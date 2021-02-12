Вести Чувашии, 5 (1730) № 12.02.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 8 февраля 2021 года № 12 «Об утверждении Порядка назначения нагосударственную должность ЧувашскойРеспублики министра финансов ЧувашскойРеспублики».

Указ Главы Чувашской Республики от 9 февраля 2021 года № 13 «О внесении изменения в Указ Главы ЧувашскойРеспублики от 20 июня 2020 г. № 166».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 39-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 1 февраля 2021 года № 40-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 февраля 2021 года № 41-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 февраля 2021 года № 42-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 февраля 2021 года № 43-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 февраля 2021 года № 45-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 737 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 25 декабря 2020 года № 742 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 февраля 2020 г. № 41».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 25 декабря 2020 года № 743 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 25 декабря 2020 года № 744 «О региональной программе «Снижение доли населения с доходами нижепрожиточного минимума в Чувашской Республике» на период до 2030 года».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 26 декабря 2020 года № 745 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 26 декабря 2020 года № 749 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 31 декабря 2019 г. № 622».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 22 января 2021 года № 4 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 августа 2020 г. № 477».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 26 января 2021 года № 5 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 г. № 177».

Постановление Кабинета МинистровЧувашской Республикиот 27 января 2021 года № 9 «О внесении изменения в постановлениеКабинета Министров Чувашской Республикиот 24 августа 2006 г. № 212».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 27 января 2021 года № 10 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 14 марта 2018 г. № 79».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 27 января 2021 года № 13 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров ЧувашскойРеспублики от 4 июня 2012 г. № 214».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 14 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровЧувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 74».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республикиот 27 января 2021 года № 15 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 23 января 2021 года № 41-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республикиот 1 февраля 2021 года № 60-р.

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республикиот 21 декабря 2020 года № 383 «О реализации мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми всоответствии с ним нормативными правовыми актами, Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой ЧувашскойРеспублики по делам юстиции 18.01.2021 г., регистр. № 6669).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 16 декабря 2020 года № 575 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики государственной услуги поосуществлению на территории Чувашской Республики в установленном порядке государственной экспертизы условий труда» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции18.01.2021 г., регистр. № 6670).

Приказ Министерства экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республикиот 21 декабря 2020 года № 382 «Об утверждении Положения о советниках министра экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республики, осуществляющих своюдеятельность на общественных началах» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 19.01.2021 г., регистр. № 6672).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 01-07/947 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использованиятерритории объекта культурного наследия федерального значения «Курган,бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика,Вурнарский район, д. Синьял-Яуши» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 21.01.2021 г., регистр. № 6675).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 01-07/948 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище«Шишка-Шелом», железный век», расположенного по адресу: ЧувашскаяРеспублика, Алатырский район, с. Ичиксы, в 4 км от села, в лесу» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 21.01.2021 г., регистр. № 6676).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 01-07/949 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использованиятерритории объекта культурного наследия федерального значения «Городище, железный век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Пуканкасы» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 21.01.2021 г., регистр. № 6677).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 01-07/950 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище «Теме», средние века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Синьял-Яуши» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 21.01.2021 г., регистр. № 6678).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 01-07/951 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использованиятерритории объекта культурного наследия федерального значения «Городище«Усрав», железный век», расположенного по адресу: Чувашская Республика,Вурнарский район, д. Кюстюмеры, в 1 км к северо-востоку» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 21.01.2021 г., регистр. № 6679).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 01-07/952 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Каменная гора», железный век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, г. Алатырь, в 2 км от города» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 21.01.2021 г., регистр. № 6680).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 24 декабря 2020 года № 01-07/961 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использованиятерритории объекта культурного наследия федерального значения «Курган,бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика,Вурнарский район, c. Малые Яуши» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции21.01.2021 г., регистр. № 6681).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 01-07/946 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режимаиспользования территории объекта культурного наследия федеральногозначения «Городище «УксяСют», бронзовый век, железный век»,расположенного по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, с. Малые Яуши, в 0,5 км к востоку от села» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 21.01.2021 г., регистр. № 6682).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 01-07/957 «О включении выявленных объектов культурного наследия в единыйгосударственный реестр объектов культурного наследия (памятников историии культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурногонаследия регионального (республиканского) значения, об утверждении граници режимов использования их территорий» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции21.01.2021 г., регистр. № 6683).

