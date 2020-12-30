Вести Чувашии, 52 (1725) № 30.12.2020

Указ Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 314 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2018 г. № 149».

Указ Главы Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 320 «О назначении члена Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 22 декабря 2020 года № 631-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 22 декабря 2020 года № 632-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 24 декабря 2020 года № 633-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 года № 719 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2020 года № 1117-р.

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 декабря 2020 года № 01/06-911 «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих транспортировку воды и сточных вод».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2020 года № 01/06-915 «Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «АКВАСТРОЙ», осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019-2022 годы».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 25 декабря 2020 года № 01/06-929 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 г. № 01/06-856».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифамот 25 декабря 2020 года № 01/06-929 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 г. № 01/06-856».

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 декабря 2020 года № 82-26/т «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения для публичного акционерного общества «Т Плюс» на территории Чувашской Республики на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6571).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 декабря 2020 года № 83-26/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 декабря 2018 г. № 134-32/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6572).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 декабря 2020 года № 84-26/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 декабря 2018 г. № 135-32/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6573).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 декабря 2020 года № 85-26/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12 декабря 2018 г. № 125-32/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6574).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 декабря 2020 года № 86-26/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12 декабря 2018 г. № 127-32/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6575).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 декабря 2020 года № 87-26/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12 декабря 2018 г. № 126-32/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2020 г., регистр. № 6576).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 27 ноября 2020 года № 226/п «О сроках представления главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики, главными администраторами доходов республиканского бюджета Чувашской Республики, главными администраторами источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики годовой бюджетной отчетности, годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики за 2020 год, месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики в 2021 году» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6581).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 9 декабря 2020 года № 237 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 31 июля 2020 г. № 155» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2020 г., регистр. № 6589).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 11 декабря 2020 года № 459 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6591).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2020 года № 90-26/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду для Общества с ограниченной ответственностью «АКВАСТРОЙ» на 2019-2022 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6608).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 11 декабря 2020 года № 81-20-24/гв «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 83-30/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.12.2020 г., регистр. № 6609).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 декабря 2020 года № 89-26/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на транспортировку воды для Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», осуществляющего холодное водоснабжение на территории Чувашской Республики, на 2021-2023 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.12.2020 г., регистр. № 6610).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15 декабря 2020 года № 88-24-26/в «Об установлении тарифов на транспортировку воды и сточных вод на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.12.2020 г., регистр. № 6611).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 2012 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18 марта 2016 г. № 522» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.12.2020 г., регистр. № 6616).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2020 года № 91-26/тп «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Чувашской Республики и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 23.12.2020 г., регистр. № 6620).

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