Вести Чувашии, 32 (1757) № 27.08.2021

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 353 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 декабря 2020 г. № 707».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 августа 2021 года № 354 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 2021 г. № 119».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 362 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 363 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 364 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июня 2007 г. № 151».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 365 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 декабря 2010 г. № 474».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 368 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 369 «Об утверждении Порядка определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в случае, если решение о комплексном развитии территории принято Кабинетом Министров Чувашской Республики или главой местной администрации».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 370 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 74».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 371 «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на проведение проектно-изыскательских работ на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в 2021 году».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 года № 372 «Об утверждении Порядка определения границ территории, подлежащей комплексному раз витию».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 377 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 191».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 378 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 192».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 379 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 апреля 2021 г. № 152».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 696-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 697-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 698-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2021 года № 705-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 709-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 710-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2021 года № 712-р.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва).

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва).

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств (выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 25 августа 2021 года № 01/06-715 «Об утверждении производственной программы публичного акционерного общества «Т Плюс», осуществляющего горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории г. Чебоксары Чувашской Республики, на 2021-2026 годы».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 25 августа 2021 года № 01/06-716 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам».

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 августа 2021 года № 19-10/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения» на 2021 год» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.08.2021 г., регистр. № 7093).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 26 июля 2021 года № 01/06-629 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 августа 2013 г. № 01/06-1525» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 13.08.2021 г., регистр. № 7094).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 3 августа 2021 года № 17-10/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 5 декабря 2017 г. № 92-18-23/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.08.2021 г., регистр. № 7096).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 23 июля 2021 года № 962 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.08.2021 г., регистр. № 7097).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 29 июля 2021 года № 02-03/105 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения разработанных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.08.2021 г., регистр. № 7099).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 июля 2021 года № 01/06-640 «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики и включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.08.2021 г., регистр. № 7100).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 июля 2021 года № 01/06-597 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 марта 2019 г. № 01/06-242» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.08.2021 г., регистр. № 7101).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 21 июля 2021 года № 308 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 15 сентября 2020 г. № 411» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 18.08.2021 г., регистр. № 7104).

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Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за июль 2021 года и его результатах.

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