Вести Чувашии, 23 (1748) № 25.06.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 7 июня 2021 года № 76 «О присвоении классных чинов государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 83 «Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1562, в муниципальном образовании городе Новочебоксарске Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021–2025 годы».

Указ Главы Чувашской Республики от 21 июня 2021 года № 84 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 23 марта 2021 г. № 40».

Указ Главы Чувашской Республики от 21 июня 2021 года № 85 «О награждении Почетной грамотой Чувашской Республики «бюджетного учреждения Чувашской Республики «Национальная библиотека Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 21 июня 2021 года № 86 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 21 июня 2021 года № 87 «О присуждении Государственных молодежных премий Чувашской Республики 2020 года».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 252-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 июня 2021 года № 262-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 22 июня 2021 года № 271-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 212 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2021 года № 222 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 233 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2014 г. № 171».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 236 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2017 г. № 387».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 июня 2021 года № 243 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2019 г. № 485».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2021 года № 244 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2024 годы».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 246 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2020 г. № 456».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 257 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 428-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 441-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2021 года № 442-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 470-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2021 года № 487-р.

Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за май 2021 года и его результатах.

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 июня 2021 года № 01/06-491 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 11 декабря 2018 г. № 01/06-1186».

Решение Верховного Суда Чувашской Республики по административному делу № 3а-127/2021 от 27.04.2021 г.

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 мая 2021 года № 7-6/тп «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 декабря 2020 г. № 92-28/тп» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.06.2021 г., регистр. № 6961).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30 апреля 2021 года № 720 «Об утверждении Маршрута оказания медицинской помощи детям по профилю «пульмонология» в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 02.06.2021 г., регистр. № 6954).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 12 мая 2021 года № 50 «О проведении общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, разработанных Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 04.06.2021 г., регистр. № 6955).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 17 мая 2021 года № 338 «Об утверждении цен и нормативов затрат для исчисления вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства на территории Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.06.2021 г., регистр. № 6956).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 28 мая 2021 года № 60/1 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.06.2021 г., регистр. № 6957).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 14 мая 2021 года № 77 «Об утверждении Регламента осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений, находящихся в ведении Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.06.2021 г., регистр. № 6958).

Приказ Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 14 мая 2021 года № 79 «О внесении изменений в некоторые приказы Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.06.2021 г., регистр. № 6959).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 14 мая 2021 года № 675/239 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия при организации профессиональной ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов, а также сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.06.2021 г., регистр. № 6960).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 19 мая 2021 года № 03-03/250 «О видах особо ценного движимого имущества автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.06.2021 г., регистр. № 6962).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 8 июня 2021 года № 67 «О создании межведомственной комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2021 г., регистр. № 6963).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 14 мая 2021 года № 772 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 659» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 10.06.2021 г., регистр. № 6964).

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