Вести Чувашии, 36 (1761) № 17.09.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 7 сентября 2021 года № 135 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 4 марта 2011 г. № 23».

Указ Главы Чувашской Республики от 7 сентября 2021 года, № 136 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 6 марта 2014 г. № 27».

Указ Главы Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года, № 137 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 30 ноября 2018 г. № 144».

Указ Главы Чувашской Республики от 10 сентября 2021 года № 138 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2014 г. № 180».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 6 сентября 2021 года № 464-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 7 сентября 2021 года № 468-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года № 469-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года № 470-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 405 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2018 г. № 105».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 сентября 2021 года № 416 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 сентября 2021 года № 417 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 октября 2017 г. № 429».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 сентября 2021 года № 418 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации с 1 сентября 2021 г. бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, на 2021 год».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 сентября 2021 года № 419 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 420 «О распределении грантов между муниципальными образованиями в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2020 года».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 421 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2014 г. № 482».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 422 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 августа 2012 г. № 348».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 августа 2021 года № 723-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 августа 2021 года № 724-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 августа 2021 года № 726-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 августа 2021 года № 727-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 августа 2021 года № 730-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 августа 2021 года № 734-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 августа 2021 года № 736-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 августа 2021 года № 737-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 августа 2021 года № 738-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 744-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 745-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 746-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 752-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 753-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 755-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 756-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 758-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 759-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 760-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 августа 2021 года № 763-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 августа 2021 года № 764-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 августа 2021 года № 771-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2021 года № 773-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2021 года № 774-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2021 года № 777-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2021 года № 778-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 сентября 2021 года № 782-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 сентября 2021 года № 783-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 сентября 2021 года № 784-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2021 года № 789-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2021 года № 790-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2021 года № 791-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2021 года № 792-р.

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 6 сентября 2021 года № 03-03/578 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 13 октября 2020 г. № 03/1-03/684».

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 10 августа 2021 года № 117 /п «Об утверждении графика документооборота при централизации учета» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики 20.08.2021 г., регистр. № 7108).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 августа 2021 года № 01/06-707 «Об утверждении Порядка выплаты премии по итогам работы руководителю казенного учреждения Чувашской Республики «Региональный центр закупок Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.09.2021 г., регистр. № 7139).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 10 августа 2021 года № 328 «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики и включение в кадровый резерв Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.09.2021 г., регистр. № 7140).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 2 сентября 2021 года № 02-03/135 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по мостовому переходу через р. Соломинка на км 0+600 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Янтиково – Чутеево – Большие Кайбицы» в Янтиковском районе Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.09.2021 г., регистр. № 7141).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 30 августа 2021 года № 1092 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22 декабря 2020 г. № 1840» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.09.2021 г., регистр. № 7142).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26 августа 2021 года № 1532 «Об утверждении Порядка определения размеров должностных окладов руководителей учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, и руководителей государственных образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 06.09.2021 г., регистр. № 7143).

РЕКЛАМА:

Извещение ООО «Бюро технической инвентаризации» (с. Моргауши) о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи автомобиля NISSAN QUASHQAI+2.

Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» плановой информации на сентябрь 2021 года о регулируемой деятельности.

www.hypar.ru