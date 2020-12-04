Вести Чувашии, 48 (1721) № 04.12.2020

Указ Главы Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 294 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 295 «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике».

Указ Главы Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 296 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 22 марта 2005 г. № 27».

Указ Главы Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года, № 297 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 171».

Указ Главы Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 298 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 30 марта 2006 г. № 21».

Указ Главы Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 299 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 18 июля 2020 г. № 193».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 300 «О присуждении премии Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности 2020 года».

Указ Главы Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 301 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 302 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2020 года № 303 «О награждении Почетной грамотой Чувашской Республики Яковлевой Н.М.»

Указ Главы Чувашской Республики от 30 ноября 2020 года № 304 «О награждении Почетной грамотой Чувашской Республики акционерного общества «Чувашское книжное издательство».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 580-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 581-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 584-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 585-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2020 года № 590-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 ноября 2020 года № 593-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 ноября 2020 года № 595-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2020 года № 611 «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за девять месяцев 2020 года».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 634 «Об утверждении Положения о Центре управления регионом Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 635 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2010 г. № 428».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 636 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 637 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2015 г. № 368».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 638 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 42».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 639 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 43».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 640 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 554».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 641 «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2020 г. № 383».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 642 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2020 г. № 395».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 643 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 644 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 г. № 177».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 645 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 646 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 647 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2019 г. № 417».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 648 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2018 г. № 201».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 649 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 г. № 528».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 650 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2010 г. № 345».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 651 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 августа 2020 г. № 473».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 652 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2006 г. № 202».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 653 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2010 г. № 343».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 654 «О внесении изменения в государственную программу Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 655 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2018 г. № 583».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 656 «О внесении изменений в программу Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 657 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2019 г. № 607».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 658 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 659 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 мая 2007 г. № 97».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 660 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 661 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 г. № 348 и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 662 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 663 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 542».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 665 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд Российской Федерации».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 666 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 667 «О перечне расходных обязательств муниципальных образований Чувашской Республики, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 668 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 669 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 670 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 556».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 1031-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 1033-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 1035-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 1036-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 ноября 2020 года № 1037-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 1052-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 1053-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 1055-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 1056-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 1057-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 1058-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 1059-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 1060-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 1061-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 1062-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 1063-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 1067-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 1069-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2020 года № 1071-р.

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 03/1-03/710 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 6 мая 2015 г. № 03/1-03/216» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.11.2020 г., регистр. № 6426).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 19 ноября 2020 года № 325 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 29» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.11.2020 г., регистр. № 6433).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 26 октября 2020 года № 01-07/700 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Двухэтажный жилой дом (первый этаж – каменный, второй – деревянный), конец XIX – начало XX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 24/ул. Горшенина, д. 38» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.11.2020 г., регистр. № 6434).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 03/1-03/725 «О внесении изменения в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 25 марта 2020 г. № 03/1-03/191» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.11.2020 г., регистр. № 6435).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 3 ноября 2020 года № 03/1-03/726 «О внесении изменения в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 13 ноября 2012 г. № 04-13/469» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.11.2020 г., регистр. № 6436).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 12 ноября 2020 года № 65-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 1 июня 2011 г. № 15» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.11.2020 г., регистр. № 6437).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и Министерства финансов Чувашской Республики от 11 ноября 2020 года № 329/216/п «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и Министерства финансов Чувашской Республики от 22 мая 2020 г. № 126/123/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.11.2020 г., регистр. № 6438).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30 октября 2020 года № 01-07/760 «Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Курган, бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.11.2020 г., регистр. № 6439).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 19 ноября 2020 года № 342 «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, замещающими должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, разрешения министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (лица, исполняющего его обязанности) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.11.2020 г., регистр. № 6440).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 6 ноября 2020 года № 873 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 12 сентября 2014 г. № 722» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.11.2020 г., регистр. № 6441).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 328 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 27» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.11.2020 г., регистр. № 6442).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30 октября 2020 года № 01-07/761 «Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Курган, бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Арабоси» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.11.2020 г., регистр. № 6443).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30 октября 2020 года № 01-07/762 «Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Курган срубной культуры», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Новое Байбатырево» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.11.2020 г., регистр. № 6444).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30 октября 2020 года № 01-07/763 «Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Курган, бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Кудеснеры» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.11.2020 г., регистр. № 6445).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 30 октября 2020 года № 01-07/764 «Об утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Курган, бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с. Ковали» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.11.2020 г., регистр. № 6446).

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Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

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Уведомление о заключении между собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, б-р. А. Миттова, д. 2, действующими от своего имени, и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «МВК «Экоцентр» договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Информационное сообщение ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы Корректировка проектной документации по объекту «Шламонакопитель № 12А ГУП «БОС» Минстроя Чувашии» с разработкой проектной документации на реконструкцию объекта «Шламонакопитель № 12 ГУП «БОС» Минстроя Чувашии», инв. № 30000395», включая материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности.

Информационное сообщение объявление ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы «Выпускной коллектор», включая материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция объектов биологических очистных сооружений производительностью 110 тыс. м3/сут.» (II очередь), включая материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности.