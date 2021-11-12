Вести Чувашии, 44 (1769) № 12.11.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 1 ноября 2021 года № 179 «О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Артамонову С.Г.».

Указ Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2021 года № 180 «О министре образования и молодежной политики Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2021 года № 181 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Указ Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2021 года, № 182 «О признании утратившим силу Указа Президента Чувашской Республики от 28 марта 2005 г. № 30».

Указ Главы Чувашской Республики от 3 ноября 2021 года № 183 «Об оказании отдельным категориям граждан государственной поддержки по газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в 2021 и 2022 годах».

Указ Главы Чувашской Республики от 3 ноября 2021 года № 184 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 28 декабря 2010 г. № 189».

Указ Главы Чувашской Республики от 5 ноября 2021 года № 185 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 30 октября 2021 года № 625-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2021 года № 632-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 октября 2021 года № 523 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2024 годы».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 526 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2020 г. № 69».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 529 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, расположенные на земельных участках, которые могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 530 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 февраля 2014 г. № 41».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 531 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 мая 2015 г. № 186».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 534 «Об утверждении Порядка привлечения органов местного самоуправления в Чувашской Республике к осуществлению отдельных полномочий по контролю за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 535 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 537 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 42».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 538 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 43».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 539 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Институт территориального развития Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 541 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. № 447».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 543 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 544 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2021 года № 547 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2021 года № 548 «О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность Чувашской Республики в 2021 году».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2021 года № 947-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 октября 2021 года № 962-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 октября 2021 года № 965-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 октября 2021 года № 966-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2021 года № 969-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 октября 2021 года № 972-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2021 года № 973-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2021 года № 975-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2021 года № 977-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2021 года № 978-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 октября 2021 года № 980-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 985-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 года № 991-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 октября 2021 года № 992-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 октября 2021 года № 994-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 997-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 998-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 999-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 1002-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 1003-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2021 года № 1005-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2021 года № 1009-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2021 года № 1010-р.

Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66а-2734/2021 (номер дела в суде первой инстанции 3а-150/2021).

Решение Верховного Суда Чувашской Республики по делу № 3а- 167/2021 (УИД 21 OS 0000-01-2021-000075-36).

Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66а-3087/2021 (номер дела в суде первой инстанции 3а-167/2021).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 190 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 18 апреля 2011 г. № 78» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 19.10.2021 г., регистр. № 7225).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 124 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.10.2021 г., регистр. № 7226).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 сентября 2021 года № 01/06-844 «О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.10.2021 г., регистр. № 7228).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 24 сентября 2021 года № 123 «О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 3 июня 2020 г. № 139» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.10.2021 г., регистр. № 7229).

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 5 октября 2021 года № 03-03/635 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 21 ноября 2012 г. № 04-13/503» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 26.10.2021 г., регистр. № 7230).

Приказ Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 11 октября 2021 года № 197 «О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, к совершению коррупционных правонарушений» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 27.10.2021 г., регистр. № 7231).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 27 сентября 2021 года № 375 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 5 февраля 2021 г. № 47» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.10.2021 г., регистр. № 7234).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 25 октября 2021 года № 1920 «Об организации ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Чувашской Республике» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 28.10.2021 г., регистр. № 7235).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 октября 2021 года № 31-15/т «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городе Новочебоксарске Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 29.10.2021 г., регистр. № 7239).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» о раскрытии на официальном сайте фактической информации за октябрь 2021 года о регулируемой деятельности.

www.hypar.ru