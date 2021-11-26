Вести Чувашии, 46 (1771) № 26.11.2021

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 679-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 680-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 556 «О переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без опасности и земли иного специального назначения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 557 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2019 г. № 485».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 558 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 562 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. № 367».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 563 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2013 г. № 430».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 564 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2016 г. № 534».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 565 «О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 566 «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного фонда на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 567 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О концессионных соглашениях» на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 568 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июля 2020 г. № 385».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 569 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 октября 2010 г. № 330».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 570 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 января 2012 г. № 3».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 571 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 572 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2020 г. № 718».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2021 года № 573 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июня 2020 г. № 314».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 ноября 2021 года № 574 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2021 года № 575 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2021 года № 576 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 ноября 2021 года № 578 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2006 г. № 139».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 584 «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за девять месяцев 2021 года».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2021 года № 1025-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2021 года № 1027-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2021 года № 1028-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2021 года № 1029-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2021 года № 1031-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 ноября 2021 года № 1036-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 ноября 2021 года № 1037-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2021 года № 1041-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2021 года № 1042-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2021 года № 1043-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 ноября 2021 года № 1045-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 ноября 2021 года № 1047-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 ноября 2021 года № 1048-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 ноября 2021 года № 1049-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 1053-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 1055-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 1056-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 1057-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 ноября 2021 года № 1062-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 1066-р.

Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за октябрь 2021 года и его результатах.

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 01/06-860 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 марта 2020 г. № 01/06-241».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 01/06-861 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 19 ноября 2019 г. № 01/06-1172».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 01/06-862 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18 ноября 2019 г. № 01/06-1161».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 01/06-863 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 г. № 01/06-854».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 01/06-864 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 июня 2020 г. № 01/06-440».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 ноября 2021 года № 01/06-865 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 июня 2019 г. № 01/06-604».

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» об опубликовании фактической информации за 2020 год о регулируемой деятельности в газете «Вести Чувашии» от 02.04.2021 № 12 (1737).

Извещение ООО «Айб Бен Гим Чебоксары» о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

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