Вести Чувашии, 14 (1739) № 16.04.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 7 апреля 2021 года № 48 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения на территории Чувашской Республики выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва».

Указ Главы Чувашской Республики от 9 апреля 2021 года № 49 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 29 декабря 2011 г. № 132».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 108 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 111 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 136-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 137-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 138-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2021 года № 139-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2021 года № 145-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 марта 2021 года № 161-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2021 года № 166-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 199-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 208-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 209-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 216-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2021 года № 231-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 апреля 2021 года № 236-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2021 года № 238-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2021 года № 240-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2021 года № 241-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2021 года № 242-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 апреля 2021 года № 243-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 апреля 2021 года № 250-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 года № 255-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 года № 260-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 года № 262-р.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 марта 2021 года № 3-2/э «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2020 г. № 95-28/э» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.03.2021 г., регистр. № 6879).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22 марта 2021 года № 337 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.04.2021 г., регистр. № 6886).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 марта 2021 года № 01-05/248 «Об утверждении перечней документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Чувашской Республики, заключении государственной организацией Чувашской Республики, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, договора безвозмездного пользования закрепленными за ней объектами собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственной организации Чувашской Республики, образующей социальную инфраструктуру для детей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.04.2021 г., регистр. № 6887).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 23 марта 2021 года № 01-05/249 «О комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Чувашской Республики, заключении государственной организацией Чувашской Республики, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, договора безвозмездного пользования закрепленными за ней объектами собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственной организации Чувашской Республики, образующей социальную инфраструктуру для детей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.04.2021 г., регистр. № 6888).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 71 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 февраля 2020 г. № 28» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.04.2021 г., регистр. № 6889).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 24 марта 2021 года № 42/п «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства финансов Чувашской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 01.04.2021 г., регистр. № 6890).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 31 марта 2021 года № 49/п «О некоторых вопросах по реализации трудового законодательства в Министерстве финансов Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.04.2021 г., регистр. № 6891).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 марта 2021 года № 6-4/т «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Энергосеть» потребителям в Чувашской Республике, на 2021 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.04.2021 г., регистр. № 6892).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 31 марта 2021 года № 49 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.04.2021 г., регистр. № 6893).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 80 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.04.2021 г., регистр. № 6894).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 02-03/42 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 7 сентября 2020 г. № 02-03/90» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 05.04.2021 г., регистр. № 6895).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 69 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики, при замещении которых государственные гражданские служащие Чувашской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.04.2021 г., регистр. № 6896).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 70 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.04.2021 г., регистр. № 6897).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 23 марта 2021 года № 355 «О согласовании назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных администраций) Чувашской Республики, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.04.2021 г., регистр. № 6898).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 02-03/38 «О внесении изменения в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 7 марта 2019 г. № 02-03/27» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.04.2021 г., регистр. № 6899).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 448 «Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи детям по профилю «неврология» в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.04.2021 г., регистр. № 6900).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 177 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 10 сентября 2018 г. № 355» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.04.2021 г., регистр. № 6901).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 216 «Об установлении зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1/73, № 2/89, № 1/77, № 1/80, № 1/63, расположенных в Чиричкасинском сельском поселении Цивильского района Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.04.2021 г., регистр. № 6902).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 217 «Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2 МУП «ЖКХ «Ишлейское» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.04.2021 г., регистр. № 6903).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 26 марта 2021 года № 218 «Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 3 МУП «ЖКХ «Ишлейское» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.04.2021 г., регистр. № 6904).

РЕКЛАМА:

Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

www.hypar.ru