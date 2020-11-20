Вести Чувашии, 46 (1719) № 20.11.2020
Указ Главы Чувашской Республики от 9 ноября 2020 года № 291 «О заместителе Председателя Кабинета МинистровЧувашской Республики – министре образованияи молодежной политики Чувашской Республики».
Указ Главы Чувашской Республики от 10 ноября 2020 года № 292 «О внесении изменения в Указ ГлавыЧувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 9 ноября 2020 года № 546-рг.
РаспоряжениеГлавы Чувашской Республики от 9 ноября 2020 года № 547-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 10 ноября 2020 года № 552-рг.
РаспоряжениеГлавы Чувашской Республики от 12 ноября 2020 года№ 557-рг.
РаспоряжениеГлавы Чувашской Республики от 13 ноября 2020 года№ 561-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 5 ноября 2020 года № 602 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».
Постановление Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 6 ноября 2020 года № 603 «О конкурсе на разработку логотипа и брендбукаГода, посвященного трудовому подвигу строителейСурского и Казанского оборонительных рубежей».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 9 ноября 2020 года № 604 «О приостановлении действия Положения о проведении публичноготехнологического и ценового аудита инвестиционных проектов сгосударственным участием Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 9 ноября 2020 года № 605 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики«Развитие земельных и имущественных отношений».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 612 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 17 июня 2020 г. № 316».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 года № 613 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населенияи по основным социально-демографическим группам населенияв Чувашской Республике за III квартал 2020 года».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 614 «О распределении в 2020 году грантов в форме субсидий из республиканскогобюджета Чувашской Республики на поощрение победителей ежегодногореспубликанского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройствонаселенного пункта Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 9 ноября 2020 года № 615 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 70».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 616 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 25 апреля 2018 г. № 140».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 617 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля2012 г. № 301».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 618 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 619 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета МинистровЧувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 622 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 12 февраля 2014 г. № 41».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 623 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 20 мая 2020 г. № 257».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 624 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 561».
Постановление Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 625 «О внесении изменения в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 365».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 626 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 9 августа 2017 г. № 306».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 627 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2017 г. № 233».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 628 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2018 г. № 358».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 11 ноября 2020 года № 631 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 12 ноября 2020 года № 632 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2019 г. № 485».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 12 ноября 2020 года № 633 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 3 ноября 2020 года № 997-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 5 ноября 2020 года № 999-р.
РаспоряжениеКабинета МинистровЧувашской Республикиот 5 ноября 2020 года № 1002-р.
РаспоряжениеКабинета МинистровЧувашской Республикиот 5 ноября 2020 года № 1003-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 ноября 2020 года № 1005-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 ноября 2020 года № 1007-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 ноября 2020 года № 1008-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 ноября 2020 года № 1009-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 6 ноября 2020 года № 1010-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 9 ноября 2020 года № 1011-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 10 ноября 2020 года № 1013-р.
Распоряжение Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 10 ноября 2020 года № 1014-р.
Распоряжение Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 12 ноября 2020 года № 1016-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 12 ноября 2020 года № 1017-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 ноября 2020 года № 1024-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 ноября 2020 года № 1025-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 ноября 2020 года № 1026-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 ноября 2020 года № 1027-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 ноября 2020 года № 1028-р.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 13 ноября 2020 года № 1029-р.
Кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикциипо административному делу № 88А-21983/2020 от 27.10.2020.
Приказ Министерства строительства, архитектурыи жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 29 октября 2020 года № 03/1-03/714 «Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарногопредприятия Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерствастроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйстваЧувашской Республики по развитию тепловых сетей города КозловкаЧувашской Республики на 2021-2025 годы».
Приказ Министерства строительства, архитектурыи жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 29 октября 2020 года № 03/1-03/715 «Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарногопредприятия Чувашской Республики «Чувашгаз» Министерства строительства,архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики поразвитию тепловых сетей города Шумерля Чувашской Республики на 2021-2023 годы».
Приказ Министерства строительства, архитектурыи жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 2 ноября 2020 года № 03/1-03/721 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектурыи жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 20 октября2015 г. № 03/1-03/610».
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 12 октября 2020 года № 03/1-03/673 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 7 сентября 2012 г. № 04-13/341» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республики по деламюстиции 02.11.2020 г., регистр. № 6373).
Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 12 октября 2020 года № 03/1-03/674 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республикиот 4 сентября 2012 г. № 04-13/334» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республики по деламюстиции 03.11.2020 г., регистр. № 6376).
Приказ Министерства физической культурыи спорта Чувашской Республикиот 12 октября 2020 года № 346 «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спортаЧувашской Республики от 1 сентября 2017№ 321» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 05.11.2020 г., регистр. № 6377).
Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 15 сентября 2020 года № 411 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты ЧувашскойРеспублики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по назначению ивыплате ежемесячного пособия на ребенка» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республики по деламюстиции 05.11.2020 г., регистр. № 6378).
