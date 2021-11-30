Благодаря социальному контракту свыше тысячи жителей Чувашии стали предпринимателями

С 2020 года в Чувашии появился новый инструмент поддержки начинающих предпринимателей в форме социального контракта. Это вид государственной социальной помощи, направленный на поддержку малоимущих граждан, которые готовы к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации, в том числе за счет развития собственного дела. В рамках социального контракта для предпринимательских нужд предоставляется единовременная денежная выплата в размере 250 тысяч рублей на приобретение основных средств, материальных запасов, оплату аренды помещения, налоговых расходов, связанных с постановкой на учет, а также имеется возможность за счет государства пройти обучение по недостающей компетенции.

«Как итог – за два года реализации программы социального контракта предпринимателями стали более 1200 жителей республики (в 2020 году – 545, в 2021 году – 660, из них на ИП – 561, на ЛПХ – 99), а это почти каждый 10-ый от общего количества новых предпринимателей», - привела статистику министр.

По данным Минтруда Чувашии, большинство предпринимателей по социальному контракту развивают свое дело в сфере сельского хозяйства, что обусловлено социально-экономическими характеристиками региона. Если рассматривать городскую среду, в частности Чебоксары и Новочебоксарск, то здесь лидерами являются сфера услуг, торговля, пассажирские перевозки. Стоит отметить, что значительную долю в целом по республике занимает реальный сектор экономики: производство металлических изделий, изготовление мебели, кузнечное дело.

Кроме того, в результате действия программы соцконтракта в республике получили свое развитие новые яркие региональные бренды. Так в частности, производитель сыродавленного масла из Чебоксар, Сергей Бессмертный реализует свою продукцию за пределы Чувашии в другие регионы России и в сопредельные государства.

Министр труда отметила, что такое стало возможным также благодаря эффективному взаимодействию всех заинтересованных сторон. В соответствии с поручением руководителя региона Олега Николаева была проведена синхронизация мероприятий соцконтракта с мерами государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В сопровождение начинающих предпринимателей подключились региональный Минэк и центр «Мой бизнес».

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