Вести Чувашии, 18 (1743) № 21.05.2021

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2021 года № 355-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2021 года № 343-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2021 года № 352-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2021 года № 354-р

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 29 апреля 2021 года, № 184-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 170 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2021 года № 345-р

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 169 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда»

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2021 года № 175 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества на территории Чувашской Республики"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 174 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2019 г. № 183"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 апреля 2021 года № 310-р

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2021 года № 176 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 г. № 119"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 164 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 160 "О распределении в 2021 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на разработку проектной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 23 апреля 2021 года № 104 "О внесении изменений в некоторые приказы Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2021 года № 289-р

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 19 апреля 2021 года № 197 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики"

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 19 апреля 2021 года № 198 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда

и социальной защиты Чувашской Республики"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 162 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 апреля 2019 г. № 137"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 13 апреля 2021 года № 576 "Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи по профилю «детская эндокринология» в Чувашской Республике"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 166 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 76"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 163 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 мая 2009 г. № 155"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 173 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 года № 172 "Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чувашской Республики"

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 13 мая 2021 года № 99 "Об утверждении формы проекта создания и развития хозяйства (Агростартап) (бизнес – план)"

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 мая 2021 года № 193"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 456"

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2021 года № 333-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2021 года № 350-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2021 года № 356-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2021 года № 360-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2021 года № 341-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2021 года № 348-р

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 апреля 2021 года № 286-р

Извещение о проведении торгов по продаже заложенного недвижимого и арестованного движимого и недвижимого имущества

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