«Хыпар» 69-70 (27652-27653) № 26.06.2020

11111111111
* Чиркÿре кинотеатр уçнă
* Ева ЛИСИНА: Чухăн пурăнсан та мĕскĕн пулман
* «Ячĕшĕн ĕçлеме юрамасть»
* "Мухтавлă 100 ентеш" социаллă проект
* «Куçару çăмăл ĕç мар»
* "Йывăр чух ал парар" социаллă проект
www.hypar.ru
Послание ПрезидентаФедеральному Собранию
COVID-19КОРОНАВИРУСИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИСПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
САЙТЫПАРТНЕРЫ
Работа в РоссииОбщероссийская база вакансий
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Цифровое эфирное телевидение
428019, Шупашкар хули, Ивана Яковлев проспекчĕ, 13, Пичет çурчĕ, III-мĕш хут, “Хыпар”. Факс: (8352) 28-83-70, 56-20-07. Электрон почти: hypar@mail.ru
Copyright © 2020, ХЫПАР
Политика конфиденциальности
Разработано Solid Web Studio
Комментари хушас