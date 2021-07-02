Вести Чувашии, 24 (1749) № 02.07.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 88 «О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Чувашской Республики» Яклашкину М.Н.».

Указ Главы Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 89 «О присуждении Государственных премий Чувашской Республики 2020 года».

Указ Главы Чувашской Республики от 25 июня 2021 года № 90 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Чувашской Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 275-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 июня 2021 года № 276-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 25 июня 2021 года № 277-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 234 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. № 546».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 237 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июля 2020 г. № 385».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 238 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе личным подсобным хозяйствам, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и процентов по кредитам (займам)».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 239 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2014 г. № 198».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 240 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 241 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2016 г. № 545».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2021 года № 242 «Об утверждении Порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, установленных частью 7 статьи 20 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Чувашской Республики, и осуществления проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июня 2021 года № 245 «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 247 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 248 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 249 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без опасности и земли иного специального назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 250 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2010 г. № 345».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 251 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2020 г. № 692».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 252 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 марта 2013 г. № 114».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 253 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 июня 2019 г. № 219».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 254 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 255 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2007 г. № 368».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 256 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2005 г. № 269».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 258 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, находящихся в ведении Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 259 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2007 г. № 238».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 260 «О реализации мер поддержки обучающихся в форме семейного образования, предусмотренных Законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 261 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2021 года № 263 «Об утверждении Порядка предоставления детям войны денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Чувашской Республики «О детях войны».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2021 года № 264 «Об утверждении Порядка безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в государственную собственность Чувашской Республики или муниципальную собственность».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2021 года № 265 «О Комиссии по рассмотрению вопросов безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, в государственную собственность Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2021 года № 266 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № 66».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июня 2021 года № 269 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии»».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 270 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г. № 421».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 278 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 февраля 2014 г. № 34».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 года № 284 «Об утверждении Порядка согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации, с уполномоченным органом исполнительной власти Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 457-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 464-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 465-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 466-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 467-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 471-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 472-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 473-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 474-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 475-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 476-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 июня 2021 года № 477-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 июня 2021 года № 482-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2021 года № 485-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2021 года № 486-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 490-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 491-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 492-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 493-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 июня 2021 года № 499-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июня 2021 года № 501-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2021 года № 505-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2021 года № 506-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 июня 2021 года № 509-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июня 2021 года № 512-р.

Информационное сообщение о решении Верховного Суда Чувашской Республики от 27.04.2021 года по административному исковому заявлению Романовой Т.И. о признании недействующим в части Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года №166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» (в редакции Указа Главы Чувашской Республики от 12 декабря 2020 года) в части перевода образовательных программ на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий с 14 декабря 2020 года до особого распоряжения для обучающихся образовательных организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики.

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных периодических печатных изданий, используемых при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

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