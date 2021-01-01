Валерий БОРИСОВ: Строим для людей

«Родом из деревни, где каждый – немного строитель, но профессиональных строителей в роду не было. Поэтому выбор профессии получился, можно сказать, случайным», – признается генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Регионжилстрой» Валерий Борисов. Трудовую деятельность начал в 1963 году слесарем, сразу после школы, на Чебоксарском заводе электроизмерительных приборов. После срочной службы в армии, желанием стать строителем вроде бы не горел, тем не менее поступил в строительный техникум. И вот уже почти полвека в этой отрасли. «Стройка стала делом всей моей жизни, я ни разу не пожалел своем выборе», – рассказывает Валерий Гурьевич.

Начинал с низов

Преданность профессии – без нее, наверное, не бывает истории успеха. Успеха как руководителя, так и возглавляемого им коллектива. «Без моей работы теперь я себя и представить не могу!» – без тени лукавства говорит Валерий Гурьевич. И орден «За заслуги перед Чувашской Республикой», присвоенный ему указом Главы ЧР Олега Николаева в канун Дня строителя на прошлой неделе, считает наградой за добросовестный труд всему коллективу компании.

Это он сегодня авторитет в отрасли, заслуженный строитель Чувашии и России, председатель Общественного совета Минстроя республики. А пришел в строительство в далеком 1972 году простым мастером. Тогда вчерашние студенты сразу генеральными не становились, все начинали, так сказать, с низов. Был инженером, главным инженером-строителем, начальником ПМК в Чебоксарском районе. В родном районе работал с 1973 по 1986 годы – время бурного развития села. Возглавлял единственную в районе строительную организацию, которая входила в «Чувашколхозстройобъединение», и как-то Валерий Гурьевич даже пытался подсчитать: оказалось, что объектов, построенных при непосредственном его участии, несколько тысяч! Животноводческие фермы и комплексы, клубы, садики, школы, другие здания и сооружения, возведенные десятки лет назад, исправно служат людям и сегодня.

Затем должность заместителя начальника объединения «Чувашагропромстрой», а с 1991 года руководит АО «Группа компаний «Регионжилстрой», которое тогда называлось фирмой «Чувашагроинвестстрой» и являлось техническим заказчиком крупных строек для АПК республики. С сожалением вспоминает Валерий Гурьевич, что с развалом Союза государство махнуло рукой на объекты, так необходимые республике. Производства по переработке сельскохозяйственной продукции так и не заработали.

Благо, возглавляемая им компания имела опыт строительства жилья – выступала заказчиком возведения жилых домов, которые строили для своих работников мясокомбинат, гормолзавод, другие предприятия АПК за счет собственных средств. Тут еще подоспело и постановление Правительства, разрешающее использовать в возведении жилья средства дольщиков. И «Регионжилстрой» стал первопроходцем, он первым в республике начал привлекать частные деньги в строительство. Дом №49 по проспекту Максима Горького, в котором находится наш офис, соседний дом №51 – первые в Чебоксарах дома, которые подняты на средства граждан.

Жилье доступное и качественное

«Вот с тех пор строим и строим…» – с улыбкой продолжает Валерий Борисов. К предстоящему 30-летию компании подвели некоторые итоги: за эти годы «Регионжилстроем» построено 106 жилых домов, многоквартирных и индивидуальных. Сколько это в квадратных метрах – такой статистики нет. В одном только 16-этажном доме в МКР «Лента», в Новоюжном районе столицы республики, сдача в эксплуатацию которого предстоит в текущем месяце, 360 квартир! И это уже шестой по счету подобный дом, возведенный «Регионжилстроем» в том микрорайоне. Уже планируют начало работ по возведению там же следующей высотки. Впрочем, компания строит и в других районах Чебоксар, сегодня одновременно работает на трех площадках в городе.

Построены жилые дома и в районах республики: Моргаушском районе для детей-сирот, Кугесях. Безусловно, счет идет на десятки, а то и сотни тысяч квадратных метров жилья, построенных для людей, для их счастливой жизни. Кстати, ГК «Регионжилстрой» первой в Чувашии приступила к возведению кирпичных высоток. До нее 16-этажные здания из кирпича у нас не строили – еще одно подтверждение возможностей компании и профессионализма ее специалистов.

Свой профессионализм команда Борисова доказывала не раз, и не два, и не только на жилых объектах. За эти годы много было и зданий социального, культурного и бытового назначения. Помните, сколько было шума вокруг строительства зданий кадетского корпуса в Чебоксарах? Из-за срыва сроков руководство республики чуть ли не ежедневно проводило там утренние планерки. Свою лепту в строительство внесла и ГК «Регионжилстрой». Она первой, среди задействованных на этом объекте организаций, выполнила свою часть работ: за короткое время, 8 месяцев, построила 4-этажное общежитие на радость кадетам и на зависть не справившимся со своими обязанностями коллегам.

