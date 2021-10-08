Вести Чувашии, 39 (1764) № 08.10.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 151 «О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министре здравоохранения Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 152 «О члене Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 28 сентября 2021 года, № 153 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 28 сентября 2021 года № 154 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 28 сентября 2021 года № 155 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 157 «О Чекмареве П.А.».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 158 «О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполняющем обязанности полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации».

Указ Главы Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 159 «О внесении изменений в отдельные указы Президента Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 1 октября 2021 года, № 160 «О заместителе Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – полномочном представителе Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации».

Указ Главы Чувашской Республики 4 октября 2021 года, № 162 «Об исполняющем обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 165 «О проведении в 2022 году Дня Республики».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 4 октября 2021 года № 513-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 440 «Об утверждении перечня работодателей, имеющих право на привлечение иностранных работников на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 441 «О распределении в 2021 году грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 442 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 457».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 443 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2019 г. № 485».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 444 «О создании бюджетного учреждения Чувашской Республики «Централизованная бухгалтерия».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 445 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 504».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 446 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 447 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 448 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 449 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 218».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 450 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 73».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 451 «О дате перехода к применению положений статьи 221 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 452 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2009 г. № 177».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 453 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 454 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без опасности и земли иного специального назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 455 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 марта 2013 г. № 113».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 456 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214»

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 457 «О денежных поощрениях для победителей межрегионального конкурса пьес на чувашском языке».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 458 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 марта 2016 г. № 75».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 459 «Об утверждении Порядка передачи права на специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, при комплексном развитии территории жилой застройки».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 460 «Об утверждении Порядка приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 462 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 463 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 464 «Об утверждении Порядка реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в случае, если решение о комплексном развитии территории жилой застройки принято Кабинетом Министров Чувашской Республики или главой местной администрации».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 465 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 466 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 467 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2014 г. № 499».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 сентября 2021 года № 468 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 469 «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2021 г. № 126».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2021 года № 470 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 июля 2021 г. № 319».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября 2021 года № 471 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 473 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2021 г. № 371».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 474 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 476 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 478 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 841-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2021 года № 847-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 862-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 867-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 872-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 875-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 сентября 2021 года № 891-р.

Постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 4 октября 2021 года № 201/1080-6 «О политических партиях, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей при проведении выборов на территории Чувашской Республики».

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 23 августа 2021 года № 677 «Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины АО «Водоканал», расположенной по ул. Тальниковая в п. Сосновка (г. Чебоксары) Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.09.2021 г., регистр. № 7157).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от 23 августа 2021 года № 678 «Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1-07, расположенной на территории грузового речного порта (РБУ) по Гремячевскому проезду 39, в северо-восточной части г. Чебоксары» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.09.2021 г., регистр. № 7158).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 30 июля 2021 года № 982 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.09.2021 г., регистр. № 7159).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 212 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 25 декабря 2019 г. № 356» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.09.2021 г., регистр. № 7160).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 20 июля 2021 года № 333 «Об утверждении Порядка проведения республиканских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Чувашской Республики, в том числе по национальным видам спорта, развивающимся в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.09.2021 г., регистр. № 7161).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 26 августа 2021 года № 109 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 10 декабря 2020 г. № 374» (з Зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.09.2021 г., регистр. № 7162).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 23 августа 2021 года № 164 «О распределении на 2021 год средств республиканского бюджета Чувашской Республики между перспективными направлениями сельскохозяйственного производства» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.09.2021 г., регистр. № 7163).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 14 сентября 2021 года № 02-03/98 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 11 сентября 2020 г. № 02-03/95» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.09.2021 г., регистр. № 7164).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 9 августа 2021 года № 1359 «Об утверждении Положения о Республиканской комиссии по анализу случаев летальности от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или при подозрении на нее» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.09.2021 г., регистр. № 7165).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 сентября 2021 года № 01/06-742 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.09.2021 г., регистр. № 7166).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 сентября 2021 года № 01/06-745 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и подпункта 2 пункта 1 приказа Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 8 февраля 2018 г. № 01/06-124» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.09.2021 г., регистр. № 7167).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 сентября 2021 года № 01/06-746 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и подпункта 4 пункта 1 приказа Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 8 февраля 2018 г. № 01/06-124» (з Зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.09.2021 г., регистр. № 7168).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 сентября 2021 года № 01/06-747 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и подпункта 17 пункта 1 приказа Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 8 февраля 2018 г. № 01/06-124» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.09.2021 г., регистр. № 7169).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 сентября 2021 года № 01/06-748 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам и подпункта 21 пункта 1 приказа Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 8 февраля 2018 г. № 01/06-124» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.09.2021 г., регистр. № 7170).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 сентября 2021 года № 01/06-749 «О признании утратившими силу некоторых приказов Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.09.2021 г., регистр. № 7171).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 20 сентября 2021 года № 79-о «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республике по делам юстиции, к совершению коррупционных правонарушений, и перечня сведений, содержащихся в данном уведомлении» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.09.2021 г., регистр. № 7172).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 20 сентября 2021 года № 80-о «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения разработанных Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.09.2021 г., регистр. № 7173).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 10 августа 2021 года № 1383 «Об организации медицинской реабилитации взрослого населения в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.09.2021 г., регистр. № 7174).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 3 августа 2021 года № 1333 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.09.2021 г., регистр. № 7175).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 19 августа 2021 года № 56-од «О проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Чувашской Республики и включение в кадровый резерв Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.09.2021 г., регистр. № 7176).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 2 сентября 2021 года № 395 «Об утверждении Порядка уведомления государственным гражданским служащим Чувашской Республики, замещающим должность государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики, о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.09.2021 г., регистр. № 7177).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 24 августа 2021 года № 1061 «О звании «Образцовый детский коллектив Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.09.2021 г., регистр. № 7178).

Приказу Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 27 августа 2021 года № 1081 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 23 марта 2021 г. № 355» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.09.2021 г., регистр. № 7179).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 2 сентября 2021 года № 1584 «Об утверждении порядка работы комиссии по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.09.2021 г., регистр. № 7180).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 1 сентября 2021 года № 03-03/565 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 7 сентября 2012 г. № 04-13/341» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.09.2021 г., регистр. № 7181).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 3 сентября 2021 года № 03-03/575 «О признании утратившим силу приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 2 февраля 2021 г. № 03/1-03/32» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.09.2021 г., регистр. № 7182).

Приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 6 сентября 2021 года № 64-од «О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики от 20 марта 2013 г. № 29-од» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 24.09.2021 г., регистр. № 7183).

Приказ Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации от 27 августа 2021 года № 27-од «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.09.2021 г., регистр. № 7185).

Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 9 сентября 2021 года № 01-05/475 «О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.09.2021 г., регистр. № 7186).

Распоряжение Администрации Главы Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 245 (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.09.2021 г., регистр. № 7187).

Приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 8 сентября 2021 года № 130/п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Чувашской Республики от 3 февраля 2011 г. № 9/п» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.09.2021 г., регистр. № 7188).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 1711 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 7 июня 2016 г. № 998» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.09.2021 г., регистр. № 7189).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 22 сентября 2021 года № 01/06-823 «О признании утратившим силу приказа Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 26 июля 2019 г. № 01/06-804» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 30.09.2021 г., регистр. № 7190).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте АО «Газпромгазораспределение Чебоксары» фактической информации за август 2021 года о регулируемой деятельности.

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