Постановление Государственной службы Чувашской Республикипо конкурентной политике и тарифамот 19 января 2021 года № 1-1/т «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,теплоносителя, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль» потребителям в Чувашской Республике, на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 21.01.2021 г., регистр. № 6684).

Приказ Министерства промышленностии энергетики Чувашской Республикиот 26 декабря 2020 года № 02-03/163 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставлениясубсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики автономнымучреждениям, находящимся в ведении Министерства промышленности иэнергетики Чувашской Республики, на иные цели» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции22.01.2021 г., регистр. № 6687).

Приказ Министерства экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республики от 25 декабря 2020 года № 393 «О порядке премирования, выплаты материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременного поощрения, ежемесячного денежного поощрения иежемесячной надбавки за особые условия государственной гражданской службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республикипо делам юстиции25.01.2021 г., регистр. № 6688).

Приказ Министерства физической культуры и спортаЧувашской Республикиот 23 декабря 2020 года № 500 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства физическойкультуры и спорта Чувашской Республики, на иные цели» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 26.01.2021 г., регистр. № 6689).

Приказ Министерства образованияи молодежной политики Чувашской Республикиот 26 декабря 2020 года № 1863 «О внесении изменения в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 18 декабря 2014 г. № 2231» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 27.01.2021 г., регистр. № 6691).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 января 2021 года № 2-1/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду и водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал+» на 2021-2024 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.01.2021 г., регистр. № 6692).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 22 января 2021 года № 01-05/88 «О внесении изменения в приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республики от 16 ноября 2018 г. № 01-07/472» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 27.01.2021 г., регистр. № 6693).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстицииот 25 января 2021 года № 7-о «Об утверждении Порядка осуществления Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции внутреннего финансового аудита» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.01.2021 г., регистр. № 6694).

Прика з Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 13 января 2021 года № 4 «Об утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги,предоставляемые организациями социального обслуживания,подведомственными Министерству труда и социальной защиты ЧувашскойРеспублики, сверх перечня социальных услуг, предоставляемых поставщикамисоциальных услуг в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 01.02.2021 г., регистр. № 6710).

Приказ Государственной ветеринарной службыЧувашской Республикиот 11 января 2021 года № 3 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службыЧувашской Республики от 27 сентября 2018 г. № 273» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республикипо делам юстиции01.02.2021 г., регистр. № 6711).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республикиот 30 декабря 2020 года № 260/п «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансовЧувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 02.02.2021 г., регистр. № 6712).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республикиот 25 января 2021 года № 61 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 7 июня 2016 г. № 997» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.02.2021 г., регистр. № 6713).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республикиот 22 декабря 2020 года № 434 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетным учреждениям Чувашской Республики, находящимся в ведении Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики, на иные цели» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 02.02.2021 г., регистр. № 6714).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 13 января 2021 года № 5 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, входящие в перечень социальныхуслуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 02.02.2021 г., регистр. № 6715).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республикиот 13 января 2021 года № 6 «Об утверждении размера платы за стационарное обслуживание гражданпожилого возраста и инвалидов в бюджетном учреждении Чувашской Республики«Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 02.02.2021 г., регистр. № 6716).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республикиот 12 января 2021 года № 01-05/07 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19 сентября 2019 г. № 453» (зарегистрирован Государственной службойЧувашской Республики по делам юстиции02.02.2021 г., регистр. № 6727).

Приказ Министерства труда и социальной защитыЧувашской Республикиот 15 января 2021 года № 11 «Об индексации нормативов чистого дохода от реализации плодов и продукцииличного подсобного хозяйства за III квартал 2020 года» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 03.02.2021 г., регистр. № 6729).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностейи архивного дела Чувашской Республикиот 22 января 2021 года № 01-05/90 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республикиот 17 августа 2015 г. № 01-07/329» (зарегистрирован Государственнойслужбой Чувашской Республики по деламюстиции 03.02.2021 г., регистр. № 6730).

Приказ Министерства экономического развитияи имущественных отношений Чувашской Республикиот 29 декабря 2020 года № 405 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службыЧувашской Республики в Министерстве экономического развития иимущественных отношений Чувашской Республики, при замещении которыхгосударственные гражданские служащие Чувашской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республикипо делам юстиции 03.02.2021 г., регистр. № 6731).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии фактической информации за январь 2021 года о регулируемой деятельности на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (http://www.chsetgaz.ru).

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