Вести Чувашии, 42 (1715) № 23.10.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 16 октября 2020 года, № 274 "Об Общественном совете при Главе Чувашской Республики"
Указ Главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года, № 275 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"
Указ Главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года, № 276 "О Дне чувашской вышивки"
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 октября 2020 года , № 481-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 554 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 августа 2020 г. № 494"
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2020 года № 545 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2016 г. № 53"
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 1 сентября 2020 года № 1492 "О передаче государственным учреждениям Чувашской Республики, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Чувашской Республики, права по размещению на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о соответствующем государственном учреждении"
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октября 2020 года № 546 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 октября 2020 года № 892-р
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 22 сентября 2020 года № 439 "Об утверждении формы свидетельства о прохождении программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, на территории Чувашской Республики"
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 13 октября 2020 года № 03/1-03/684 "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2021-2023 годы"
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 8 октября 2020 года № 03/1-03/661 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 21 ноября 2017 г. № 03/1-03/1064"
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 881-р
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 октября 2020 года № 553 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2020 г. № 283"
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2020 года № 898-р
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 20 августа 2020 года № 218 "Об утверждении административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги «Передает имущество, находящееся в государственной собственности Чувашской Республики, в аренду»
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 883-р
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 7 сентября 2020 года № 241 "Об утверждении административного регламента предоставления Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики государственной услуги «Исполняет функции органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного на принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута»
Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 30 сентября 2020 года № 272 "Об утверждении перечня дополнительных показателей и весовых коэффициентов для подведения итогов экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики на 2020 год и порядок их применения"
Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 54-од "Об утверждении Положения об Общественном совете при Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики"
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31 августа 2020 года № 1483 "Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения взрослому населению в Чувашской Республике"
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 17 сентября 2020 года № 02-03/180 "О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 25 декабря 2017 г. № 02-03/244"
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 17 сентября 2020 года № 02-03/177 "Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями"
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 октября 2020 года № 23-16/в "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Чистая вода» на 2020-2021 годы"
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 6 октября 2020 года № 281"Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченных на их осуществление"
Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 21 сентября 2020 года № 249 "Об утверждении регламента проведения Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики"
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 17 сентября 2020 года № 02-03/178 "О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 9 ноября 2012 г. № 02-03/51"
Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22 сентября 2020 года № 1601 "Об утверждении схем закрепления территорий за медицинскими организациями, в которых проводятся некоторые виды инструментальных исследований в амбулаторных условиях"
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 октября 2020 года № 22-17/в "Об установлении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Чебоксары», предназначенной для финансирования программы газификации, для конечных потребителей (кроме населения)"
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 октября 2020 года , № 487-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 октября 2020 года , № 488-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 октября 2020 года , № 489-рг.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2020 года № 933-р
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 октября 2020 года , № 490-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года , № 491-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 года , № 492-рг.
Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 8 октября 2020 года № 21-16/тп "Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Публичного акционерного общества «Т Плюс» на 2020 год"
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 октября 2020 года № 893-р
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 октября 2020 года № 894-р
АО «Газпром газораспределение Чебоксары» сообщает
Комментари хушас