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 19 октября 2020 года № 01/06-728 «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифам от 18 августа 2011 г. № 01/06-696» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 05.11.2020 г., регистр. № 6379).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйстваЧувашской Республикиот 3 ноября 2020 года № 02-03/213 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстветранспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 05.11.2020 г., регистр. № 6380).
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 27 октября 2020 года № 01/06-754 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифам от 4 декабря 2018 г. № 01/06-1150» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 06.11.2020 г., регистр. № 6381).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологииЧувашской Республикиот 26 октября 2020 года № 832 «Об утверждении Положения об Общественном советепри Министерстве природных ресурсов и экологииЧувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 05.11.2020 г., регистр. № 6382).
Приказ Министерстватруда и социальной защитыЧувашской Республикиот 14 октября 2020 года № 472 «О внесении изменений в приказМинистерства труда и социальной защитыЧувашской Республики от 4 апреля 2016 г.№ 193» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республикипо делам юстиции 06.11.2020 г., регистр. № 6383).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 15 октября 2020 года № 01-07/646 «О внесении изменения в приказ Министерства культуры,по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республикиот 25 ноября 2016 г. № 01-07/419» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 06.11.2020 г., регистр. № 6384).
Приказ Министерства физической культурыи спорта Чувашской Республикиот 27 октября 2020 года № 377 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства физическойкультуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республики по деламюстиции 06.11.2020 г., регистр. № 6385).
Приказ Министерства промышленностии энергетики Чувашской Республикиот 20 октября 2020 года № 02-03/115 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службыЧувашской Республики в Министерстве промышленности и энергетикиЧувашской Республики, замещение которых влечет за собой размещениесведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детейна официальном сайте Министерства промышленности и энергетики ЧувашскойРеспублики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 09.11.2020 г., регистр. № 6386).
Приказ Министерства промышленностии энергетики Чувашской Республикиот 20 октября 2020 года № 02-03/116 «О внесении изменения в приказ Министерства промышленности и энергетикиЧувашской Республики от 8 июня 2020 г. № 02-03/59» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 09.11.2020 г., регистр. № 6387).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей иархивного дела Чувашской Республикиот 19 октября 2020 года № 01-07/649 «О признании утратившим силу приказа Министерства культуры,по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республикиот 25 сентября 2012 г. № 01-07/431» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 09.11.2020 г., регистр. № 6388).
Приказ Министерства природных ресурсови экологии Чувашской Республикиот 1 октября 2020 года № 770 «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства природныхресурсов и экологии Чувашской Республики, выполняющих задачи по охране,федеральному государственному надзору и регулированию использованияобъектов животного мира и среды их обитания на территории ЧувашскойРеспублики и имеющих право на ношение форменной одежды при исполнениислужебных обязанностей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 09.11.2020 г., регистр. № 6389).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 3 ноября 2020 года № 24-20/т «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,теплоносителя, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью«Т-Энерго» потребителям в Чувашской Республике, на 2020-2023 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 10.11.2020 г., регистр. № 6390).
Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 3 ноября 2020 года № 25-20/т «О внесении изменения в постановление Государственной службы ЧувашскойРеспублики по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2018 г. № 143-33/т» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 10.11.2020 г., регистр. № 6391).
Приказ Министерства промышленности и энергетики ЧувашскойРеспубликиот 21 октября 2020 года № 02-03/117 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерацииот 10 июля 2014 г. № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами,уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю»(зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 11.11.2020 г., регистр. № 6396).
ПриказМинистерства здравоохраненияЧувашской Республикиот 14 октября 2020 года № 1785 «О внесении изменения в приказ Министерстваздравоохранения Чувашской Республики от31 октября 2016 г. № 1684» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по деламюстиции 11.11.2020 г., регистр. № 6397).
Приказ Министерства трудаи социальной защиты Чувашской Республикиот 21 октября 2020 года № 484 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защитыЧувашской Республики от 10 мая 2016 г. № 239» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 11.11.2020 г., регистр. № 6398).
Приказ Министерства культуры, по делам национальностей иархивного дела Чувашской Республикиот 26 октября 2020 года № 01-07/694 «Об утверждении границ и режима использования территории объектакультурного наследия (памятника истории и культуры) регионального(республиканского) значения «Каменный двухэтажный дом,конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика,г. Алатырь, ул. Московская, д. 20»(зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 11.11.2020 г., регистр. № 6399).
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо делам юстицииот 10 ноября 2020 года № 217-о «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной службыЧувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 12.11.2020 г., регистр. № 6401).
Приказ Государственной службы Чувашской Республикипо делам юстицииот 10 ноября 2020 года № 218-о «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной службыЧувашской Республики по делам юстиции» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 12.11.2020 г., регистр. № 6402).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республикиот 21 октября 2020 года № 821 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республики по деламюстиции 12.11.2020 г., регистр. № 6404).
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации о регулируемой деятельностинаофициальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары».
Извещение ООО «СТРОЙ СИТИ» о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества.
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