Вести Чувашии, 1 (1777) № 14.01.2022

Указ Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2021 года № 212 «О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205».

Указ Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2021 года № 214 «О награждении государственными наградами Чувашской Республики».

Указ Главы Чувашской Республики от 30 декабря 2021 года № 215 «О присвоении классного чина государственной гражданской службы Чувашской Республики государственным гражданским служащим Чувашской Республики».

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2021 года № 612 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2021 года № 1169-р.

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2021 года № 1182-р.

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 12 ноября 2021 года № 530 «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.12.2021 г., регистр. № 7314).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30 ноября 2021 года № 2171 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 1 июля 2021 г. № 1067» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 03.12.2021 г., регистр. № 7315).

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 10 декабря 2021 года № 2276 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 1 июля 2021 г. № 1067» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7348).

Приказ Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 24 ноября 2021 года № 02-03/133 «Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантной должности руководителя государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, и на включение в кадровый резерв на замещение должности руководителя государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, Методики проведения конкурсов на замещение вакантной должности руководителя государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, и на включение в кадровый резерв на замещение должности руководителя государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7355).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 26 ноября 2021 года № 02-03/196 «О признании утратившими силу некоторых решений Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7357).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 443 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 15 февраля 2016 г. № 84» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7359).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 281 «О внесении изменений в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 25 ноября 2013 г. № 481» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 15.12.2021 г., регистр. № 7360).

Приказ Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 8 декабря 2021 года № 161 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2022 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2021 г., регистр. № 7365).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 446 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2021 г., регистр. № 7367).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 10 декабря 2021 года № 573 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2021 г., регистр. № 7369).

Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 14 декабря 2021 года № 257 «Об утверждении ставок субсидий на возмещение производителям, осуществляющим разведение молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 17.12.2021 г., регистр. № 7374).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 17 декабря 2021 года № 472 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 25 июля 2017 г. № 330» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 20.12.2021 г., регистр. № 7381).

Приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 1 декабря 2021 года № 283 «О внесении изменения в приказ Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики от 23 октября 2014 г. № 291» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 21.12.2021 г., регистр. № 7386).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 29 ноября 2021 года № 1489 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения)» (зарегистрирован Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции 22.12.2021 г., регистр. № 7389).

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Извещение АО «Газпром газораспределение Чебоксары» раскрытии на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» фактической информация за декабрь 2021 года о регулируемой деятельности.

Извещение Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики о результатах проведенного открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении строительства крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары, поз. 1.25.

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