Вести Чувашии, 9 (1734) № 12.03.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 2 марта 2021 года № 30 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 4 марта 2021 года № 31 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 10 августа 2009 г. № 50».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 марта 2021 года № 97-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 марта 2021 года № 99-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 3 марта 2021 года № 100-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 января 2021 года № 3 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 года № 18 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июня 2019 г. № 228».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 февраля 2021 года № 73-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2021 года № 90-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2021 года № 91-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2021 года № 95-р.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 29 декабря 2020 года № 609 «Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по предоставлению государственной услуги «Исполняет функции организатора по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Чувашской Республики «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.02.2021 г., регистр. № 6817).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 12 февраля 2021 года № 01-05/127 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище, железный век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Синьялы, в 1,4 км от деревни» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.02.2021 г., регистр. № 6819).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 12 февраля 2021 года № 01-05/128 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Курган, бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Мамалаево, к юго-западу от деревни» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.02.2021 г., регистр. № 6820).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 12 февраля 2021 года № 01-05/129 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганные группы, бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Тохмеево» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.02.2021 г., регистр. № 6821).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 12 февраля 2021 года № 01-05/130 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганные группы, бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Пикшик» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.02.2021 г., регистр. № 6822).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 12 февраля 2021 года № 19 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 25.02.2021 г., регистр. № 6823).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 12 февраля 2021 года № 21 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.03.2021 г., регистр. № 6824).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 12 февраля 2021 года № 20 «О служебных удостоверениях, выдаваемых работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Чувашской Республики, в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и руководителям государственных учреждений, находящихся в ведении Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.03.2021 г., регистр. № 6825).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 12 февраля 2021 года № 22 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.03.2021 г., регистр. № 6826).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 17 февраля 2021 года № 94 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 16 мая 2018 г. № 432» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.03.2021 г., регистр. № 6827).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 18 февраля 2021 года № 03-03/65 «Об утверждении норматива штатной численности работников Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.03.2021 г., регистр. № 6828).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 12 февраля 2021 года № 01-05/132 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище, железный век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, д. Тихомирово, в 0,5 км к северу от деревни» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.03.2021 г., регистр. № 6829).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 24 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 138» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.03.2021 г., регистр. № 6830).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 февраля 2021 года № 30 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 24 апреля 2017 г. № 82» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.03.2021 г., регистр. № 6831).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 18 февраля 2021 года № 72 «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 2 ноября 2018 г. № 289» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.03.2021 г., регистр. № 6832).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 18 февраля 2021 года № 22-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 2 июня 2014 г. № 55-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.03.2021 г., регистр. № 6833).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 февраля 2021 года № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.03.2021 г., регистр. № 6834).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 19 февраля 2021 года № 03-03/67 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 24 марта 2020 г. № 03/1-03/188» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.03.2021 г., регистр. № 6835).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 12 февраля 2021 года № 01-05/133 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище, бронзовый век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, д. Малый Сундырь» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.03.2021 г., регистр. № 6836).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 12 февраля 2021 года № 01-05/134 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище, железный век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Синьялы, к северо-западу от деревни» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.03.2021 г., регистр. № 6837).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 12 февраля 2021 года № 01-05/131 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище, средние века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте старого города» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.03.2021 г., регистр. № 6838).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 12 февраля 2021 года № 01-05/135 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Ремесленный поселок, XVII век», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, д. Сугут-Торбиково» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.03.2021 г., регистр. № 6839).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 16 февраля 2021 года № 01-05/138 «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального (республиканского) значения и утверждении границ и режимов использования их территорий» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.03.2021 г., регистр. № 6840).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 02-03/13 «Об утверждении перечня остановочных пунктов в границах Чувашской Республики (в том числе расположенных на территориях автовокзалов или автостанций), которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в зависимости от направления регулярных перевозок и пути подъезда к данным остановочным пунктам, а также иных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на территории Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.03.2021 г., регистр. № 6845).

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Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

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