Вести Чувашии, 2 (1727) № 22.01.2021
Указ Главы Чувашской Республики от 16 января 2021 года № 3 «О внесении изменений в Указ Главы
Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2020 года № 661-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 января 2021 года № 5-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 января 2021 года № 7-рг.
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 января 2021 года № 8-рг.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 707 «О Программе модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 717 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2020 года № 741 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 июня 2007 г. № 152».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 746 «О подготовке и проведении в 2021 году Дня Республики».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 748 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния в Чувашской Республике, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2020 года № 750 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 555».
Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 14 января 2021 года № 153/778-6 «Об информации об обеспечении гарантий равного освещения деятельности политических партий на телеканале «Национальное телевидение Чувашии» и радиоканале «Национальное радио Чувашии» за 2020 год».
Информационное сообщение о решении Верховного Суда Чувашской Республики от 17 сентября 2020 года на апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Хамар ял».
Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии информации на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru) о плановой информации на январь 2021года о регулируемой деятельности по подпункту «г» пункта 11 данного постановления.
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