.10.2020 г., регистр. № 6333).
Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.
ИзвещениеАО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации о регулируемой деятельностинаофициальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары.
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