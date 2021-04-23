Вести Чувашии, 15 (1740) № 23.04.2021

Указ Главы Чувашской Республики от14 апреля 2021 года № 50 «О Воробьеве А.Ю.».

Указ Главы Чувашской Республики от 15 апреля 2021 года № 51 «О награждении Почетной грамотой Чувашской Республики бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский национальный музей».

Указ Главы Чувашской Республики от15 апреля 2021 года № 52 «О награждении орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» Самылкина А.П.».

Указ Главы Чувашской Республики от 16 апреля 2021 года № 53 «О награждении Почетной грамотой Чувашской Республики Тургая В.В.».

Указ Главы Чувашской Республики от 16 апреля 2021 года № 54 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственному гражданскому служащему Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 155-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 156-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 апреля 2021 года № 160-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 года № 118 «О создании автономного учреждения Чувашской Республики «Центр информационных технологий» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 года № 119 «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 апреля 2021 года № 120 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 43».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 апреля 2021 года № 121 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 123 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2021 г. № 8».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 125 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 74».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 127 «Об установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 128 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2014 г. № 156».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 129 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2007 г. № 88».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 130 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 августа 2006 г. № 200».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 133 «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строи тельной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по Чувашской Республике за 2020 год».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 года № 256-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 года № 257-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 года № 258-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 года № 259-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 года № 261-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 года № 263-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 года № 267-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2021 года № 273-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2021 года № 276-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2021 года № 277-р.

Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за март 2021 года и его результатах.

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 30 марта 2021 года № 35 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 1 июня 2020 г. № 134» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.04.2021 г., регистр. № 6905).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 6 апреля 2021 года № 39 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетным и автономным учреждениям Чувашской Республики, находящимся в ведении Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, на иные цели» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.04.2021 г., регистр. № 6906).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 2 апреля 2021 года № 232 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 11 августа 2014 г. № 632» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.04.2021 г., регистр. № 6907).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 12 марта 2021 года № 02-03/25 «Об установлении в 2021 году норматива расхода материальных затрат на установление регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов при осуществлении государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований, в целях предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из республиканского бюджета Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.04.2021 г., регистр. № 6908).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 29 марта 2021 года № 375 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 12.04.2021 г., регистр. № 6909).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 1 апреля 2021 года № 398 «Об утверждении Положения о республиканском конкурсе «Команда молодых лидеров» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.04.2021 г., регистр. № 6910).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 5 апреля 2021 года № 235 «О внесении изменения в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 22 ноября 2018 г. № 1036» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.04.2021 г., регистр. № 6912).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» плановой информации на апрель 2021 года о регулируемой деятельности по подпункту «г» пункта 11 данного постановления.

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