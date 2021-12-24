Вести Чувашии, 50 (1775) № 24.12.2021

Указ Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2021 года № 206 «О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 9 сентября 2020 г. № 225».

Указ Главы Чувашской Республики от 20 декабря 2021 года № 208 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2021 года № 209 «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 22 марта 2005 г. № 27».

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2021 года № 736-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 15 декабря 2021 года № 737-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 16 декабря 2021 года № 738-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 20 декабря 2021 года № 749-рг.

Распоряжение Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2021 года № 751-рг.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2021 года № 584 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2021 года № 610 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие здравоохранения».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 декабря 2021 года № 616 «О мерах поддержки автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 625 «Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере развития пчеловодства».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 633 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2020 г. № 214».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 636 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 г. № 339».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 года № 1180-р.

Информационное сообщение Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам о проведении мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Чувашской Республики за ноябрь 2021 года и его результатах.

Поправка в текст постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.11.2021 г. № 584, опубликованного в газете «Вести Чувашии» № 46 (1771) от 26.11.2021 г., и в текст ссылки в приложении к данному постановлению (часть 2), опубликованном в № 47 (1772) от 03.12.2021 г.

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 01/06-890 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 5 декабря 2017 г. № 01/06-925».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 01/06-891 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 01/06-1162».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 01/06-892 «О внесении изменений в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 г. № 01/06-856».

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 01/06-893 «Об утверждении производственной программы государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, осуществляющего водоотведение (очистку сточных вод) на территории Вурнарского района Чувашской Республики, на 2021-2022 годы».

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2021 года № 53-16-19/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 ноября 2019 г. № 62-16-19/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2021 г., регистр. № 7320).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2021 года № 54-16-17-19/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14 декабря 2018 г. № 130-30-32/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2021 г., регистр. № 7321).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 декабря 2021 года № 59-19/в «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Полигон» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2021 г., регистр. № 7324).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 декабря 2021 года № 60-19/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 г. № 52-22/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2021 г., регистр. № 7325).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 1 декабря 2021 года № 61-19/в «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 марта 2020 г. № 8-4/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2021 г., регистр. № 7326).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2021 года № 51-16-19/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 24 ноября 2020 г. № 46-22/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2021 г., регистр. № 7327).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2021 года № 52-16-19/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 5 декабря 2017 г. № 92-18-23/т» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2021 г., регистр. № 7328).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 2 декабря 2021 года № 63-19/гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сельский комфорт», осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в муниципальном образовании городе Новочебоксарске Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2021 г., регистр. № 7329).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 7 декабря 2021 года № 107-о «О признании утратившим силу приказа Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции от 25 января 2021 г. № 7-о» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2021 г., регистр. № 7330).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 3 декабря 2021 года № 67-20/в «Об установлении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Чебоксары», предназначенной для финансирования программы газификации, для конечных потребителей (кроме населения)» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2021 г., регистр. № 7331).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 286 «О признании утратившим силу приказа Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 15 января 2021 г. № 6» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 07.12.2021 г., регистр. № 7332).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 2 декабря 2021 года № 64-19/гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую организациями, осуществляющими горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в муниципальном образовании городе Чебоксары Чувашской Республики, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2022 год» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 08.12.2021 г., регистр. № 7333).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 2 декабря 2021 года № 66-19/гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Чувашской Республике в городах Чебоксары и Новочебоксарске Чувашской Республики, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, на 2022 год» (зарегистрировано государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.12.2021 г., регистр. № 7335).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2021 года № 58-19/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 января 2018 г. № 1-1/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 09.12.2021 г., регистр. № 7339).

Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 25 октября 2021 года № 01/06-853 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебных проверок в Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 14.12.2021 г., регистр. № 7347).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 71-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 31 июля 2019 г. № 26-9/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7349).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 73-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 11 ноября 2020 г. № 28-21/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7350).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 76-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 10 декабря 2020 г. № 74-24/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7351).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 77-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 13 декабря 2018 г. № 129-30-32/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7352).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 74-21/гв «Об установлении тарифов на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, потребителям Чувашской Республики, на 2022 - 2026 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7353).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 75-21/гв «О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 28 ноября 2019 г. № 111-21/гв» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7354).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 68-16-21/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 5 декабря 2017 г. № 100-18-23/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7358).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 72-21/в «Об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для государственного унитарного предприятия «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, осуществляющего водоотведение (очистку сточных вод) на территории Вурнарского района Чувашской Республики, на 2021-2022 годы» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7361).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 70-16-21/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 ноября 2020 г. № 61-20-22/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7362).

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 9 декабря 2021 года № 69-16-21/в «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 6 декабря 2018 г. № 83-30/в» (зарегистрировано Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 16.12.2021 г., регистр. № 7363).

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