Они же, коллеги, говорят: «Борисов строит качественно, на совесть». Еще и красиво – многие дома являются украшением городских микрорайонов. И неудивительно, что квартиры от «Регионжилстроя» раскупаются еще на стадии строительства. Та же 16-этажка в МКР «Лента» еще не сдана, а нереализованных квартир там почти не осталось. При всем при этом компания никогда не гналась за сверхприбылью. Цена квадратного метра на старте строительства дома сегодня составляет 42 тыс. рублей – дешевле, как говорят, не бывает. С приближением к финишу квадраты, конечно, дорожают до 49-50 тыс. рублей, – все равно на порядок меньше, чем предлагают многие другие застройщики.

Кое-кто не выдержал

Конечно, трудно не поддаться искушению взвинтить цены. В условиях резкого скачка цен на строительные материалы кое-кто, кстати, так и поступил. «Судите сами, – рассуждает Валерий Гурьевич, – тонна десятой или двенадцатой арматуры совсем недавно стоила 39-40 тыс. рублей, а сегодня чуть ли не в два раза дороже – 68 тыс. Мы-то прибавлять цену квадратных метров такими темпами не можем – они станут недоступными для покупателя…» В том числе и поэтому, по его мнению, некоторые строительные компании приказали долго жить.

Опыт, грамотное управление дорогого стоят – финансовое состояние «Регионжилстроя» стабильное. Большой подмогой, отмечает генеральный директор, является наличие собственной производственной базы: пластиковые окна, строительные металлические конструкции, керамзитобетонные блоки производят в собственных цехах. Это дешевле, чем покупать на стороне, что безусловно сказывается на конечной цене квадратных метров, в пользу новоселам.

Уж такой он человек – неравнодушный, принимающий все близко к сердцу. Потому и за нарастающий в отрасли дефицит рабочих кадров сильно переживает: «Раньше молодежь по рабочим строительным специальностям готовили массово ряд училищ, а сегодня они переключились на подготовку ИТР, нужных на стройках рабочих никто не готовит».

«Регионжилстрою» грех жаловаться на текучесть кадров, тем не менее… Вроде бы и зарплата неплохая, в компании рабочий персонал сегодня в среднем получает 37 тыс. рублей – выше среднего размера по республике. Все равно на ряд рабочих специальностей людей днем с огнем не сыскать. Свою надежду на перемены строители связывают с руководством республики: о проблеме «наверху» знают, обещают принять меры, чтобы выправить ситуацию, иначе грош цена планам по наращиванию строительства жилья.

Дела богоугодные

…На стене в кабинете генерального директора среди других наград – две почетные грамоты от Митрополита Варнавы. «Для меня они самые дорогие, – уточнил Валерий Гурьевич. – Первая – за качественно выполненные отделочные работы в храме по ул. Гладкова в Чебоксарах, а вторую мы получили за большой объем работ при подготовке к приезду Патриарха Кирилла в Чебоксары в 2015 году, когда он заложил капсулу в фундамент храма в честь преподобного Сергия Радонежского».

Кстати, в конце июня на звонницы строящейся на ул. Калинина церкви подняли колокола. Освятил их Митрополит Савватий, после чего прозвучал первый колокольный звон нового храма. Среди приглашенных на сие мероприятие был и Валерий Борисов. Честь по заслугам: работа ГК «Регионжилстрой» только подготовкой к приезду Патриарха не ограничилась, именно она начала строительство храма, выполнила там работы на более чем 30 млн. рублей. Затем строительство продолжили другие организации. Четырехпрестольный храм станет крупнейшим не только в Чувашии, но и во всем Приволжском округе – высотой 40 метров, рассчитан на 1,2 тыс. прихожан. В этом великолепии большая лепта и «Регионжилстроя».

Впрочем, дело не в стремлении быть причастным к этой грандиозности, а в потребности души человека православного. Потому Валерий Гурьевич взялся и за ремонт храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Акулево Чебоксарского района. Эта церковь ему особенно близка – здесь он был крещен. Храму более 200 лет: «Там копоти на стенах – толстый слой… Бережно почистили, все капитально отремонтировали».

Вот так, с божьей помощью, сплоченный коллектив «Регионжилстроя» под руководством Валерия Борисова пишет историю успеха родной компании, обеспечивая жителей города, региона комфортным жильем, вносит большой вклад в развитие экономики Чувашии.

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